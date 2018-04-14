Минэнерго Мексики против предложения фаворита выборов президента заморозить цены на бензин

МЕХИКО, 14 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл выступил против призыва фаворита мексиканских президентских выборов Лопеса Обрадора заморозить цены на бензин, заявив, что властям следует использовать другие способы сдерживания, сообщает Financiero.

Ранее Обрадор пообещал заморозить цены на бензин на весь срок своего правления. По словам Колдуэлла, правильнее будет использовать фискальные стимулы, чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива.

"Это позволит уменьшить волатильность без управления рынком и необходимости значительных субсидий", - сказал он. По словам министра, в случае заморозки цен на три года по истечении этого срока стоимость топлива в любом случае резко подскочит.

По данным опроса, проведенного газетой Universal и компанией Berumen y Asociados, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор лидирует среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах.