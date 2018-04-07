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Узбекистан спустя шесть лет возобновил поставки газа в Таджикистан – ТВ


Энергосети

ТАШКЕНТ, 7 апр /ПРАЙМ/. Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан, на первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы соседней страны, сообщает в субботу телеканал "Узбекистан 24".

Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.

"Сегодня начались поставки газа в Таджикистан благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы (по возобновлению поставок – ред.) были проведены в кратчайшие сроки", - говорится в сюжете телеканала.

По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.

Поставки газа будут осуществляться по двум ниткам газопровода "Музрабад-Душанбе" пропускной способностью 125 тысяч кубометров газа в час, уточняет "Узбекистан 24".

Контракт по купле-продаже природного газа на 2018 год был подписан главами ОАО "Таджиктрансгаз" и АО "Узтрансгаз" в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта. В рамках контракта будет поставлено около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов. В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия Таджикистана.

Ранее официальный представитель Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО, расположено в Турсунзаде) Игорь Саттаров сообщал РИА Новости, что весь объем закупаемого газа из Узбекистана в текущем году будет поставляться на предприятие. Это составит примерно 30% от общей потребности ТАЛКО в этом топливе. Остальные 70% компания продолжит производить на собственном оборудовании по синтезированию газа из местного угля, добываемого компанией собственными силами.

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