Золото дорожает на геополитической напряженности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Цена золота перешла к росту на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и из-за отмены поездки президента США Дональда Трампа в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.41 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,5 доллара, или на 0,34% - до 1344,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,37% - до 16,59 доллара за унцию.

Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, об этом ранее во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии. Он также сообщил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

Золото является безопасным активом, поэтому рост геополитической неопределенности приводит к увеличению спроса на металл и его удорожанию.