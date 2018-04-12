FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Мексика за 3 года намерена построить 65 солнечных и ветряных электростанций


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Мексика в ближайшие три года намерена построить 65 электростанций, 40 солнечных и 25 ветряных, сообщило министерство энергетики страны. Инвестиции в строительство оцениваются в 8,6 миллиарда долларов.

Как заявил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, к 2024 году 43% электрогенерации будет обеспечивать "зеленая" энергетика. По его словам, Мексика благодаря проведенной в стране энергореформе вошла в десятку стран мира с самыми крупными инвестициями в возобновляемую энергетику. В стране предполагается за три года провести три энергоаукциона.

Колдуэлл отметил также, что в Мексике самые низкие в мире тарифы на ветровую энергию. В 2015 году здесь насчитывалось 37 ветропарков, в 2017-м - 46, а в 2021-м их число вырастет до 66. Число солнечных электростанций планируется увеличить до 68 в 2021 году с девяти в 2015 году.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ