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ИНТЕРВЬЮ: Российский газ остается важным энергоносителем для Европы – Credit Suisse


Энергосети / Мировая экономика

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Российский газ в обозримой перспективе останется важным энергоносителем для Европы; Германия и Великобритания не смогут быстро диверсифицировать поставки или заполнить "пробел" за счет возобновляемых источников, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

"Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России, превышает треть. Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии", - сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, очевидно, что Германия в ближайшем будущем сохранит зависимость от газа как ископаемого источника энергии, поскольку страна постепенно отказывается от угля и атомной энергии. "Возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел. В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится", - уверена она.

"Великобритания говорит об этих стремлениях (снизить зависимость от российского газа – ред.) на фоне процесса по выходу из ЕС. Пока трудно сказать, сделает ли выход торговые отношения с союзом более простыми или наоборот усложнит их. Скорее всего, и то и другое", - рассуждает собеседница агентства.

"В этом контексте, я полагаю, что снижение зависимости от российского газа будет происходить постепенно. Я не думаю, что Великобритания моментально станет производителем и сможет диверсифицировать поставки", - заключила она.

Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.

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