Дайджест российских СМИ – 9 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- В Сирии подлили яду в огонь - Госдеп США в беспрецедентно категоричной форме возложил на Россию ответственность за якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия правительственными силами. А президент Трамп предупредил, что за поддержку Дамаска России "придется заплатить большую цену". На фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии. Также, по данным источника "Ъ", близкого к Госдепу США, на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России. Главный докладчик — известный своим радикализмом советник президента Трампа Джон Болтон.

- Высшая мера указания - Верховный суд (ВС) РФ выявил грубые нарушения при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде, ВС Карелии и нижестоящих судах этих регионов. В адрес 18 судей вынесены три частных определения ВС, что является беспрецедентным в его практике. Негативные последствия этих актов зависят от председателей судов. Но в мае Госдума рассмотрит президентские поправки к закону "Об органах судейского сообщества", которым при наличии частного определения позволят самостоятельно привлекать судей к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения мантии.

- "Ростех" сожжет мусор под честное слово - Как выяснил "Ъ", планы "Ростеха" по постройке мусоросжигающих электростанций придется скорректировать — холдинг может остаться без договоров на поставку мощности (ДПМ) для 335 МВт в Подмосковье и Татарстане. Структура "Ростеха" АГК-1 утратила гарантию под ДПМ на 6 млрд руб., поскольку та была отозвана Сибирской генерирующей компанией, а без гарантии ДПМ будет разорван. Теперь АГК-1 просит регулятора изменить правила и позволить ей предоставить новую гарантию не сейчас, а лишь за год до начала поставки мощности, что, по сути, делает невозможным списание с компании штрафов в случае прекращения строительства.

- Еда особой важности - Как стало известно "Ъ", ресторанная группа Аркадия Новикова, Ginza Project и "Фьюжн" стали новыми партнерами оргкомитета предстоящего в России чемпионата мира по футболу. Эти компании будут кормить особо важных гостей мундиаля. Такой же контракт получила "Арена фудс" владельца группы "Шоколадница" Алексея Колобова, которая до этого стала оператором по обеспечению питания болельщиков.

- Предпринимателей отделят от ремесленников - Внесенный в Госдуму минфиновский законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых в пятницу раскритиковали эксперты в ходе организованного Общественной палатой "нулевого чтения" документа. Они заявили, что продлеваемые нормы результата не приносят — в целом в РФ зарегистрировалось менее 1,3 тыс. самозанятых. В Минэкономики обещают вскоре определиться с мерами по легализации таких работников. Среди предложений — трансакционный налог для самозанятых и налоговые вычеты для их клиентов.

- Санация как возмездие - Завтра Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о санации страховщиков. За три месяца после первого чтения он пополнился рядом существенных изменений. Мораторий на выплаты кредиторам проблемного страховщика не будет распространяться на обязательные платежи в бюджет. Бывшим собственникам запретят покупать акции страховщика после санации. Кроме того, к ним могут быть предъявлены требования о компенсации расходов санатора на восстановление компании.

- Аршином цифру не измерить - Массовое проникновение информационных технологий в бизнес-модели и продукты трансформирует экономику и социальные взаимодействия, но нехватка общепринятых определений цифровой экономики и цифрового сектора затрудняет сбор и анализ статданных в этой сфере, констатируют в МВФ. Пока погрешность сравнительно невелика из-за все еще скромной доли сектора в ВВП, но МВФ советует статистическим службам задуматься над изменением методологии.

- Прямые иностранные инвестиции снова утекают из РФ - ЦБ опубликовал часть подробной статистики потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ за 2017 год. По данным регулятора, входящие в страну ПИИ составили $27,9 млрд, они снизились за год на 14,3%, а исходящие — $38,6 млрд, они увеличились на 73,1%. Таким образом, чистый отток ПИИ из РФ за 2017 год сложился на уровне $10,7 млрд, что фактически равняется их чистому притоку в 2016 году ($10,2 млрд).

- Геннадий Зюганов следит за истребителями - Как стало известно "Ъ", руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов попросил премьера Дмитрия Медведева создать комиссию "с целью экспертизы всех возможных последствий" реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он считает, что переход на дивизионную структуру приведет к потере брендов "Су" и "МиГ", а сама реформа является прикрытием "для получения права распоряжения активами предприятий", что чревато подрывом обороноспособности страны. В ОАК с господином Зюгановым не согласны, утверждая, что реформа является "насущной необходимостью" для создания конкурентоспособной компании.

- Рослесхоз поработал в пожарном беспорядке - Рослесхоз инициирует возвращение ряда полномочий по управлению лесной отраслью на федеральный уровень. Чиновники хотят изъять контрольно-надзорные функции у региональных властей, надеясь таким образом повысить эффективность борьбы с природными пожарами. В Госдуме надеются до конца весенней сессии принять законопроект, позволяющий федеральным чиновникам отзывать лесные полномочия у регионов.

- Двигатели плывут в "Калашников" - Как стало известно "Ъ", концерн "Калашников" планирует приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ). Предприятие занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок, в том числе осваивает сервис турбин, произведенных на Украине. По данным "Ъ", с этой покупкой "Калашников" рассчитывает не только расширить свой судостроительный кластер, но также наладить выпуск двигателей для кораблей.

- Президенту готовы помочь на его же грант - Более 8 тыс. НКО будут участвовать в конкурсе на получение президентского гранта. Заявки подали "Молодая гвардия "Единой России"" (МГЕР), "Ночные волки", "Боевое братство", Фонд ВЦИОМ. Некоторые проекты предполагают организацию за госсчет помощи Донбассу, организацию пропаганды в Крыму и помощь в реализации президентского послания. Глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин назвал это "попыткой примазаться к президенту" и заверил, что "политизированные абсурдные проекты" вряд ли будут поддержаны.

- Водители-мигранты портят статистику ГИБДД - На фоне снижения дорожной аварийности появился новый тренд в области безопасности движения: растет число аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количество ДТП на железнодорожных переездах. Это следует из аналитического отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

- Полицейских включили в историю с похищением - Как стало известно "Ъ", Пресненский суд Москвы арестовал трех офицеров МВД. Как считают в столичном управлении СКР, полицейские участвовали в совершенном в 2014 году похищении финансиста Али Закриева и вымогательстве у него 109 млн руб. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено уже находящемуся в следственном изоляторе бывшему полпреду главы Чечни на Украине Рамзану Цицулаеву. На днях ему продлили срок содержания под стражей.

- Квартира не помогла погашению кредита - Как стало известно "Ъ", Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор бывшему вице-президенту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрию Шаповалову и экс-сотруднику кредитного учреждения Вадиму Борунову. Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве — завладении квартирой своего коллеги под предлогом возврата ранее взятых кредитов. Жилье было переоформлено на Борунова — водителя и телохранителя тогдашнего главы банка Дмитрия Титова. Последний, кстати, ранее также был осужден — за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 400 млн руб.

- "На лугу" нашлось место делу о мошенничестве - Как стало известно "Ъ", в отношении совладельца ОАО "Кагальницкий молокозавод" Виталия Кизявки возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенническом хищении кредитных средств, полученных предприятием от МТС-банка на закупку молочного сырья. По версии следствия, господин Кизявка через подконтрольные ему фирмы вывел часть кредита на сумму 67 млн руб. Защита предпринимателя говорит, что никакого мошенничества в действиях Виталия Кизявки не было.

- Израиль ответил огнем на дым - Тысячи покрышек сожгли палестинцы на границе сектора Газа GAZA и Израиля. Таким способом они пытались защитить себя от снайперов во время пятничных протестов, ставших частью акции "Великий марш возвращения". Организаторы акции из правящего в Газе радикального движения "Хамас" утверждают, что ее цель — привлечь внимание к праву на возвращение палестинских беженцев, которые когда-то жили на территории современного Израиля.

- Абонентам оставляют наценку - Отмена внутрисетевого роуминга, инициированная в прошлом году Федеральной антимонопольной службой России, может продлиться до 2020 года, следует из проекта "дорожной карты" Национального плана по развитию конкуренции. Дополнительное время, в частности потребуется на принятие законопроекта, который поможет "устранить необоснованную разницу" в тарифах сотовых операторов при поездках по РФ.

- Россияне доплатили за смартфоны - Количество смартфонов, проданных в РФ по итогам первого квартала 2018 года, осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, а выручка от продаж увеличилась на 23%, подсчитал "Связной". Россияне активнее покупают флагманские устройства, в том числе китайских брендов, из-за чего выросла средняя цена проданных устройств, объясняют реселлеры. Увеличение выручки также могло быть вызвано переоценкой смартфонов из-за снижения курса рубля, считают аналитики.

- Банки перестраховались - На фоне падения процентных доходов банки усилили активность по продаже страховок. За 2017 год объем агентских вознаграждений, полученных банками от страховщиков, вырос на 15,4%. При этом компании вернули банкам в среднем половину от собранных ими страховых премий. Эксперты отмечают, что для кредитных организаций этот вид вознаграждения превращается в существенную статью доходов. Правозащитники и ЦБ уверены, что это приводит к массовому нарушению прав потребителей.

- Государству от пенсионеров - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно наращивают свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ). По оценке "Ъ", за прошлый год они могли вырасти в четыре раза и превысить 0,5 трлн руб. Активными инвесторами в госбумаги выступают фонды, связанные с госбанками. Впрочем, это тактическое решение, пока число крупных заемщиков с высоким кредитным качеством невелико, и скоро фонды будут искать более доходные инструменты.

- Райффайзенбанк идет в массы - Российский Райффайзенбанк намерен сохранить опережающие сектор темпы роста кредитования на горизонте трех лет. В кредитной организации ожидают "очень скромного" экономического роста, но тем не менее намерены увеличить кредитный портфель как за счет покупки портфелей, так и за счет работы с мелкими клиентами.

- К страховщику приехали проценты - В споре о том, кто должен платить проценты в случае утраты залога по кредиту, который был застрахован, но не погашен за счет страховой выплаты, Верховный суд (ВС) поддержал заемщиков. Разбирая ситуацию по автокредиту Райффайзенбанка, где залог сгорел, а страховщик "забыл" перечислить деньги, ВС именно ему вменил уплату процентов, начисленных после наступления страхового случая. Эксперты надеются, что такой подход пресечет подобные противоправные практики со стороны страховщиков и заставит банки быть внимательнее к залогам.

- "Сумме" напомнили о долгах - Активы группы "Сумма" попадают под растущее давление кредиторов и контрагентов на фоне ареста владельца группы Зиявудина Магомедова. Так, управляющая компания "Арсагера" объявила о намерении подать иск о банкротстве Дальневосточного морского пароходства по задолженности 2,7 млн руб. по выпуску облигаций. Это заявление последовало после иска банка "Российский капитал" на 3 млрд руб. к инжиниринговым структурам "Суммы", а также обращения ЛОЭСК, с которой эти структуры пытаются взыскать 2,5 млрд руб., в ФСБ.

- "Нефтетранссервис" обрастает цистернами - Железнодорожный оператор "Нефтетранссервис" закрыл сделку по приобретению железнодорожного бизнеса ОТЭКО. Оператор приобрел более 14 тыс. цистерн, а также вагоноремонтное предприятие. Сумму сделки стороны не раскрывают, но источники "Ъ" сообщают примерно о 12 млрд руб. Продолжающаяся консолидация парка нефтеналивных цистерн позволила повысить ставки оперирования цистернами даже в условиях профицитного рынка, отмечают эксперты.

- "Никто не будет бросаться в омут с головой в вопросе увеличения локализации" - В правительстве и отрасли продолжается дискуссия о том, какими в будущем должны быть условия работы иностранных автопроизводителей в России по мере истечения соглашений о промсборке. О производственных планах Nissan в России и отношении к локализации "Ъ" рассказал вице-президент регионального бизнес-подразделения "Nissan Восток" Джеймс Райт.

- Сигаретам режут скидки - С 2019 года в России может быть запрещена торговля сигаретами ниже указанной на пачках максимальной розничной цены (МРЦ). Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму группа депутатов. В результате ценовых войн табачников сейчас в российских магазинах ниже МРЦ продается около 90% табачной продукции. Если законопроект поддержат, производители снизят МРЦ на часть своей продукции, прогнозируют эксперты.

- Британцы пришли на госзакупки - После того как в 2017 году с рынка госзакупок препаратов против ВИЧ из-за централизации ушли десятки компаний, на нем появился новый игрок. Им стало российское подразделение британской GlaxoSmithKline (GSK), получившее контракты на общую сумму свыше 1 млрд руб. Компания решила отказаться от услуг дистрибуторов и напрямую заключать договоры с федеральным Минздравом.

- "Эксмо" сложило фигуру - Издательский холдинг "Эксмо-АСТ" выкупил 85% группы компаний "Оригами", выпускающей лицензионные детские товары и журналы. В "Эксмо-АСТ" объясняют покупку перспективами на растущем рынке детских товаров. В то же время сделка могла проходить с дисконтом из-за кризиса на рынке дистрибуции печатной прессы, полагают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Чем грозят российскому бизнесу новые санкции США - 6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). В их число попали предправления ВТБ Андрей Костин, "Газпрома" GAZP Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор "Сургутнефтегаза" SNGS Владимир Богданов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. Кроме того, в списке – высокопоставленные чиновники: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и начальник управления внутренней политики администрации президента Олег Говорун.

- Санкт-Петербург стал самой аномальной территорией на выборах президента - Технология "Мобильный избиратель", позволяющая голосовать по месту пребывания, могла быть использована для искусственного повышения явки, а главным возможным бенефициаром работавшие на выборах политтехнологи называют Санкт-Петербург. По информации движения "Голос", обобщившего данные участковых избирательных комиссий (УИК), в Петербурге, где 3,6 млн избирателей, в упрощенном порядке (за пять и более дней до голосования) открепились 418 747 человек, а прикрепились – 316 143.

- Партия власти хочет стать "партией путинского большинства" - Единороссы запускают серию региональных дискуссий "Единая Россия. Направление 2026" для обсуждения реализации президентского послания и модернизации партии. Как сказано в техническом задании для региональных отделений ("Ведомости" с ним ознакомились), дискуссии пройдут в два этапа: сначала в крупных муниципалитетах, затем в региональных столицах. Сроки сжатые: все мероприятия должны пройти до 30 апреля, итоговая партконференция запланирована на середину мая.

- Эксперты увидели в работе СМИ на выборах признаки политического заказа - Во многих российских СМИ освещение президентских выборов носило тенденциозный характер, имеющий признаки заранее спланированной и согласованной политической кампании, говорится в докладе, который публикует в понедельник движение "Голос". Речь идет не просто о количественном и качественном дисбалансе в освещении деятельности кандидатов (хотя президент Владимир Путин по числу упоминаний получил почти десятикратное преимущество перед ближайшими конкурентами): подконтрольные властям СМИ участвовали в манипулятивном освещении выборов, задавая определенные рамки, в которых должны были восприниматься образы кандидатов, следует из результатов проведенного "Голосом" мониторинга.

- У производителей продуктов есть шанс избежать подключения к аналогу ЕГАИС - Маркировка продуктов питания может стать альтернативой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), рассказали "Ведомостям" три человека, близких к компаниям – производителям продуктов питания. Информацию подтвердили федеральный чиновник и участник совещаний на эту тему в правительстве.

- Россияне потратили прибавку к зарплате по майским указам Путина на погашение долгов - Стремительный рост зарплат в начале года пока не вылился в адекватный ему рост потребления, замечает Игорь Поляков из ЦМАКПа: в среднем за январь – февраль реальные зарплаты выросли на 0,8% (со снятой сезонностью), в то время как покупки продовольствия – всего на 0,5%, непродовольственных товаров – на 0,3%. И это при том, что покупки непродовольственных товаров хорошо поддерживались потребительскими и автокредитами, обращает он внимание.

- Пак Кын Хе: Прошлое есть прошлое. Я гляжу в будущее - Четыре с небольшим года понадобилось Пак Кын Хе, чтобы из "королевы выборов" превратиться в заключенную. На президентских выборах в декабре 2012 г. она набрала более половины голосов избирателей. Осенью 2016 г. вокруг южнокорейского лидера разразился коррупционный скандал.

- "Билайн" уходит из Таджикистана - Телекоммуникационный холдинг Veon продает свой бизнес в Таджикистане, сообщила "Ведомостям" представитель Veon Мария Пискуненко. По ее словам, Veon заключила соглашение о продаже зарегистрированной на Британских Виргинских островах Vimpelcom AG, которой принадлежит 98% компании "Таком", работающей в Таджикистане под брендом "Билайн". Покупателем выступает ZET Mobile Limited, уже владеющая 2% оператора, отметила Пискуненко. Детали сделки, ее сумму и бенефициаров ZET Mobile она не назвала, уточнив, что передача актива требует одобрения регуляторов.

- Как Павел Дуров раскручивает Telegram на противостоянии с властями - Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки пользователей, как полагается организатору распространения информации, объяснил Роскомнадзор.

- Минтранс пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан - Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию. Об этом говорится в протоколе встречи. Документ был подписан в минувший четверг, 5 апреля, в Москве и разослан авиакомпаниям. "Ведомости" ознакомились с протоколом. Его подлинность подтвердили два участника встреч и менеджер авиакомпании, знающий о нем от чиновников. Документ публикации не подлежит, говорится в нем.

- Первую крупную сделку на рынке офисов заключил банк "Зенит" - Банк "Зенит" приобрел почти 12 817 кв. м в офисном комплексе "Лотос" на юго-западе Москвы, рассказала представитель владельца объекта, компании MR Group, Евгения Старкова. По ее словам, в здании разместится штаб-квартира банка. Представитель "Зенита" подтвердил покупку площадей в "Лотосе". Условия сделки не разглашаются.

- Банки-кредиторы стали жестче к "Мечелу" MTLR - В 2014 г. "Мечел" находился на грани банкротства, но ему удалось договориться с банками – ВТБ, Газпромбанком, Сбербанком – о реструктуризации долга. "Банки соглашаются с той политикой и тем вектором, который задает менеджмент, – рассказывал в интервью "Ведомостям" в марте 2018 г. гендиректор "Мечела" Олег Коржов. – В какой-то степени их присутствие [в совете директоров] нас даже дисциплинирует. Мы понимаем, что какие-то вещи нам не согласуют, и находим более консервативное решение. Но это справедливо".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Молитва и музыка - Валерий Гергиев накануне открытия Пасхального фестиваля дал интервью "РГ", в котором рассказал о программе мероприятия, а также о новом концертном зале в "Зарядье". "Он станет гордостью Москвы и всей страны", - подчеркнул дирижер.

- Мама, чемодан, рюкзак - У российских родителей появится возможность вычислять нелегальные детские лагеря отдыха. Документ, делающий детский отдых более безопасным, Госдума рассмотрит на этой неделе.

- Переехали в деревню - Россияне отказываются от дач в пользу загородных домов. Устойчивое снижение спроса на классические дачи отмечают эксперты. Популярность теряют участки с домами сезонного проживания и на маленьких участках в шесть соток.

- Жену - в адвокаты - Родным подозреваемых могут разрешить подключаться к защите дорогих людей уже на стадии следствия. Соответствующий проект поправок в УПК внесен в Госдуму.

- Торжество добра и любви - Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Пасху. "Этот праздник объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов", - отметил глава государства.

- Запасы останутся в цене - 2018 год станет годом стабильности в топливно-энергетическом комплексе: добыча почти всех ресурсов останется на уровне прошлого года, при этом инвестиции в отрасли ТЭК вырастут, а на мировом рынке наступит баланс спроса и предложения. Такой прогноз озвучил министр энергетики России Александр Новак.

- Рубеж без угроз - Владимир Путин заявил о планах создать новую систему безопасности на границах. Вблизи российских границ наращивается военный потенциал НАТО, идут попытки спровоцировать новые и "поджечь" старые конфликты на постсоветском пространстве. В этих условиях ключевая задача - обеспечить надежную охрану и защиту рубежей, указал президент. В перспективе речь идет о создании целостной системы обеспечения пограничной безопасности и стабильности на внешних рубежах интеграционных объединений с участием РФ, объявил он.

- Код жизни - Президент вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношества.

- С надеждой в сердце - Патриарх Кирилл побывал в праздник Пасхи в московском СИЗО №2. Он благословил на брак молодых людей - Ярослава и Марию. Ярослава ждет 12-летний срок, Мария хочет стать его женой, любить и ждать.

- Патриарх поздравил с Пасхой российских военных в Сирии - Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии с Пасхой. Он назвал исторической их миссию по спасению страны от терроризма???.

- В памяти на века - Президент подписал указ о внесении изменений в правила рассмотрения предложений, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат регионов.

- Репетиция отчета - Дмитрий Медведев призвал Госдуму и "Единую Россию" "не тащить за собой воз неактуальных и неэффективных законопроектов". Об этом премьер заявил на расширенном заседании фракции накануне отчета в Госдуме.

- Сообщит телефон - В понедельник вступает в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи. Она дает возможность отказаться от получения бумажных извещений, например, о том, что посылка пришла в почтовое отделение.

- ЗАГС откроет тайны - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получат доступ к данным ЗАГС о смерти граждан. Такой законопроект внесен в Госдуму группой депутатов.

- Не спать - Правительство предложило штрафовать за перевозку пассажиров и грузов с помощью транспортных средств, на которых не установлен или неисправен тахограф. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

- Бизнес на слезах - Судебные разбирательства вокруг крупного предприятия, входящего в состав фабричного комплекса по производству изделий из картона, не затихают в Иваново несколько лет. Вдова совладельца компании Евгения Блескина Ирина заявляет о невозможности вступить в полноправное участие в бизнесе.

- Весна, Пасха, санкции - Любой антироссийский выпад не останется без жесткого ответа, заявил МИД РФ, комментируя новые санкции США против российских бизнесменов и предприятий. "Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса", - отметили в министерстве.

- Коса на камень - Во Франции вновь встали поезда. Из-за очередной стачки в воскресенье в депо остались 80 процентов сверхскоростных экспрессов TGV.

- Фургон вылетел из улочки - Главные вопросы по поводу субботнего происшествия в немецком Мюнстере, где водитель автофургона средь бела дня совершил наезд на отдыхающих, остаются пока без ответов. У полиции земли Северный Рейн - Вестфалия нет сомнений, что речь идет о преднамеренной атаке, однако местные и федеральные власти упорно избегают слова "теракт".

- Радары обретут глаза - Российские специалисты разрабатывают принципиально новую радиолокационную станцию Х-диапазона, работающую на основе радиофотонных технологий. Она позволит засечь "невидимку" и определить ее точные координаты.

- Капиталам приоткроют границы - Центральный банк Евразийского экономического союза, создание которого планируется к 2025 году, первым делом организует обмен информацией между странами-участниками ЕАЭС. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

- Управы нет? - Очередная страшная авария произошла в столице с любителем погонять. В результате погибла женщина. BMW X5 на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть 55-летнюю женщину, которая работала дворником. После этого иномарка сбила металлический забор и в нем застряла. Произошло все это в 12.55 в прошедшую субботу. За рулем иномарки оказался 22-летний выходец из Армении Мгер Тарзикян.

- Не химичили - Министерство обороны опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Он отметил, что о применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

- Память против памятника - Тема памятников в России сегодня чрезвычайно остра. О том, являются ли споры о прошлом продолжением споров о настоящем, обозреватель "РГ" поговорил с философом Виталием Куренным.

- Свобода как ответственность - Владимир Машков назначен художественным руководителем "Табакерки". Труппа театра назвала приход актера "неожиданно оптимистичным решением" и выразила надежду, что с его помощью у театра откроется второе дыхание.

- Разыграли триллер - Формально свободные рыбаки сейнера "Норд" оказались заблокированы в пункте пропуска при выезде с Украины. Капитан судна, за которого уже внесли залог, до сих пор находится под арестом.

- Входной билет в вуз - Победителям региональных школьных олимпиад в Подмосковье предоставят льготы при поступлении в областные вузы. Власти поддержат эту инициативу, чтобы она дошла до законодательного оформления, сообщила министр образования региона Марина Захарова.

- Крути педали - В центре Москвы может появиться еще 30 км велополос, заявила представитель департамента транспорта Ольга Мальцева.

- Оставили в СИЗО - Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб пяти обвиняемым. Все они участвовали в заседании посредством онлайн-трансляции из СИЗО N1.

- На долгострое поставлен трест - Сроки окончания работ на объектах проблемного ЖК "Царицыно" станут известны в ближайшие недели. Об этом в минувшую субботу заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ

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- ОМС поправилось - На лечение каждого россиянина по системе ОМС в этом году запланировано около 10,8 тыс. рублей, что на 21,5% больше, чем в 2017-м. В программу обязательного медицинского страхования включили два приоритетных направления: развитие медпомощи по профилю "онкология" и медицинская реабилитация. На последнюю увеличили финансирование на 40,7%. Эксперты отмечают, что на лечение одного пациента в год необходимо не менее 30 тыс. рублей.

- "Мы всё увидим и будем разбираться" - Размещение игровых зон выше второго этажа запрещено законодательством уже несколько лет, однако владельцы торговых комплексов пренебрегают этой нормой в погоне за доходом. Минстрой направил требование в региональные инспекции Государственного строительного надзора проверить расположение детских центров в торгово-развлекательных комплексах. О том, какая работа ведется по линии Минстроя после кемеровской трагедии, почему ипотека за первые два месяца текущего года выросла на 85% и когда решится проблема обманутых дольщиков, "Известиям" рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

- Деньги из прошлого - В прошлом году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды, рассказали "Известиям" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Чтобы получить фискальный дисконт, граждане предъявили расходы за 2016 год в размере 1,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что популярность вычетов растет вместе с повышением финансовой грамотности, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.

- Отсидеться не получится - В преддверии нового "высокого" чартерного сезона Минтранс РФ завершает работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Впервые с 2000 года планируется повысить штрафные санкции за задержку вылета. В транспортном ведомстве склоняются к решению увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель. Впрочем, в любом случае размер штрафа не сможет превысить 50% стоимости перевозки.

- "Праздник Пасхи объединяет вокруг духовных ценностей и идеалов" - В главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение — президент России Владимир Путин по многолетней традиции посетил торжественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужение в кафедральном соборе Русской Православной Церкви провел патриарх Кирилл. На нем присутствовали более 8 тыс. человек, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой, мэр Москвы Сергей Собянин, парламентарии, деятели культуры и представители общественности. Всего в воскресенье по всей России прошло более 11,5 тыс. богослужений, в которых приняли участие 4,3 млн человек.

- Меценаты разделят ответственность с государством - Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Лауреатами стали мультипликатор Дина Великовская, замдиректора воронежского музея-заповедника "Дивногорье" Софья Кондратьева, солист Большого театра Денис Родькин, народные артисты России Владимир Рецептор и Алексей Рыбников, а также директор школы-интерната в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев. Церемония награждения прошла в Кремле. В беседе с "Известиями" члены Совета по культуре и искусству при президенте отметили, что государство не должно в одиночку поддерживать отрасль — помочь с этим может закон о меценатстве, который уже готовит совет.

- "Тихая дипломатия" хороша, но нужны результаты" - Россия требует от ОБСЕ более актив­но заняться вопросом нарушения прав нацменьшинств в странах Прибал­тики и на Украине. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. В ин­тервью на полях Московской конферен­ции по безопасности он также рассказал о возможностях Верховного комиссара по делам национальных меньшинств в урегулировании существующих проб­лем, роли ОБСЕ в украинском конфлик­те и идее созвать "Хельсинкскую конфе­ренцию 2.0".

- Говорим "химия" — подразумеваем "Россия" - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: "Раскрутка Вашингтоном версии об оче­редной неподтвержденной химатаке в Сирии убеждает в том, что медийная "капитализация" "дела Скрипалей" будет продолжаться и далее".

- Санкционный синдром - Москва сначала изучит новый санк­ционный пакет минфина США, а потом начнет разработку ответных мер, сообщили "Известиям" источники в российских дипломатических кругах. В Совете Федерации уверены, что будет принято взвешенное решение. Там счи­тают, что главная цель ввода очеред­ных ограничений — сдерживание РФ. Рестрикции были наложены на 24 фи­зических лица и 14 компаний. В пере­чень, в частности, попали руководите­ли МВД и Росгвардии, главы "Газпрома" и ВТБ, а также несколько бизнесменов, которые в документе американского минфина названы "олигархами". "Из­вестия" опросили ряд фигур, оказавшихся в списке. Они не склонны оцени­вать ситуацию пессимистично. А глава Роскомнадзора Александр Жаров вос­принял включение в санкционный пе­речень как признание эффективности своей работы.

- Рывок в пространство - Минэкономразвития завершило прием предложений от региональных правительств для включения их в проект "Стратегии пространственного развития России до 2025 года". Об этом "Известиям" сообщил пресссекретарь вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус. "Известиям" удалось выяснить, с какими именно предложениями выступи- ли регионы. Среди инициатив — строительство аэропорта в Магнитогорске, скоростной железнодорожной ветки между Самарой и Тольятти и намыв берегов в Калининградской области.

- Рублю оказали доверие - Доля россиян, имеющих сбережения, увеличилась за последние три года с 64 до 77%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились "Известия". И хотя опрошенные ждут подорожания доллара, две трети из них предпочитают хранить накопления в рублях. Эксперты объясняют это стабильной ситуацией в экономике, небольшим размером сбережений и увеличением числа тех, кто проводит отпуск в России.

- Неспящий режим - Создаваемая российскими специалистами система проследит за тем, чтобы водители не засыпали за рулем. Для этого предполагается анализировать видео из кабины и информацию с датчиков на теле шофера. Планируется, что разработка такого оборудования займет у ученых Московского физико-технического института (МФТИ) и АО "Нейроком" полтора года.

- "Нужны люди, способные рискнуть" - К 2035 году в России должны появиться 300 тысяч инженеров, способных решать абсолютно новые технологические задачи. Об этом, а также о прорывных проектах Национальной технологической инициативы (НТИ) в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко.

- Смертность от болезней сердца и сосудов достигла минимума c 2010 года - В 2017 году сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 858 тыс. человек, что на 5% меньше, чем годом ранее. Уровень смертности достиг минимума с начала десятилетия. В Минздраве полагают, что свою роль в этом сыграла массовая диспансеризация и создание по всей стране сосудистых центров. По словам экспертов, снижению смертности от нарушений кровообращения сейчас уделяется повышенное внимание, так как оно приводит к росту продолжительности жизни населения и укреплению экономики.

- Рублю оказали доверие - Число россиян, имеющих сбережения, увеличилось за последние три года с 64% до 77%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились "Известия". И хотя опрошенные ждут подорожания доллара, две трети из них предпочитают хранить накопления в рублях. Эксперты объясняют это стабильной ситуацией в экономике, небольшим размером сбережений и увеличением числа тех, кто проводит отпуск в России.

- Прибыльное тело - Вчера — ночная бабочка, интердевочка, сегодня — содержанка, эскортница — у работницы секс-индустрии много имен в России. Не меняется из эпохи в эпоху лишь суть бизнеса — торговля телом при участии сводни. Между тем вопрос о легализации древнейшего ремесла вовсе не стоит. Во всяком случае международная Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами прямо называет это явление злом и предписывает борьбу с ним. О том, что на сегодняшний день из себя представляет спрут под названием "сексуальная эксплуатация", порталу iz.ru в рамках проекта, посвященного 100-летию уголовного розыска, рассказал начальник отдела ГУУР МВД Алексей Архипов.

- Декриминализация побоев привела к правовой коллизии - Декриминализация "легких" побоев в июле 2016-го позволила полностью избежать наказания гражданам, дела которых рассматривались в период перехода соответствующей статьи из Уголовного кодекса в административный. Это следует из жалоб потерпевших, которые в конце марта принял к рассмотрению Конституционный суд. Истцы просят проверить на соответствие Основному закону поправки в Уголовный кодекс и ряд статей Кодекса об административных правонарушениях. Эксперты полагают, что частично жалобы справедливы, однако в данном случае произошла правовая коллизия и перспектив у заявителей нет.

- Война по всем фронтам - Правительство определилось с комплексом мер по борьбе с контрафактными товарами и товарами, незаконно находящимися в обороте. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства в четверг, 5 апреля. К его реализации планируется привлечь большинство российских ведомств — от Минпромторга до ФСБ. Участники рынка говорят, что конкретные механизмы реализации стратегии пока не очевидны.

РБК RBCM daily

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- Миллиарды под ударом - Администрация США пошла на серьезную эскалацию конфликта с Москвой: в самый жесткий санкционный список внесены чиновники, силовики и миллиардеры, близкие к Кремлю. Под блокировку активов попали международные компании En+ и Rusal.

- Лабораторная работа - Великобритания назвала Шиханы местом производства использованного в "деле Скрипаля" газа. The Times сообщила о саратовском происхождении "Новичка" — вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. При этом Британия все еще не попросила ОЗХО провести проверку в лаборатории в Шиханах.

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