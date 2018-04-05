Дайджест российских СМИ – 6 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Борьба за местных под солнцем - Как Владимир Путин конкурировал с губернаторами - 5 апреля в Кремле прошло заседание Госсовета по развитию конкуренции в стране. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, впрочем, отмечает, что разговор получился вымученным, а реальная конкуренция возникла только между журналистами за возможность поговорить с и. о. губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым и с кем-нибудь из тех, кто хоть бы слово сказал о судьбе арестованных братьев Магомедовых.

- Американский посол остался без переводчика - Посольство США в Москве покинули 60 дипломатов - Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.

- План нетерпимости к неофициальным товарам - Правительство утвердило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом продукции - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата.

- Uber повезет с полисом - Агрегатор такси выйдет на рынок страхования - Онлайн-сервис вызова такси Uber ведет переговоры с "Ингосстрахом" и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей на время поездки.

- ФАС поставит регионы на антимонопольный курс - Чиновников обяжут заняться конкуренцией в принудительном порядке - Власти регионов придают недостаточно внимания вопросам развития конкуренции, заявил вчера Владимир Путин на заседании Госсовета.

- Капвложения требуют обоснования - Бюджетные инвестиции свыше 1,5 млрд руб. проверят и перепроверят - Правительство одобрило идею ввести для государственных вложений в строительство объектов дороже 1,5 млрд руб. новую процедуру — обоснование инвестиций.

- Торговля США прирастает дефицитом - Мониторинг мировой экономики - Торговый дефицит США в феврале оказался рекордно высоким, составив $57,6 млрд, сообщает Бюро экономического анализа (статистическое агентство Министерства торговли США).

- Основы приграничной политики ждет обновление - Владимир Путин обсудит защиту рубежей с Совбезом - Сегодня президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором обсудят проект "Основ государственной пограничной политики".

- Аману Тулееву готовят пост - Об экс-губернаторе Сергею Цивилеву напомнили президент и единороссы - Президент Владимир Путин встретился с врио главы Кемеровской области Сергеем Цивилевым, которого назначил на этот пост 1 апреля. Президент отметил "положительные качества" господина Цивилева, которые он проявил в "различных местах".

- "Посмотрим, еще борьба будет длинная" - Юрий Дмитриев остается на ограниченной свободе - Карельский историк, краевед и глава местного отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, известный исследованиями истории массовых расстрелов в период сталинского террора, оправдан Петрозаводским городским судом по обвинениям в изготовлении порнографии и развратных действиях.

- Блокировку в сети порочащих сведений принимают в ускоренном режиме - Думская оппозиция предлагает включить в проект заборы и лифты - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина.

- Копеечные микросхемы для ГЛОНАСС привели к многомиллионному делу - Подозреваемых в мошенничестве пока нет - Как стало известно "Ъ", СКР начал расследование крупного хищения средств Минобороны, выделенных для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС.

- Москвичи отходят от партийной линии - Как праймериз в Москве влияют на судьбу столичных лидеров КПРФ и "Яблока" - За два месяца до объявления кампании по выборам мэра Москвы у оппозиционных партий нет очевидных кандидатов на этот пост.

- К украденной недвижимости приплюсовали кредит - В отношении осужденных за хищение комплекса зданий у ОАО "Квант-Н" начато новое расследование - Как стало известно "Ъ", двое уже осужденных фигурантов уголовного дела о хищении комплекса зданий у ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности, стали фигурантами нового расследования.

- "Практика складывается неоднозначная" - Конституционный суд решит, что считать доказательством пьянства за рулем - Могут ли служить свидетельством опьянения водителя лишь результаты освидетельствования, или суд вправе решить, что человек за рулем был пьян, и на основании других доказательств.

- Юлии Скрипаль протянули руку Москвы - Официальное мнение - Посольство РФ в Лондоне предложило консульскую помощь Юлии Скрипаль — дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которая 4 марта вместе с отцом стала жертвой покушения с использованием нервно-паралитического вещества.

- Чем сердце успокоится - Егора Масколенко спасет имплантация кардиостимулятора - Егор живет с мамой и бабушкой в Барнауле, ему скоро исполнится два года. Веселый, любопытный, жизнерадостный мальчишка — по виду и не скажешь, что у него проблемы со здоровьем.

- Помочь нельзя отказать - Адресная помощь — основа помощи программной - На всероссийской конференции "Адресная помощь: перспективы и правила", организованной порталом "Милосердие.ru" в Москве, собрались 150 представителей фандрайзинговых, корпоративных и частных благотворительных фондов из 15 регионов страны.

- Награда российскому ученому - Борис Афанасьев вошел в число лучших трансплантологов Европы - В Лиссабоне (Португалия) состоялся 44-й конгресс Европейского общества по трансплантации костного мозга. Премия за достижения в клинической медицине впервые вручена российскому ученому — директору петербургского НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой профессору Борису Афанасьеву.

- Включительный случай - Банки, аффилированные с Пробизнесбанком, вернулись в реестр кредиторов - В российской арбитражной практике произошел случай, подобного которому юристы не помнят: кредиторам, чьи требования были исключены из реестра на основании аффилированности с обанкротившимся банком, удалось вернуться в реестр.

- "Автоспеццентру" не помогли чужие рецепты - Пришедший из "Рольфа" руководитель не задержался в дилерском холдинге - Как стало известно "Ъ", Виталий Павловский, пришедший на пост главы автодилерской группы "Автоспеццентр" (АСЦ) из "Рольфа" лишь в декабре 2017 года, с 4 апреля покинул пост вместе с частью приведенной им команды.

- "У нас, к счастью, один кредитор" - Экс-глава ГК "Автоспеццентр" Виталий Павловский - О ситуации в одном из крупнейших автодилерских холдингов РФ, долгах компании и предложениях по реформе бизнеса в последнем интервью в этой должности "Ъ" рассказал бывший глава "Автоспеццентра" (АСЦ) Виталий Павловский.

- Онлайн-кинотеатры растеряли посетителей - Пользователи мобильного интернета уходят в YouTube и Rutube - Пользователи мобильных устройств стали реже смотреть видео в онлайн-кинотеатрах, выяснил "Вымпелком".

- На инфраструктуру в долг не дают - Концессионеры и инвесторы подвели итоги года - Рынок инфраструктурных облигаций отстает от общего тренда развития российского рынка корпоративного долга на несколько лет.

- Госпенсионные фонды - НПФ госбанков выигрывают на привлечении - Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка SBER и "ВТБ Пенсионный фонд" — два НПФ, принадлежащих госбанкам, сравнялись по тратам на привлечение новых клиентов.

- "Т Плюс" инвестиции - Энергокомпания не готова к дивидендам - Входящий в "Ренову" Виктора Вексельберга энергохолдинг "Т Ппюс" намерен продолжить активные инвестиции. Речь идет и о модернизации ТЭС, и о возобновляемых источниках энергии — солнечной генерации и, возможно, мусоросжигающих проектах "Ростеха".

- "Вымпелком" настроили на 5G - ГКРЧ может выделить частоты оператору - "Вымпелком" может получить частоты для развертывания тестовой сети 5G уже в апреле. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить оператору диапазон 25,25–29,5 ГГц.

- Офисы пришли в движение - Две компании Геннадия Тимченко сэкономят на аренде - Самую крупную сделку по аренде офисов в этом году заключили сразу две структуры Геннадия Тимченко. "Стройтранснефтегаз" и "Стройтрансгаз" сняли совокупно 21,5 тыс. кв. м: первая компания — в бизнес-центре "Верейская III" на западе Москвы, вторая — в "Квадрате" в том же районе столицы.

- От AstraZeneca уходит оригинал - Фармкомпания спорит из-за дженерика - Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca во второй раз пытается добиться ареста упаковок противоопухолевого дженерика российской "Нативы", зарегистрированного во время действия патента на оригинальный препарат.

- Салоны ждут демобилизации - Как сотовые операторы меняют формат торговли - Экономический кризис для сотовых операторов закончился в 2017 году, после которого их выручка вернулась к росту. Этому помогло сокращение абонентских баз сотовых операторов и оптимизация сетей салонов связи.

- "Мы постепенно приходим к бизнес-модели Европы и США" - Арвидас Алутис, гендиректор розничной сети "Ростелекома" RTKM - О тенденциях на рынке мобильной розницы и оптимизации затрат "Ъ" рассказал гендиректор компании "Ростелеком — Розничные системы"Арвидас Алутис.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Центробанк - "Ланит" оспаривает отказ ЦБ от договора на разработку перспективной платежной системы - Одна из крупнейших IT-компаний, "Ланит", подала иск к Центробанку: тот отказался от договора с компанией, по которому та должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России.

- Единороссы послушают Медведева без Турчака - Генсек "Единой России" не приедет на отчет о работе ее председателя - Фракция "Единой России" в Госдуме по инициативе председателя партии – премьера Дмитрия Медведева – проведет в пятницу на площадке корпоративного университета Сбербанка расширенное заседание с участием членов федерального правительства.

- ГРУ опасается военных конфликтов в Азии - Их вероятность повышается из-за радикального изменения политики США - Российская военная разведка оценивает новые документы США в сфере обороны как свидетельство радикального изменения американской политики во всем мире и в Азии в частности.

- Правозащитник почти оправдан - Петрозаводский горсуд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях (ст. 135 УК) и изготовлении детской порнографии (п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК).

- Федеральная палата адвокатов выступила за тайну переписки адвоката с подзащитным - Читать переписку с защитником администрация СИЗО должна только по решению суда - Законопроект о конфиденциальности общения адвокатов и их подзащитных в СИЗО подготовлен Федеральной палатой адвокатов (ФПА).

- ЦБ сможет заходить в офисы компаний и собирать документы - Это поможет ему бороться с инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке - Правительство предлагает дать Центробанку право беспрепятственно проникать в помещения компаний, чтобы проверить, соблюдают ли те закон о противодействии инсайдерской информации.

- Росимущество требует у госкомпаний половину прибыли - Ведомство направило им письмо об уровне дивидендов - Росимущество, по данным ТАСС и "Интерфакса", послало полусотне госкомпаний ежегодное письмо о подготовке к годовым собраниям акционеров, в котором рекомендовало направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли ("Ведомости" ознакомились с ним).

- ФАС предлагает доверить малому бизнесу покраску государственных заборов - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает государству закупать некоторые услуги исключительно у малого бизнеса – и создать в системе госзакупок реестр таких услуг, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитаты по "Интерфаксу"): заборы должен красить МСП, клининг и т. п., а такие работы часто выполняют крупные поставщики.

- Оборонная промышленность требует налоговых льгот - Речь идет о нулевом пороге при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития - Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить особые налоговые льготы – нулевой порог при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ), сказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

- Рост экспорта зерна из России помог Чикагской бирже - Новый фьючерс на причерноморскую пшеницу оказался популярен среди сырьевых трейдеров и спекулянтов - Превращение Черноморского региона в ведущего мирового экспортера зерна помогло сделать популярным фьючерсный контракт на причерноморскую пшеницу, который в ноябре 2017 г. предложила Чикагская товарная биржа (CME).

- В Госдуму внесли законопроект об акционировании "Почты России" - Компания будет непубличной, 100% акций – у государства - Среди авторов законопроекта – руководители комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Рост российского авторынка продолжается уже целый год - Но докризисного уровня в 2018 году он не достигнет - Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2018 г.: российский рынок вырастет на 9,7% до 1,75 млн машин.

- "Альфа-групп" получила контроль над торговыми центрами DVI Group и Norman Asset - Их рыночная стоимость может составлять более 20 млрд руб. - "Альфа-групп" контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили "Ведомостям" два консультанта, работавших с ней.

- Конфликтующие акционеры "Норникеля" обновят совет директоров - UC Rusal предложила Олега Дерипаску и экс-гендиректора En+ Артема Волынца - В четверг, 5 апреля, совет директоров "Норникеля" предложил акционерам новых кандидатов в совет для голосования в начале июня.

- Чем полезна малому бизнесу регистрация без офиса - Открывать компании можно будет по адресам почтовых отделений - Минэкономразвития предлагает послабление для малого и среднего бизнеса. Оно разрабатывает законопроект, который разрешит предпринимателям открывать новые компании, не имея офиса. В качестве адреса они смогут указывать ближайшее почтовое отделение.

- Какой малый бизнес сомнителен для банков - Для оценки подозрительных клиентов они используют новые критерии - СМИ пестрят сообщениями, что полмиллиона компаний уже получили отказ от банков в обслуживании (попав в "список 550-п"). Фактически это означает, что с этим компаниями откажутся работать и другие банки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Отдача налогов - Глава Росреестра: По поручению президента готовят законы - содержать дачи станет дешевле - Важные и весьма обнадеживающие для граждан новации готовятся в правительстве. Они в итоге позволят сделать более справедливыми и легкими налоги на дома, квартиры, дачи.

- Кто возьмет билетов пачку - Минфин может изменить схему продаж облигаций для населения - Минфин планирует расширить круг потенциальных покупателей облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), привлекая молодых клиентов.

- Сезонное обострение - ФАС рассказала о причинах роста цен на бензин - В апреле стоимость литра автобензина на заправках может немного вырасти, однако в этом нет ничего необычного: наступает период высокого спроса.

- Еще шампанского? - КС РФ начал рассмотрение дела о медосвидетельствовании водителей на алкоголь - Пусть лучше уйдет от наказания виновный, чем пострадает невиновный. Справедливость этого постулата предстоит подтвердить или опровергнуть Конституционному суду РФ, разбирая дело о ДТП со смертельным исходом.

- Борьба за рынок - Владимир Путин призвал все уровни власти предпринять меры для повышения конкуренции - Без повышения конкуренции невозможно решить стоящие перед страной задачи, заявил Владимир Путин. Как изжить бюрократическое мышление, которое мешает развитию конкуренции в России, обсудил Госсовет под руководством главы государства.

- Защиту расширят - Минюст упростит адвокатам работу по бесплатной помощи людям - Минюст России подготовил документ об упрощении отчетности об оказании бесплатной юридической помощи. По мнению экспертов, это увеличит количество адвокатов, работающих по специальным государственным программам помощи неимущим.

- За клевету ответят - Сайты с порочащей информацией заблокируют за сутки - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван защитить граждан от распространения в Интернете клеветы. Сайты с порочащей информацией должны будут блокироваться в течение суток.

- В ответе за качество - Кабинет министров подготовил план борьбы с незаконной промышленной продукцией - Правительство подготовило перечень шагов, чтобы очистить рынок от небезопасной поддельной промышленной продукции.

- Каникулы по правилам - Госдума вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности летнего отдыха детей - Более 5 млн 300 тыс. ребят со всей страны летом уезжают в детские лагеря, идут в турпоходы или отдыхают иными способами без присмотра родителей.

- Суд удаляется на реформирование - Владимир Путин внес в Госдуму три законопроекта, направленных на совершенствование судебной системы - повышение открытости и прозрачности правосудия.

- Кто покушается на нашу природу - Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что выросла доля экологических преступлений - На протяжении последних семи лет доля преступлений в области природопользования практически не снижалась. А в минувшем году их количество возросло на 3 процента.

- Свет в конце дороги - Беспилотники выпустят на трассы - Дороги должны прощать водителям ошибки и подсказывать, как поступить. Как добиться еще большего снижения смертности в авариях обсуждали на конференции "Безопасная дорога", которая прошла в Калуге.

- Аукцион для малыша - Доля закупок у малого и среднего бизнеса растет - В I квартале 2018 года выросло число госзакупок у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).

- Это вам не щепки - Поступления в бюджет от использования лесов могут значительно вырасти - Доходы от использования лесов в 2018 году могут вырасти на 6,6 миллиарда рублей, а в 2019м - на 9,6 миллиарда, а в 2020м - на 14,1 миллиарда рублей.

- Опасная мягкая сила - Военные из 95 стран мира обсудили в Москве современные угрозы - В четверг завершилась 7-я Московская конференция по международной безопасности. В этом году участие в ее работе приняло рекордное количество гостей - более 850 делегатов из 95 стран мира и восьми международных организаций.

- Почтальонам готовят хорошее общество - Акционирование "Почты России" планируется закончить к началу 2019 года - К началу 2019 года "Почту России" ждет преобразование из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Законопроект об акционировании "Почты России" внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

- Возвращение в пещеру - В России планируют развивать спелеотуризм - Российским и иностранным туристам предложат отдохнуть в пещерах и заброшенных рудниках. Минприроды и Русское географическое общество намерены поддержать развитие спелеотуризма.

- Не слушай маму - Чаще всего люди выбирают профессию по совету родителей - Люди выбирают профессию, чаще всего руководствуясь не своими желаниями, склонностями и способностями.

- До табака нет дела - Обязательную маркировку сигарет могут отложить - Минздрав предложил сдвинуть на год введение обязательной маркировки табака в ожидании результатов действующего эксперимента. Он начался в России с 15 января и должен завершиться 31 декабря этого года.

- Если добровольно встать на учет - Самозанятые не будут платить налоги до 2020 года - Правительство внесло в Госдуму законопроекты о постановке на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год налоговых каникул для них.

- Большая перемена - Для учеников проведут открытые уроки по здоровому образу жизни - Министр образования и науки Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова накануне Всемирного дня здоровья приняли участие в торжественном запуске серии открытых уроков для школьников по здоровому образу жизни. Церемония прошла в московской школе N 1253.

- Корысти ради - СК закончил дело дочери, убившей мать, братьев и сестру из-за наследства - 5 апреля Следственный комитет по Московской области объявил о завершении расследования дикого по своей сути уголовного дела. 24-летняя Дарья Переверзева обвиняется в организации убийства всей своей семьи из корыстных побуждений.

- Открыли дело - Органами предварительного следствия МВД России расследовано около полумиллиона преступлений - Сотни тысяч уголовных дел по преступлениям, которые могли нанести непоправимый ущерб не только экономике страны, но и сделать нищими обычных и так небогатых людей, довели до суда и справедливых приговоров дознаватели и следователи МВД России.

- Очень страшное кино - Телевизор третий раз за год убивает ребенка - Следователи из подмосковных Мытищ разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка из-за падения на него телевизора. Это уже третья подобная трагедия с начала года.

- Продается бункер - В Литве выставят на торги подземный комплекс времен Второй мировой войны - Власти литовского города Неринга намерены продать в частные руки сеть военных бункеров времен Второй мировой войны. Этот подземный комплекс, расположенный в местечке Алкснинес, был частью зенитной батареи, построенной немцами в 1939 году для обороны воздушного пространства Мемеля.

- Ждем на Кубке Президента - Британский бизнесмен и спортивный руководитель уверен: Тереза Мэй и Борис Джонсон не смогут поссорить два наших народа - С седовласым Майклом Уинном-Паркером мы познакомились в 2014-м на первом розыгрыше Кубка Президента по самбо в Лондоне. С тех пор видимся на этих турнирах с президентом Ассоциации самбо стран Содружества наций каждый год.

- Стрелял в затылок - Украинская власть встала на защиту убийцы милиционеров из "Беркута" - 5 апреля генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отказалась от предъявления обвинений в умышленном убийстве и отозвала из суда ходатайство об аресте уроженца Львова, активного участника "евромайдана", боевика карательного батальона Ивана Бубенчика.

- Все не так смешно - Отношения России и Запада пребывают в фантасмагорическом состоянии. Мир настолько изменился, что у нас даже "нормальная" "холодная война" не получается, настолько все перепутано и переплетено.

- Шаткий компромисс - Французский парламент сократят на треть - Во Франции решили провести корректировку институтов политической власти, на чем еще в начале своего президентского срока настаивал новый глава государства Эмманюэль Макрон.

- Соседи обиделись на Трампа - Президент США приказал перебросить нацгвардию на границу с Мексикой - В отношениях между Вашингтоном и Мехико разгорелся скандал после того, как президент США Дональд Трамп распорядился разместить на границе с Мексикой бойцов национальной гвардии для борьбы с нелегалами и наркотрафиком.

- Мы открыты миру - Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о достижениях страны и планах на будущее - В преддверии выборов главы государства президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью "Российской газете" и ТАСС.

- Подвезут к мячу - В городе для гостей ЧM-2018 по футболу приготовили около сотни дополнительных автобусов-шаттлов - Автобусы отвезут болельщиков на стадион из аэропорта, железнодорожного вокзала и с перехватывающей парковки в северной части города.

- Доигрались? - Ночной пожар уничтожил гипермаркет детских товаров - В ночь на 5 апреля в Тюмени дотла сгорел гипермаркет детских товаров. Справиться с огнем, распространившимся на площади свыше трех тысяч квадратных метров, пожарные сумели лишь к четырем часам утра.

- Ладошка накормит - Школьные буфеты перейдут на оплату с помощью биометрии - Учеников пензенских школ избавят от необходимости носить с собой деньги или электронные карты для оплаты завтраков и обедов. Чтобы рассчитаться в буфете учебного учреждения, теперь достаточно приложить ладонь к считывающему устройству.

- Не сами по себе - Масштаб помощи пострадавшим в трагедии уже называют беспрецедентным - На следующий же день после трагедии на кемеровских улицах - небывалые потоки людей. Возникает народный мемориал, который все время - в человеческом кольце.

- Красим яйца, печем куличи - Как столица готовится к православной Пасхе - Москва готовится к празднику Пасхи. Уже в субботу, 7 апреля, на столичных улицах и площадях, в городских парках – всего 38 площадок, стартует фестиваль "Пасхальный дар".

- Победа любви. Но другой - Владимир Легойда: Чтобы люди нашли Церковь, Церковь должна искать Христа - В воскресенье - православная Пасха. Как жила Русская православная церковь последний год, над чем плакала, с кем радовалась, о чем спорила, "РГ" сегодня традиционно рассказывает глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Человек без шрама - Профессор Святослав Сысолятин: Современная эндоскопия может избавить пациента от следов операции на лице - Почему эндоскопические операции челюстно-лицевой хирургии не входят в систему ОМС и почему так непросто найти специалистов, владеющих этой техникой? На вопросы обозревателя "РГ" отвечает профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии РУДН, доктор медицинских наук Святослав Сысолятин.

- Сливки не снимать - Молочный коктейль опасен для сердца? - Ученые выяснили, что даже один сладкий молочный коктейль на основе цельного молока, взбитых сливок и мороженого может быть опасен для сердца.

- На футбол! - Виртуальная реальность поможет после инсульта - Созданный самарскими учеными уникальный тренажер вертикализации, который позволяет в короткие сроки ставить на ноги больных после инсульта, запускают в серийное производство.

- Наночастицы будут уничтожать опасные для человека бактерии - Российские ученые создали наночастицы, способные избирательно уничтожать опасные бактерии и проникать в раковые опухоли. При этом здоровые клетки организма практически не страдают.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Киев вымещает злость на мирных и безоружных людях" - Глава Крыма Сергей Аксенов о захвате Украиной российского рыболовецкого судна "Норд" - Москва предпримет все необходимые меры для возвращения экипажа российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного Украиной.

- Предубеждения не дают прийти к консенсусу - Ученые создали математическую модель формирования общественного мнения в соцсетях - Ученые из Института проблем управления (ИПУ) РАН и университетов Делфта, Турина и Калифорнии создали математическую модель обсуждения различных проблем в соцсетях.

- Гостиницы поймали на попытках включить экскурсии в стоимость номеров - Роспотребнадзор выявил, как отельеры обходят ограничения цен на время ЧМ - Некоторые гостиницы продолжают завышать цены на время ЧМ, прикрываясь тем, что предоставляют комплекс услуг. Они включают в стоимость номера бильярд, посещение музеев либо продают размещение сразу на несколько суток.

- Лучшая химзащита — это нападение - Британская версия "дела Скрипалей" обрастает противоречивыми деталями - Москва надеется, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не пойдет на поводу у Лондона и будет руководствоваться лишь фактами в деле об отравлении агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.

- "Единая Россия" присмотрелась к президентскому электорату - Граждан, которые выступили за самовыдвижение Владимира Путина, привлекут к участию в партийных праймериз - "Единая Россия" проведет внутрипартийные праймериз с участием граждан, которые выступили за самовыдвижение Владимира Путина на прошедших президентских выборах.

- "Мы находимся в гуще высокотехнологичного развития" - Как геймеры помогают ВПК и почему генетика необходима для сохранения суверенитета страны - Глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН (ИСП РАН) Арутюн Аветисян побеседовали о локомотивах развития компьютерной индустрии, цифровой экономике и национальной технологической безопасности.

- Волонтерам расширят полномочия - В Госдуме обсуждают возможность привлечения добровольцев к неквалифицированным работам по сохранению объектов культурного наследия - Добровольцев можно будет привлекать к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр.

- Нормандский неформат - Говорить о "нормандском формате" без участия России некорректно, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов - Любые переговоры по украинской проблеме на высшем уровне не могут называться "нормандским форматом" без участия России, а говорить о подобной встрече в усеченном составе некорректно.

- С-400 для Эрдогана - Как современное российское оружие завоевывает новые рынки - Турция в срочном порядке покупает российские зенитные ракетные системы С-400. О том, как развивалась история этого невероятного контракта, и о положении С-400 на мировом рынке оружия — в материале iz.ru.

- Крымское предупреждение - Европейских политиков вынуждают отказаться от участия в Ялтинском форуме - На ряд политиков из стран Евросоюза, власти которых выразили "солидарность" с Великобританией по "делу Скрипаля", оказывается давление в связи с их планами посетить Крым.

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РБК RBCM daily

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