СГК опасается, что закон о новой модели рынка тепла в РФ может "остаться на бумаге"

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Новая модель рынка тепла в РФ на деле внедряется очень медленно, есть опасение, что закон может "остаться на бумаге", полагает гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

"Мы связываем свое будущее, да и всей отрасли (теплоснабжения – ред.) со сформировавшимся сегодня законодательством об альтернативной котельной. Хочется сказать, что закон-то написан, это хорошо, но немаловажна его имплементация. Главное, чтобы он не остался на бумаге, а предпосылки к тому, на самом деле, сейчас имеются", - сказал он в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

По словам Кузнецова, без серьезного административного сопровождения, в том числе и со стороны федеральных органов власти, закон об альтернативной котельной будет внедряться очень медленно.

В настоящий момент у СГК разработаны инвестпроекты для нескольких городов Сибири, работа по которым может начаться уже в следующем году, в случае, если они подадут заявку на переход к новой модели. При этом реальная перспектива у СГК для внедрения этой модели пока есть только в Рубцовске, отметил Кузнецов.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Одним из ключевых моментов новой модели, которая юридически вступает в силу с января 2018 года, является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагается, что закон повысит инвестпривлекательность отрасли для частных инвесторов за счет нового принципа тарифообразования. Инвесторы получают гарантированный долгосрочный тариф (сейчас он формируется ежегодно по методу "затраты плюс" и вся полученная сверх тарифа прибыль забирается у компании, что не мотивирует повышать эффективность работы), а отрасль — инвестиции на развитие и модернизацию.

Регионы вправе самостоятельно решать, стоит ли им переходить на новую модель рынка тепла. Одним из главных опасений местных чиновников является угроза существенного роста тарифа на теплоэнергию, а также реальная готовность компании выполнить взятые на себя обязательства.