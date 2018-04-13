FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СГК опасается, что закон о новой модели рынка тепла в РФ может "остаться на бумаге"


Компании / Энергосети
  • *Отопление
    © fotolia.com, pearl

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Новая модель рынка тепла в РФ на деле внедряется очень медленно, есть опасение, что закон может "остаться на бумаге", полагает гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

"Мы связываем свое будущее, да и всей отрасли (теплоснабжения – ред.) со сформировавшимся сегодня законодательством об альтернативной котельной. Хочется сказать, что закон-то написан, это хорошо, но немаловажна его имплементация. Главное, чтобы он не остался на бумаге, а предпосылки к тому, на самом деле, сейчас имеются", - сказал он в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

По словам Кузнецова, без серьезного административного сопровождения, в том числе и со стороны федеральных органов власти, закон об альтернативной котельной будет внедряться очень медленно.

В настоящий момент у СГК разработаны инвестпроекты для нескольких городов Сибири, работа по которым может начаться уже в следующем году, в случае, если они подадут заявку на переход к новой модели. При этом реальная перспектива у СГК для внедрения этой модели пока есть только в Рубцовске, отметил Кузнецов.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Одним из ключевых моментов новой модели, которая юридически вступает в силу с января 2018 года, является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагается, что закон повысит инвестпривлекательность отрасли для частных инвесторов за счет нового принципа тарифообразования. Инвесторы получают гарантированный долгосрочный тариф (сейчас он формируется ежегодно по методу "затраты плюс" и вся полученная сверх тарифа прибыль забирается у компании, что не мотивирует повышать эффективность работы), а отрасль — инвестиции на развитие и модернизацию.

Регионы вправе самостоятельно решать, стоит ли им переходить на новую модель рынка тепла. Одним из главных опасений местных чиновников является угроза существенного роста тарифа на теплоэнергию, а также реальная готовность компании выполнить взятые на себя обязательства.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ