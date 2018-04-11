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Нового директора назначили на главном теплоснабжающем предприятии Приморья


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр /ПРАЙМ/. Нового гендиректора назначили на крупнейшей теплоснабжающей организации Приморья "Примтеплоэнерго", которая находится в сложной финансовой ситуации, сообщает администрация края.

В начале зимы из-за нехватки топлива котельные в ряде районов края снизили температурный режим. Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин объявил предостережение исполняющему обязанности гендиректора "Примтеплоэнерго" из-за допущенного отсутствия на подведомственных объектах необходимого запаса топлива. Власти края сообщали, что у предприятия была слабая подготовка к отопительному сезону, а запасы топлива – только "на бумаге". На середину января долги предприятия составляли 5 миллиардов рублей.

"Новым генеральным директором краевого предприятия "Примтеплоэнерго" стал Анатолий Попов. Приказ о назначении подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. По словам руководителя департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, новый директор краевого предприятия хорошо знаком со спецификой работы", - говорится в сообщении.

Попов работал в должности генерального директора "Примтеплоэнерго" с 2012 по 2014 годы.

С 1996 года Попов работал на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Приморья, последнее место работы – МУП "Центральный" во Владивостоке, где он занимал должность генерального директора.

КГУП "Примтеплоэнерго" обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 районов края, протяженность тепловых сетей – более одной тысячи километров. На предприятии работает более 8 тысяч человек.

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