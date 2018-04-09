Арбитраж рассмотрит апелляцию "дочки" Siemens на отказ в иске по "крымским турбинам"

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в понедельник жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на отказ в иске к структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), требует отменить вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, пока не вступившее в законную силу.

В этом иске СТГТ просила суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск.

Суд пришел к выводу, что удовлетворение иска нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечается в решении суда, основным последствием удовлетворения заявленных истцом требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суд первой инстанции также счел недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы изначально собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. Кроме того, суд отметил, что "у истца не возникло какого-либо умаления материального блага, поскольку, как следует из материалов дела, в части передачи товара и оплаты товара контракт исполнен". Отсутствие негативных последствий для истца, по мнению суда, является одним из свидетельств того, что ответчик не злоупотреблял правом.

Арбитраж Москвы ранее, в декабре, отклонил встречные иски самого Siemens и структур "Ростеха" по тем же турбинам. Siemens требовал признать незаконной сделку поставки и вернуть турбины производителю. Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ оспаривали пункты контракта, дающие СТГТ право отказаться от его исполнения при угрозе нарушения санкций ЕС, а также обязывающие покупателя не размещать турбины в Крыму, устанавливая конечным местом поставки Таманский полуостров. Решение по тому делу уже вступило в законную силу.