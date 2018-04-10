Нефть из-за аварии на нефтепроводе под Саратовом разлилась на 1,5 тыс кв м - власти

САРАТОВ, 10 апр /ПРАЙМ/. Площадь разлива нефти при аварии на нефтепроводе "Транснефти" в Балаковском районе Саратовской области составила 1,5 тыс квадратных метров, сообщила пресс-службе районной администрации.

На магистральном нефтепроводе Куйбышев–Тихорецк на расстоянии 5 километров от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области во вторник произошел выход нефти. По данным "Транснефти", прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. По предварительным данным компании, объем выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. В областном главке МЧС сообщили, что разлив нефти произошел на площади 750 квадратных метров.

"Площадь разлива нефти составила 15 на 100 метров, примерный объем - около одной тонны. Попадание в водоем отсутствует. Угроза дальнейшего попадания нефтепродуктов в водоем отсутствует. По периметру территории уже проведена обваловка для предупреждения увеличения площади разлива", - говорится в сообщении.

По данным районной администрации, запорная арматура нефтепровода сработала в соответствии с техническими характеристиками. "Утечка прекратилась сразу, как только автоматика зафиксировала падение давления... Причины утечки установят после проведения необходимых мероприятий", - отмечается в сообщении.