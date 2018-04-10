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Авария, оставившая без электричества более 7 тыс жителей Иваново, устранена - МЧС


Энергосети

ВОРОНЕЖ, 10 апр /ПРАЙМ/. Энергетики устранили аварию, которая оставила во вторник без света более 7 тысяч жителей Иваново, сообщает главное управление МЧС по региону.

Информация об аварийном отключении, которое произошло в результате срабатывания автоматики, поступила спасателям в 17.30 мск 10 апреля. В зону отключения попали 30 трансформаторных подстанций, 54 многоквартирных дома, 1599 частных домов, 7710 человек (в том числе 2500 детей), два детских сада и школа.

"По состоянию на 20.10 (мск) электроснабжение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

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