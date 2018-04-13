Exxon возобновила производство СПГ в Папуа-Новой Гвинее, остановленное из-за землетрясения

МЕХИКО, 13 апр /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil возобновила производство сжиженного природного газа (СПГ) на проекте PNG в Папуа - Новой Гвинее, остановленное после произошедшего в феврале землетрясения, сообщила компания.

Exxon планирует в ближайшее время также вновь начать экспорт СПГ, говорится в сообщении. Пока работает первая очередь, затем будет восстановлено производство и в рамках второй очереди проекта. Компания также сообщила, что провела работы по техобслуживанию завода, пока производство СПГ было остановлено.

В конце февраля в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6, жертвами которого стали более 30 человек. После этого ExxonMobil сообщила о некоторых повреждениях на своих объектах.

ExxonMobil PNG производит в Папуа - Новой Гвинее 7,9 миллиона тонн СПГ в год.