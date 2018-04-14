FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэнерго Мексики против предложения фаворита выборов президента заморозить цены на бензин


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 14 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл выступил против призыва фаворита мексиканских президентских выборов Лопеса Обрадора заморозить цены на бензин, заявив, что властям следует использовать другие способы сдерживания, сообщает Financiero.

Ранее Обрадор пообещал заморозить цены на бензин на весь срок своего правления. По словам Колдуэлла, правильнее будет использовать фискальные стимулы, чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива.

"Это позволит уменьшить волатильность без управления рынком и необходимости значительных субсидий", - сказал он. По словам министра, в случае заморозки цен на три года по истечении этого срока стоимость топлива в любом случае резко подскочит.

По данным опроса, проведенного газетой Universal и компанией Berumen y Asociados, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ