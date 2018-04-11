Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс тонн российского алюминия - СМИ

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала", объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия, сообщает Блумберг со ссылкой на анонимные источники.

"Заявление Glencore о форс-мажорных обстоятельствах касается контрактов примерно на 50 тысяч тонн, в которых указывается, что металл должен быть российского происхождения, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форс-мажор - это юридическая оговорка, которая позволяет трейдеру не выполнять контракты по независящим от него обстоятельствам.

Во вторник стало известно об уходе из совета директоров "Русала" Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg) - исполнительного директора Glencore. Тогда же трейдер отказался от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group.

Glencore имеет ряд контрактов с "Русалом" на покупку алюминия и глинозема. Ранее в среду РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщали, что основные объемы сделок "Русала" составляют прямые поставки трейдерам. По оценке экспертов, всего на Glencore приходится около четверти алюминия "Русала".

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему структуры, включая "Русал".