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После ЧП на нефтепроводе под Саратовом разлилось 8 кубометров нефти - прокуратура


Энергосети

САРАТОВ, 10 апр /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Объем разлившейся нефти после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области предварительно оценивается в восемь кубометров, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре области.

В 14.00 во вторник на магистральном нефтепроводе Куйбышев–Тихорецк на расстоянии пяти километров от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области произошел выход нефти. По данным "Транснефти", прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. По предварительным данным компании, объем выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. Власти Балаковского района заявили, что разлив нефти произошел на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

"Мы проводим проверку по установлению причин аварии и площади загрязнения. Восемь кубометров нефти, по предварительным данным, вытекло на земли сельхозназначения", - сказала собеседница агентства.

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