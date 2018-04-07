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ИНТЕРВЬЮ: ОПЕК+ летом может несколько увеличить предложение нефти – Credit Suisse


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ после встреч летом может несколько увеличить предложение нефти, чтобы не потерять свою долю на рынке, при этом оставаясь в рамках венских договоренностей, полагает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

Объем предложения нефти 14 стран ОПЕК по итогам первого квартала достиг минимального значения с подписания соглашения ОПЕК+, сообщала ранее в апреле консалтинговая компания Petro-Logistics SA, отслеживающая перемещение танкеров. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также в апреле говорил, что страны соглашения будут учитывать добычу нефти в США при принятии решения о целесообразности продления сделки.

"Сейчас страны договорились придерживаться определенного уровня, и дисциплина просто выдающаяся… В то же время эти страны рискуют потерять долю рынка", - сказала Хехлер-Фейдэрб в интервью РИА Новости.

"Думаю, что встречи ОПЕК, которые состоятся в начале лета, будут важными. Потому что они определят, как будет выглядеть предложение на рынке. Предполагаю, что ОПЕК будет стремиться к контролю предложения, и все участники с этим согласятся. Но к более высокому уровню предложения, чем сейчас, чтобы не потерять слишком значительную долю рынка", - продолжила топ-менеджер.

Собеседница агентства отметила, что спрос на нефть в мире сейчас высокий, поэтому высока вероятность, что предложение последует за спросом. "Думаю, они будут придерживаться своей стратегии… все будет в рамках графика", - полагает она.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.

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