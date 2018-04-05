Кабмин РФ выдвинул вице-президента "Роснефти" Шишкина в совет директоров ОСК

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло вице-президента "Роснефти" ROSN Андрея Шишкина в новый состав совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В настоящее время Шишкин не входит в совет. Также в совет выдвинут не входящий сейчас в него президент ООО "Управляющая компания "Дело" Сергей Шишкарев.

Из действующих членов совета в список кандидатов вошли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления, президент АО "ОСК" Алексей Рахманов, первый заместитель гендиректора ГК по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростеха" Владимир Артяков и директор департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России Сергей Галкин.

Также в список включены входящие в нынешний совет первый заместитель гендиректора — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК по атомной энергии "Росатом" Иван Каменских, главнокомандующий военно-морским флотом Владмиир Королев, вице-президент ООО "МД Групп" Илья Петров, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, первый заместитель гендиректора – главный инженер ПАО "Современный коммерческий флот" Игорь Тонковидов и замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Кроме того, в качестве независимого директора в совет директоров ОСК выдвинут зампредседателя правления ПАО "Газпром" GAZP Виталий Маркелов.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.