Бумаги En+ в Лондоне закрылись в минусе почти на 21% после новых санкций США

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, свидетельствуют данные биржи. При этом расписки En+ Group, попавшей под санкции США, рухнули почти на 21%.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group упала на 20,9% - до 9,65 доллара.

США ранее в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в том числе, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

Стоимость бумаг "Роснефти" ROSN по итогам торгов снизилась на 0,9% - до 5,49 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,46%, до 67,6 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,21%, до 141,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,42% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,74%, до 27 долларов.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,38% - до 18,37 доллара, НЛМК - выросла на 2,81%, до 26,34 доллара, "Северстали" CHMF - поднялась на 1,25%, до 15,35 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,96% - до 2,08 доллара, Сбербанка SBER - подешевели на 1,25%, до 18,96 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 22 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT выросли в цене на 1,42% - до 18,86 доллара, "Ленты" - на 0,34%, до 5,85 доллара. Бумаги АФК "Система" AFKS подешевели на 0,2% - до 3,92 доллара.