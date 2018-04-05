Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,94%, до 4,86 доллара, "Лукойла" LKOH - выросла на 1,78%, до 61,68 доллара, "Новатэка" NVTK - сократилась на 0,32%, до 124,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,7% - до 4,42 доллара, "Газпром нефти" - на 3,03%, до 24 долларов. Расписки En+ Group закрылись ростом на 7,14%, до 6 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 3,15%, до 15,41 доллара, НЛМК - снизилась на 0,08%, до 24,2 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 1,57%, до 14,22 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,25%, до 1,81 доллара, Сбербанка SBER - на 4,74%, до 14,16 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 0,53%, до 18,8 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT опустились в цене на 2,39%, до 17,76 доллара, "Ленты" - на 6,25%, до 4,88 доллара. Бумаги АФК "Система" AFKS потеряли 5,63%, теперь они стоят 3,35 доллара.