Дайджест российских СМИ – 13 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Капитальные разногласия - Две идеи, нацеленные на наращивание инвестиций в новом президентском цикле, увязли в межведомственной борьбе на входе в Белый дом. Минэкономики и Минфин спорят о будущем специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) и инфраструктурной ипотеки, решения о запуске которых может быть принято в апреле-мае 2018 года: у Минфина есть претензии к инфраструктурной ипотеке, у Минэкономики — к СПИК 2.0. За проектами стоимостью в триллионы рублей стоят принципиально разные подходы к стимулированию инвестиций, хотя формально они относятся к разным сферам.

- Мосгорсуд прислушался к Игорю Сечину - Мосгорсуд в четверг оставил в силе восьмилетний срок заключения, назначенный ранее экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Впервые в качестве свидетеля по делу в суде выступил глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин, который рассказал, как и когда господин Улюкаев требовал у него $2 млн за согласование покупки пакета акций "Башнефти" BANE. Экс-министр назвал показания господина Сечина недостоверными, однако суд поверил свидетелю.

- Сопротивление в цепи согласований - Как выяснил "Ъ", согласование программы модернизации генерации стоимостью до 3,5 трлн руб. до 2035 года может затянуться, и ее итоговый вариант придется принимать уже следующему составу правительства. В частности, концепцию Минэнерго раскритиковало экспертное управление президента, предложив ее доработать. В проекте управление не увидело механизмов привлечения инвестиций (концепция предполагает, что средства можно изъять при сохранении повышенных платежей потребителей). В самом министерстве уверены, что все же внесут итоговый вариант в Белый дом к 1 мая.

- Вклад в ослабление рубля - Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков на рынке вкладов по итогам первой декады апреля опустилась до исторического минимума — 6,4%. Банки снижают ставки не первый месяц и не видят необходимости в запуске традиционных майских спецпредложений. По мнению экспертов, на фоне непривлекательных ставок по вкладам резкое ослабление рубля может спровоцировать отток средств населения из банков.

- Министр постоянных дел - Кадровых замен в руководстве Министерства иностранных дел после намеченной на 7 мая инаугурации президента, судя по всему, ожидать не стоит. Вопреки сообщениям некоторых СМИ о скорой отставке Сергея Лаврова, большинство опрошенных "Ъ" источников, близких к Кремлю, правительству и МИДу, сходятся во мнении: нынешний глава министерства сохранит за собой пост. Собеседники "Ъ" оговариваются, что все, конечно, решает президент Владимир Путин, но дают понять: нет ни свидетельств готовящихся перемен, ни каких-либо оснований для них.

- Аману Тулееву предложили переизбраться на общих основаниях - Федеральное руководство "Единой России" выступило против закрытой модели праймериз для формирования списка кандидатов на выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области. Провести голосование лишь с участием выборщиков предложили местные единороссы. Спикером регионального парламента недавно был избран экс-губернатор Аман Тулеев, но уже в 2018 году региону предстоят новые выборы в заксобрание. Эксперт полагает, что на праймериз с участием выборщиков был бы сформирован "тулеевский список кандидатов".

- Татарстан стоит на своем языке - Законопроект о добровольном изучении государственных языков республик является "конфликтогенным" и "играет отрицательную роль в объединении народов России", заявляют власти Татарстана. Ранее прокуратура добилась изучения в регионе татарского языка на добровольной основе. Поправки в закон "Об образовании" на этой неделе внесла в Госдуму группа депутатов от всех фракций. Закрепить принцип добровольности изучения языков в законе нужно для того, "чтобы не давать поводы для разночтений", объясняют авторы поправок. Источник "Ъ" в правительстве РФ утверждает, что поправки закрепляют право граждан "на изучение родного языка".

- К интеллектуальной системе МВД подключили стороннего разработчика - Вчера Басманный райсуд арестовал генерального директора ООО "Национальные телематические системы" (НТС) Алексея Нащекина, принимавшего участие в разработке систем "Электронное правительство", "Платон" и Единого государственного реестра недвижимости. По версии ФСБ и СКР, вместе с другим известным айтишником, Сергеем Шиловым, взятым под стражу 1 марта, он помогал бывшему гендиректору НПО "Спецтехника и связь" (СТиС) МВД РФ Андрею Нечаеву злоупотреблять при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД в 2014 году.

- Банкиру нашли дело в "Советском" - "Ъ" стали известны подробности уголовного преследования экс-банкира и бывшего владельца английского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова, которому сегодня в Санкт-Петербурге изберут меру пресечения. Пока господину Антонову инкриминируется хищение в 2015 году из банка "Советский" 150 млн руб., за которое он и был задержан. Впрочем, у правоохранителей есть информация о его возможной причастности к краху еще как минимум десятка банков.

- Владимир Путин инициировал посадки - 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин побывал на ВДНХ, в новом павильоне "Космос". Там он рассказал космонавтам, что сверхтяжелые российские ракеты будут бороздить дальний космос не раньше, но вроде и не позже чем через десять лет — в направлении Луны и Марса. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников сообщает, что Владимир Путин даже, можно сказать, побывал в этом космосе, использовав, впрочем, игровой симулятор.

- Майк Помпео заручился поддержкой сдерживания - В Сенате США в четверг прошли слушания по вопросу утверждения экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря. За несколько часов сенаторы допросили его по десяткам вопросов — от кадровой политики и "продвижения американцами демократии в мире" до иранской ядерной проблемы и отношений с РФ. В частности, сенаторы потребовали от господина Помпео ответа на вопрос, готов ли он усилить давление на Москву. Провозгласив окончание "эры мягкой политики" в отношениях с ней, кандидат заявил, что сейчас Россия представляет для США главную угрозу.

- Двое на место Siemens - После скандала с немецкой Siemens, отказавшейся поставлять газовые турбины большой мощности в Крым, попавшие под санкции российские машиностроители могут ввязаться в конкурентную борьбу за право стать российским поставщиком замещающего оборудования. Вслед за Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) "Ростеха" о готовности начать подобный проект при госсубсидиях заявили "Силовые машины" SILM Алексея Мордашова, ведущие переговоры с Минпромторгом. Заявленная программа модернизации ТЭС может создать спрос на отечественные турбины, однако едва ли он будет достаточен для двух игроков.

- Inoi не той системы - Как стало известно "Ъ", компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android. В корпоративном сегменте устройства Inoi на российской операционной системе Sailfish не достигли заметных результатов, констатируют аналитики. Благодаря переходу на Android компания рассчитывает продать около 1 млн мобильных телефонов к июню 2019 года.

- Рубль поддержали в Минфине США - На торгах в четверг рубль отвоевал часть позиций, утраченных в начале недели. Курс доллара откатился ниже уровня 62 руб./$, курс евро — ниже 77 руб./€. Спрос на рублевые активы поднял министр финансов США, который не поддержал расширение санкций на суверенный долг России. А налоговый период спровоцировал продажу валютной выручки экспортеров по выгодному курсу.

- Криптовалюты осели на рынках - Китайские бизнесмены, работающие на столичных рынках "Москва", "Садовод" и "Фудсити", стали лидерами по предложению и покупке криптовалют, выяснил ЦБ. По его расчетам, оборот их операций в месяц достигает 600 млрд руб., большая часть которых идет в Китай. Решить проблему будет непросто: в России нет эффективных механизмов контроля не только за криптовалютами, но и за нелегальной рыночной торговлей.

- "Дело" разгородит порты - ГК "Дело" Сергея Шишкарева завершила покупку 30,75% портового холдинга Global Ports у "Н-Транса" Никиты Мишина, Константина Николаева и Андрея Филатова примерно за $250 млн. По условиям сделки Global Ports и стивидорный актив "Дела" "Делопортс" будут управляться раздельно и продолжат конкуренцию на рынке, для чего активы пришлось изолировать друг от друга на уровне советов директоров. Продавцы потратят вырученные средства на собственные проекты.

- Госкомпании потратились на хакеров - Госзакупки в сфере информационной безопасности составили по итогам 2017 года 56 млрд руб., что на 35% выше расходов 2016 года, подсчитала компания "Информзащита". Бюджеты на кибербезопасность увеличили большинство госкомпаний, за исключением нефтегазовых. Основными факторами роста затрат стали законодательные требования по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также, по мнению экспертов, атаки хакеров.

- "Модный континент" остается в тренде - Принадлежащая семье экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева компания "Модный континент" (бренды Incity и Deseo) снова поменяла гендиректора. Проработавший на этой должности с ноября 2016 года Михаил Ландышев уволился по собственному желанию. Смена топ-менеджмента проходит на фоне финансовых проблем ритейлера, который убыточен с 2014 года.

- "Церих" возвращается в ритейл - Одна из старейших брокерских компаний — "Церих Кэпитал Менеджмент" — намерена вернуть утраченные позиции на рынке. Реализовывать планы будет новый руководитель. В его задачи входит развитие ритейлового сегмента, создание новых продуктов, а также внедрение новых технологических решений.

- LavkaLavka поделится с фермерами - Московская сеть магазинов фермерских продуктов и кафе LavkaLavka станет кооперативом не только на словах, но и на деле: основатели компании решили отдать 51% бизнеса поставщикам фермерских продуктов. За эту долю они намерены привлечь 300 млн руб., которые будут направлены на трехкратное расширение сети.

- Обменник привлекает инвесторов - Британский стартап с российскими корнями Revolut может привлечь $250 млн от консорциума во главе с DST Global Юрия Мильнера. Капитализация компании, позволяющая обменивать традиционные деньги и криптовалюту, при этом вырастет более чем в пять раз, до $1,4 млрд.

- Клевое место - В этом году в России ожидается новое перераспределение квот на добычу рыбы по историческому принципу, которые теперь будут закрепляться сразу на 15 лет. С 1993 года регулирование отрасли менялось несколько раз, и за это время на рынке успел сформироваться пул крупнейших компаний с годовым оборотом свыше $1,5 млрд, добывающих более 1 млн тонн рыбы в год. "Ъ" изучил, как складывался этот рынок, интересует ли бизнес новых инвесторов и как на отрасли может сказаться очередное падение курса рубля.

- "Главный риск связан с изменением регулирования" - О том, как менялся порядок распределения квот на вылов рыбы, ожиданиях от их нового перераспределения в этом году и влиянии текущей валютной ситуации на отрасль "Ъ" рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

- "Возможны новые изменения среди участников рынка" - О первых сделках Русской рыбопромышленной компании (РРПК), интересе к рынку добычи краба и отношении к изменениям правил регулирования отрасли "Ъ" рассказал гендиректор РРПК Андрей Тетеркин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Игорь Сечин выбил главный козырь у защиты - Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, которого в прошлом году несколько раз вызывали в Замоскворецкий суд как главного свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, внезапно дал показания: в четверг он выступил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляции на вынесенный в декабре 2017 г. приговор – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 млн руб. Сечин давал показания более полутора часов, но в закрытом режиме: суд согласился, что часть имеющих отношение к делу данных о приватизации акций "Башнефти" составляет коммерческую тайну.

- Эксперты прогнозируют рост неполитических протестов в России - В России увеличиваются риски неполитических протестов, которые могут стать критичными для властей, считают эксперты "Минченко консалтинга". "Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом", – говорится в опубликованном в пятницу докладе "Источники и риски протестной активности в 2018 г.".

- Власти России не могут спрогнозировать развитие экономики на три года - Чиновники ждут новых майских указов Путина - Официально Минэкономразвития до сих пор не направило трехлетний прогноз социально-экономического развития в Минфин, рассказали "Ведомостям" несколько федеральных чиновников.

- Бизнес-ангелам предлагают вычитать из НДФЛ половину инвестиций - Такой законопроект подготовили эксперты фонда "Сколково", текст опубликован на его сайте. Он входит в план мер по разработке регулирования цифровой экономики. Его одобрила рабочая группа по направлению, передал через представителя АНО "Цифровая экономика" ее руководитель, вице-президент МТС MTSS Руслан Ибрагимов.

- Telegram могут заблокировать уже в пятницу - Представитель Роскомнадзора во время предварительного рассмотрения иска к Telegram заявил ходатайство о немедленном исполнении решения суда, если иск будет удовлетворен. Согласится ли суд с истцом, будет понятно в пятницу, когда дело будет рассмотрено по существу. Другое ходатайство Роскомнадзора уже удовлетворено: суд привлек в качестве третьего лица ФСБ. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил "Ведомостям", что служба просит суд о немедленном вступлении в силу решения о блокировке Telegram, если оно будет принято.

- ЦБ поинтересовался самочувствием крупных банков в связи с обвалом на рынках - В начале недели у руководителя крупного банка зазвонил телефон. Звонили из Центробанка, рассказывает собеседник "Ведомостей": регулятор интересовался, все ли в порядке в связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций. О подобных звонках "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры еще двух крупных банков – государственного и частного.

- Сеть гипермаркетов "М.видео" открыла первые небольшие магазины - Крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России "М.видео" начал открывать маленькие магазины под брендом m_mobile – только для цифровой электроники. Первый такой магазин открылся в московском торговом центре "Афимолл", сказано на сайте ритейлера. В ближайшие несколько месяцев "М.видео" откроет еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге, пообещала представитель розничной сети Валерия Андреева: у станции московского метро "Кантемировская" и в петербургском торговом центре "Галерея".

- ЦБ обеспокоен ростом потребительского кредитования - Рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного, начинает беспокоить ЦБ. За январь – март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее. "Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить", – заявил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по "Прайму"). Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста, отметил он.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Рубль: зависимый и независимый - Рубль начал восстанавливать позиции после обвала. Иностранные инвесторы перестали срочно избавляться от российских активов. При этом геополитический фон остается непредсказуемым.

- Удачное предложение - Аналитики подсчитали стоимость дач в разных регионах России. Самые дорогие летние дома оказались в Крыму: средняя цена составила 3,2 миллиона рублей. В Москве и области недвижимость можно купить за 2,2-2,6 миллиона.

- В бюджет на пять лет - Студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях, государственных организациях - Как стало известно "Российской газете", законопроект об этом внесен в Государственную Думу.

- Давайте сохранять хладнокровие - Политолог, директор Высшей школы социальных наук Жак Сапир проанализировал события, которые привели к международному кризису. Он призвал сохранять хладнокровие, отметив, что война никому не нужна.

- Луна стала ближе - Владимир Путин поздравил известных космонавтов с Днем космонавтики. Он заявил, что программу полетов на Луну сворачивать не собираются. Также в перспективе - полеты на Марс, заверил президент.

- Ни купить, ни выпить - Жидкостям на спирту закрыли продажу еще на полгода - Роспотребнадзор в очередной раз продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в магазинах розничной торговли с 20 апреля 2018 года.

- Информатора не обижать - Госдума готовится рассмотреть во втором чтении резонансный законопроект, вводящий особые защитные меры для чиновников, которые помогают разоблачать коррупцию в своем коллективе.

- Для вас – дешевле - Росреестр обнародовал сведения о том, скольким гражданам он пошел навстречу в вопросе пересмотра кадастровой стоимости их объектов недвижимости. Именно от такой оценки зависит величина налога на дома, квартиры, дачи.

- Безопасность в общем чтении - После успешной российской операции в Сирии террористы переместились в другие страны - в первую очередь Афганистан. В связи с этим парламентарии стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) собираются сблизить национальные законодательства в сфере борьбы с угрожающим всем злом. Эта тема стала одной из главных на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Санкт-Петербурге.

- Помидоры не поспели - РФ уже практически полностью независима от импорта по зерну, мясу, растительному маслу, сахару и картофелю, сообщил Минсельхоз. Однако для полного решения задачи требуется немало усилий.

- Рабочий ритм - Меры поддержки компаний, против которых США ввели очередные санкции, будут направлены не на компенсацию потерь их владельцев, а на сохранение производств и рабочих мест. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

- Мужчина, подвиньтесь - Минтруд намерен пересмотреть список профессий, запрещенных для женщин из-за негативного влияния на их здоровье. В ведомстве предлагают утвердить блок вредных производственных факторов, при наличии которых труд женщин будет ограничен.

- Турист платит дважды - Из-за колебаний курса рубля турфирмы провели перерасчет по заявкам, оплаченным частично. По словам экспертов, в случае, если оплата была внесена полностью, изменить цену можно только по добровольному согласию сторон.

- Не берут на пробу - Экономическое положение большинства ювелирных предприятий России ухудшается четвертый год подряд - запас прочности и финансов близок к исчерпанию. Чтобы избежать массового банкротства, участники рынка возобновили работу координационного совета общественных объединений ювелиров и подготовили стратегию регулирования отрасли, сообщили "Российской газете" в Гильдии ювелиров.

- Дрожжи, плесень и крахмал - Сметана оказалась одним из наиболее качественных продуктов на прилавках магазинов. Эксперты Роскачества проверили сметану жирностью 20 процентов 50 российских и белорусских производителей и недостатки нашли только в каждой четвертой упаковке. Продукты остальных брендов оказались товаром повышенного качества.

- Заявки в стол - Роспатент получил 285 заявок на изобретения с использованием технологии блокчейн, рассказал "РГ" глава ведомства Григорий Ивлиев. По его словам, темпы подачи заявок и частота использования блокчейн в изобретениях будут только нарастать.

- Спасатели одни не ходят - К проверкам торговых центров и других заведений с массовым пребыванием людей подключились мошенники. Зафиксированы первые случаи, пока только в Сибири и на Урале, когда неизвестные посещают торговые точки и под видом сотрудников МЧС предлагают "порешать" вопросы с недостатками пожарной безопасности.

- То в жар, то в холод - В этом году в апреле сложилась уникальная ситуация: температура сначала поднялась до июньских значений, а потом вернулась к весенней норме. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "РГ" о том, когда растает снег и стоит ли готовиться к заморозкам в мае.

- На караул! - В субботу в Кремле открывается сезон разводов пеших и конных караулов - 14 апреля в Кремле пройдет первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

- Опасны для посещения - По поручению Генеральной прокуратуры после трагедии в Кемерово по всей стране прокуроры проверяют соблюдение требований противопожарного законодательства в помещениях торгово-развлекательных комплексов. Москва - не исключение. Прокурор Москвы Владимир Чуриков рассказал корреспонденту "Российской газеты" о первых результатах проверки.

- Камера на лето - 12 апреля стало известно, что в Басманный суд столицы пришло ходатайство следствия о продлении домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову до 19 июля. И не ему одному.

- Главный свидетель рассказал о взятке - 12 апреля Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на 8 лет колонии за получение взятки.

- Ключи не отдают - Начались слушания по иску о блокировке Telegram Messenger - Таганский районный суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по существу иска Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера.

- "Советский" миллиард - 12 апреля стало известно, что бизнесмена Владимира Антонова - одного из фигурантов дела о хищении миллиарда рублей из банка "Советский" и бывшего владельца футбольного клуба "Портсмут" задержали оперативники в Подмосковье и доставили в Петербург.

- Избран без претензий - Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал убедительную победу на внеочередных президентских выборах, которые прошли в среду, и будет возглавлять государство следующие семь лет.

- Разведка и ракеты - Развитие ситуации в Сирии во многом непредсказуемо, считают эксперты. По их словам, Россия в данных условиях ведет себя сдержанно, но и США должны понимать, чем может обернуться нагнетание текущего положения дел.

- Яд только для своих - ОЗХО не раскрыла формулу вещества, которым отравили Скрипалей - Долгожданные результаты экспертизы Организации по запрещению химоружия, которая отправляла своих специалистов в Солсбери для прояснения обстоятельств отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, фактически оставили все главные вопросы по этому громкому делу без ответов. По крайней мере - для широкой общественности.

- Трамп обстрелял твитами Пентагон - О том, каковы будут дальнейшие шаги США в Сирии, похоже, достоверно не знает даже ближайшее окружение главы Белого дома. При этом министр обороны Джеймс Мэттис дал понять, что еще не утверждал у Трампа план военного удара по Сирии.

- Карта ушла с молотка - Карта с отметками предполагаемого расположения советских военных объектов на Кубе, по которой ориентировался президент США Джон Кеннеди в один из острейших моментов "холодной войны", в октябре 1962 года, ушла с аукциона примерно за 138 тысяч долларов. Как сообщил телеканал CNN, изначально торговый дом из Бостона (штат Массачусетс) рассчитывал выручить за нее примерно 20 тысяч долларов.

- Цена отказа - В нынешнем сезоне в России отмечаются самые низкие средние показатели заболеваемости гриппом за последние пять лет, рассказала "РГ" главный санитарный врач страны Анна Попова. Она также ответила на вопросы о вакцинации и борьбе с ВИЧ.

- Гиппократы на "КамАЗе" KMAZ - Свердловская область закупает передвижные медпункты на базе "КамАЗов" высокой проходимости, чтобы "мобильные" доктора могли добраться до пациентов в глубинке. На покупку федеральный бюджет выделил области 25,4 миллиона рублей, а региональный - 116 миллионов.

- Врача в отставку? - Робот ставит диагноз с точностью почти 100 процентов - Рак простаты - одно из самых распространенных заболеваний у мужчин. И чрезвычайно важно выявлять, диагностировать его на ранней стадии, когда опухоль успешно лечится.

- Аргументов не нашлось - Кемеровский суд отклонил апелляцию на арест экс-главы Госстройнадзора региона Танзили Комковой, обвиняемой по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Она останется под стражей до 25 мая.

- Накликать еду - Столичные пенсионеры будут бесплатно учиться продвижению в соцсетях. О таких курсах попросили представители ветеранских организаций на круглом столе "Слагаемые московского долголетия".

- Меняю банку на брелок - В столице стартовала новая акция по сбору раздельного мусора "Разделяй и используй". Продлится она две недели. Сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, старые журналы и картонные коробки можно у торговых центров, школ и вузов. Здесь работают мобильные пункты, которые забирают отходы и отвозят на переработку в Подмосковье, Санкт-Петербург, Тверскую и Калужскую области.

- Поймать звезду - После зимней "спячки" в столичном Парке Горького в День космонавтики открылась Народная обсерватория. Понаблюдать за звездами и планетами там пока можно только по выходным.

- За посылками не спрячутся - Быстрый рост курсирующих по миру интернет-посылок буквально заставил экспертов таможенных служб задуматься о регулировании этого процесса. Об этом сообщили на конференции глав таможенных служб Европейского региона ВТамО, которая открылась в Сочи.

- Зачистка ради зарплаты? - В Ижевске более 120 работников городской клинической больницы N 6, имеющих инвалидность, и те, чей возраст достиг пенсионного или вот-вот станет таковым, оказались под угрозой увольнения. Всем им выдали уведомления о переводе на другую работу "по медицинским показаниям". Ибо выяснилось, что в кабинетах, где часть из них трудилась не один десяток лет, вредные для труда условия. Об этом "РГ" рассказала медсестра офтальмологического кабинета Елена Стробыкина.

- Вода прибывает - Паводок в Башкирии перешел в активную фазу. Только за четверг поступило 180 сообщений о подтоплении домов, земельных участков и дорог, всего же с начала половодья зарегистрировано 622 таких случая. Информация о подступе воды к жилым домам приходит из разных уголков республики.

- Реализовать весь свой потенциал - В Совете Федерации прошли Дни Забайкальского края. О том, какие вопросы обсуждались и какие крупные территориальные проекты реализуются, "РГ" рассказала глава края Наталья Жданова.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Военных полицейских вооружат алкотестерами - Военная автомобильная инспекция (ВАИ) сможет на месте, без привлечения врачей, выявлять пьяных военнослужащих-водителей и отстранять их от управления транспортом. Для этого сотрудников ВАИ оснастят специальными анализаторами. Нетрезвого шофера отправят под арест. Автотехнику нарушителя (грузовики, легковые машины, тягачи и БТР) доставят на специальную стоянку.

- Автомобили и запчасти проверят контрольными закупками - Проверки коснутся широкого спектра товаров потребительского рынка - Контрольные закупки автомобилей, которые при плохом качестве сборки несут большую угрозу здоровью граждан, готов производить Росстандарт. Но для того чтобы ведомство смогло проводить такие мероприятия, нужно внести изменения в закон. Соответствующие поправки в закон о техрегулировании уже подготовлены Минпромторгом и направлены на согласование в правительство.

- Беспилотники научатся ориентироваться на местности - Боевые роботы научатся ориентироваться в пространстве без использования спутниковой навигации. Это позволит им эффективно функционировать даже в случае глушения сигналов GPS и ГЛОНАСС. Российские специалисты по заказу Минобороны разрабатывают систему автономной навигации для авиационных, наземных и подводных беспилотных аппаратов.

- Боевые корабли будут заправлять вдали от базы - Флот получил комплексы для оперативного снабжения топливом с необорудованного пляжа - Российский военно-морской флот получил мобильную систему, которая позволяет заправлять корабли не у причала на базе, а с необрудованного пляжа. Расчет из четырех человек может развернуть такой комплекс всего за несколько часов.

- Жалобные финансы - ЦБ готов запретить закредитованным гражданам жаловаться омбудсмену - Закредитованным гражданам предлагается не предоставлять права решать споры с банками во внесудебном порядке при помощи финансового омбудсмена — к нему смогут обращаться только вкладчики. Это следует из проекта поправок ЦБ (есть у "Известий") к законопроекту о финансовом уполномоченном, уже принятому в первом чтении.

- Минздрав нашел способ сократить очереди в поликлиниках в восемь раз - В российских поликлиниках возможно сократить время ожидания врача в восемь раз, показал пилотный проект Минздрава. В 40 регионах, где он был реализован, пациенты проводили у кабинета врача по 12 минут вместо 96 до эксперимента. Также удалось сократить общее время пребывания в медицинском учреждении до 77 минут. В Минздраве планируют в этом году распространить новый формат работы поликлиник по всей стране.

- Новые мины отыщут противника на поле боя - Российских саперов вооружат "роботами-смертниками". Новая минная система должна самостоятельно находить и уничтожать бронетехнику противника. Для этого противобортовую мину ТМ-83 установят на специальную роботизированную платформу. Такой комплекс сможет взорвать ТМ-83 рядом с танками противника либо скрытно разместить ее на пути движения бронетехники.

- Искусственному интеллекту потребовались начальники - До апреля 2019 года во всех госкомпаниях и госкорпорациях появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации. Они будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности. Об этом говорится в рекомендациях к должностным обязанностям новых директоров, которые Минэкономразвития направило в правительство (есть у "Известий").

- Обмен криптовалюты попадет под контроль - Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в правительстве. Об этом сказано в правительственном отзыве на законопроект депутатов "О цифровых финансовых активах". Операции на такую сумму уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В правительстве также считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом.

- Младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума - В России снизилась материнская и младенческая смертность, зафиксировал Минздрав. Показатели в прошлом году опустились на 27 и 8,3% соответственно по сравнению с 2016 годом. Уровень материнской и младенческой смертности стал рекордно низким за всё постсоветское время. Это результат реализации проекта "Технологии и комфорт — матерям и детям", в рамках которого внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи и открыты новые перинатальные центры, считают в Минздраве.

- Ученые займутся поиском новых элементов таблицы Менделеева - Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) надеются заполнить еще две клетки в таблице Менделеева — обнаружить химические элементы с номерами 119 и 120. Синтезировать их позволит новый комплекс ускорительных установок. Сегодня всемирно известная таблица заканчивается номером 118 — оганесон назван в честь открывшего его академика Юрия Оганесяна. На новых установках физики также займутся поиском "острова стабильности" сверхтяжелых ядер.

- "Всякая интервенция должна осуществляться с одобрения ООН" - Французский сенатор, вице-председатель комиссии верхней палаты парламента по иностранным делам, обороне и безопасности Робер дель Пиккиа в интервью "Известиям" назвал обязательные условия возможного удара, объяснил, в чем разница между ливийским и сирийским сценариями, и рассказал, как Франция сотрудничает с Россией несмотря на международные противоречия.

- Павлу Грудинину подбирают место на выборах - Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, занявший второе место по итогам прошедших выборов (11,79%), может заняться агитацией за кандидатов в губернаторы от партии на региональных выборах. При этом он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы одного из "красных" субъектов, чтобы сохранить статус федерального политика. Об этом "Известиям" заявили зампредседатели КПРФ Юрий Афонин и Владимир Кашин.

- Гранты нацелят на эффект - Для оценки проектов, получивших поддержку, разработают библиотеку показателей и методик - Социальные проекты, получившие средства от Фонда президентских грантов, начнут оценивать по степени их эффективности. Уже к осени рабочая группа фонда разработает около 100 показателей, которые помогут измерять реальный эффект от работы некоммерческих организаций (НКО) в сфере социальной помощи.

- Субсидии на "коммуналку" — без справок - Малоимущим гражданам, которым положена субсидия от государства на оплату услуг ЖКХ, упростят процесс ее оформления. В частности, чтобы подтвердить отсутствие долгов за "коммуналку" (матпомощь начисляется только при этом условии), жителям не придется самостоятельно запрашивать справки в управляющих компаниях или ТСЖ. Этим займутся сами чиновники в рамках ведомственного документооборота. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс во втором чтении Госдума рассмотрит до конца весенней сессии.

РБК RBCM daily

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