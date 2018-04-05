Два члена совета директоров "Русала" покинули его после введения американских санкций

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Максим Гольдман и Даниэль Лезин Вольф покинули совет директоров "Русала" после введения санкций США против компании, говорится в сообщении алюминиевого гиганта для инвесторов Гонконгской биржи.

Оба были неисполнительными директорами.

США в пятницу ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.