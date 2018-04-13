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"Полюс" выкупит конвертируемые бонды объемом на $50 млн


Рынки

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Структура "Полюса", Polyus Finance Plc, завершила объявленный ранее сбор заявок на выкуп конвертируемых в глобальные депозитарные расписки (ГДР) бондов со сроком погашения в 2021 году и выкупит бонды номинальным объемом на 50 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Финальная цена выкупа составляет 86,7% от номинальной стоимости, таким образом, выкуп будет осуществлен на общую сумму в 43,35 миллиона долларов.

Компания в январе завершила размещение конвертируемых бондов со сроком погашения в 2021 году на 250 миллионов долларов. Ставка купона была установлена на уровне 1% годовых. Цена конвертации составила 50,0427 доллара с учетом 30%-ной премии к средневзвешенной цене бумаги "Полюса" (в 38,4944 доллара по состоянию на 19 января - в период сбора заявок).

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар - Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций.

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