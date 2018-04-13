Нефтяные цены ослабили темпы роста на данных по росту числа нефтяных установок в США

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером несколько сократили темпы роста, инвесторы оценивают данные BHGE о росте числа буровых установок за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, на 22.06 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,58%, до 72,44 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,3%, до 67,27 доллара за баррель. До выхода статистики Brent дорожал на 1%, WTI - на 0,6%.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 161 штуку, или на 19%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук. Количество газодобывающих установок уменьшилось на 2 единицы, или на 1%, до 192 единиц.

Продолжают поддерживать нефтяной рынок геополитические риски вокруг Сирии и данные докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Как следует из данных докладов, ОПЕК в марте выполнила венское соглашение более чем на 160%. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в среду, что ОПЕК пристально следит за развитием событий на Ближнем Востоке и в других регионах и обеспокоена влиянием геополитического фактора на рост цен на нефть.

Заявления президента США Дональда Трампа по Сирии также оказывали серьезное давление на нефтяной рынок и способствовали удорожанию нефти. В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, заявив, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, и не исключил военных мер. В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Рынок также сохраняет свое внимание на росте добычи в США. По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в стране в марте достигла нового исторического максимума - 10,38 миллиона баррелей в сутки, что на 260 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале.