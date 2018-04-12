Мексика за 3 года намерена построить 65 солнечных и ветряных электростанций

МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Мексика в ближайшие три года намерена построить 65 электростанций, 40 солнечных и 25 ветряных, сообщило министерство энергетики страны. Инвестиции в строительство оцениваются в 8,6 миллиарда долларов.

Как заявил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, к 2024 году 43% электрогенерации будет обеспечивать "зеленая" энергетика. По его словам, Мексика благодаря проведенной в стране энергореформе вошла в десятку стран мира с самыми крупными инвестициями в возобновляемую энергетику. В стране предполагается за три года провести три энергоаукциона.

Колдуэлл отметил также, что в Мексике самые низкие в мире тарифы на ветровую энергию. В 2015 году здесь насчитывалось 37 ветропарков, в 2017-м - 46, а в 2021-м их число вырастет до 66. Число солнечных электростанций планируется увеличить до 68 в 2021 году с девяти в 2015 году.