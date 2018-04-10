FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть из-за аварии на нефтепроводе под Саратовом разлилась на 1,5 тыс кв м - власти


Энергосети

САРАТОВ, 10 апр /ПРАЙМ/. Площадь разлива нефти при аварии на нефтепроводе "Транснефти" в Балаковском районе Саратовской области составила 1,5 тыс квадратных метров, сообщила пресс-службе районной администрации.

На магистральном нефтепроводе Куйбышев–Тихорецк на расстоянии 5 километров от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области во вторник произошел выход нефти. По данным "Транснефти", прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. По предварительным данным компании, объем выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. В областном главке МЧС сообщили, что разлив нефти произошел на площади 750 квадратных метров.

"Площадь разлива нефти составила 15 на 100 метров, примерный объем - около одной тонны. Попадание в водоем отсутствует. Угроза дальнейшего попадания нефтепродуктов в водоем отсутствует. По периметру территории уже проведена обваловка для предупреждения увеличения площади разлива", - говорится в сообщении.

По данным районной администрации, запорная арматура нефтепровода сработала в соответствии с техническими характеристиками. "Утечка прекратилась сразу, как только автоматика зафиксировала падение давления... Причины утечки установят после проведения необходимых мероприятий", - отмечается в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ