Акции "Норникеля" в долгосрочной перспективе восстановят свои позиции - Потанин

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Акции ГМК "Норильский никель" GMKN, падающие на фоне новых санкционных мер США, восстановят свои позиции в долгосрочной перспективе, заявил президент и основной совладелец компании Владимир Потанин.

"Норникель", несмотря на то, что непосредственно не попадает под санкции, тем не менее тоже сталкивается с этим встречным ветром. Как минимум упали, и довольно значительно, акции компании. Уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но инвесторы не бывают довольны, когда акции падают", - сказал Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что при текущих обстоятельствах нельзя также исключить дальнейшее давление со стороны зарубежных стран, поэтому российская экономика в целом и отдельно каждая компания должны наращивать свои внутренние ресурсы, думать об устойчивости и диверсификации рисков.

"Для "Норникеля" в этом смысле положение достаточно благоприятное, несмотря на то, что мы не рады такой ситуации, тем не менее наша продукция очень ликвидна и востребована во всем мире. Примерно половина меди, никеля и другой нашей продукции потребляется в Китае, Юго-Восточной Азии. Спрос устойчив и это позволяет говорить мне, что долгосрочные перспективы компании вполне благоприятные", - добавил Потанин.

Он напомнил, что в рамках дальнейшего развития у "Норникеля" предусмотрены значительные объемы инвестиций. "По экологическим программам - это порядка 300 миллиардов рублей за период до 2023 года с целью полного решения этой проблемы. Примерно порядка 120-150 миллиардов рублей - ежегодные инвестиции на обновление производства и расширение горнодобывающей базы", - пояснил Потанин.

"Это должно привести к сохранению уровня производства в течение ближайших лет, но после 2023 года мы выходим на увеличение показателей производства... Согласно расчетам при реализации нашей инвестиционной программы мы в полтора раза к 2024 году увеличим показатель EBITDA. Это должно принести многомиллиардную прибавку в стоимости компании, исходя из тех же ценовых параметров", - добавил он.