Инвестиции в теплоснабжение в ЖКХ-концессиях в РФ составили 38%

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Инвестиции в теплоснабжение, которые вкладываются в рамках концессий в жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ, на сегодняшний день составляют 38% от общего объема, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Тридцать восемь процентов инвестиций, которые вкладываются в концессии в ЖКХ - инвестиции в теплоснабжение", - сообщил он в ходе Красноярского экономического форума.

В феврале Чибис сообщал, что концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 миллионов человек.

В общей сложности в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в рамках концессий с 2015 года вложено порядка 50 миллиардов рублей. При этом в конце марта министр строительства и ЖКХ Михаил Мень говорил, что на модернизацию объектов теплоснабжения идет 45% всех инвестиций в ЖКХ.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.