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Последние санкции США в отношении РФ затронули австрийские OMV и Raiffeisen


Энергосети / Мировая экономика

ВЕНА, 11 апр /ПРАЙМ/. Последние санкции США в отношении РФ затронули австрийскую нефтегазовую компанию OMV и банковскую группу Raiffeisen, говорится в заявлении Палаты экономики австрийской федеральной земли Тироль.

"Политические конфликты нужно решать политическим путем. К тому же экономические санкции серьезным образом рассеиваются и лишь частично достигают желаемой цели. Последние санкции затронули не только российские фирмы, но и предприятия по всему миру. Австрийские фирмы тоже ощутили эти меры: Strabag, OMV и Raiffeisen отмечают отчасти ощутимые курсовые потери", - говорится в заявлении.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает степень экономических интересов в Евросоюзе тех российских лиц, которые попали под новые санкции США.

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