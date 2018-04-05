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Фаворит мексиканских президентских выборов обещает изучить все контракты с нефтяниками


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 6 апр /ПРАЙМ/. Фаворит предстоящих 1 июля выборов президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не принял решение об отмене энергореформы, но обещает проанализировать все контракты с нефтяниками "один за другим", передает агентство Notimex.

"Если контракты недобросовестны, вредят национальным интересам, мы их изменим. Мы изучим обязательства, достигнутые действующим правительством с нефтяными компаниями", - приводит агентство слова Обрадора.

Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции.

В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями. Среди иностранных игроков, уже работающих в Мексике, российский "Лукойл" LKOH и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Согласно опубликованному газетой Heraldo de Mexico опросу, за кандидата от левых сил Лопеса Обрадора готовы проголосовать 31% избирателей.

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