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"Русал" просит своих клиентов платить в евро для обхода санкций США - СМИ


Рынки

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Компания "Русал" применила план чрезвычайных мер и просит своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, таким образом пытаясь обойти санкции США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Компания "Русал" запустила защитный план по примеру Ирана", - прокомментировал агентству источник. Несколько лет назад Иран использовал золото, нефть и японскую иену для оплаты товаров.

По словам источника, некоторые клиенты компании уже начали переводить платежи в евро, но на это требуется время, пишет агентство.

"Русал" отказался комментировать агентству данную информацию.

Ранее во вторник Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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