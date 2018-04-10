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ADNOC объявила о проведении лицензионного раунда на разведку нефти и газа


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

ДУБАЙ, 10 апр /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о скором проведении первого в своем роде конкурентного лицензионного раунда на нефтегазовые разведывательные блоки, сообщает издание The National.

Впервые в истории ОАЭ будут проведены конкурентные торги на право разработки шести морских и сухопутных концессий.

Согласно заявлению компании, потенциальные запасы нефти и газа на этих участках составляют "миллиарды баррелей нефти и триллионы кубических футов природного газа".

Подача заявок должна состояться в октябре текущего года. Первый раунд торгов пройдёт до конца 2018 года. Общая площадь участков (4 сухопутных и 2 морских) составляет 30 тысяч квадратных километров.

Запасы нефти ОАЭ составляют около 6% всех мировых запасов.

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