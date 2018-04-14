ОБЗОР – Эксперты рассказали о последствиях ударов по Сирии для цен на золото и металлы

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Удары по Сирии могут привезти к резкому росту стоимости золота, возможны несколько вариантов развития событий для рынка металлов в зависимости от дальнейшего поведения стран, вовлеченных в конфликт, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

ЗОЛОТО И МЕТАЛЛЫ

По состоянию на 22.02 мск 13 апреля цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,6 доллара, или на 0,49% - до 1348,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,04% - до 16,645 доллара за унцию.

"Если всё будет более-менее регионально, то для рынков политическая напряженность может оказаться краткосрочной. В таком случае для рынков базовых металлов это не будет иметь особых последствий. Цены на золото могут не успеть выйти и закрепиться выше текущего диапазона. Второй вариант развития событий более глобален – с втягиванием в войну России, США, западной коалиции, всех ближневосточных государств. Это чревато большими разрушениями, что приведёт к резкому росту стоимости золота до 1450-1500 долларов и выше. Среднесрочно рынки базовых металлов получат порцию негатива, так как ситуация чревата резким падением мировой экономики", - полагает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Между тем, по ее словам, долгосрочно возможно продолжение роста стоимости металлов в связи с возникновением дополнительного спроса как в ходе ведения войны, так и в ходе восстановления после неё. В целом основная игра может пойти в рынке золота, а прочие рынки будут на время забыты, так как капитал будет бежать из риска.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук согласен, что если противостояние в Сирии перейдёт в полномасштабные военные действия, по всем рынкам, в том числе товарным, пройдёт волна распродаж, так как это создаст риски для мировой экономики, а спросом будут пользоваться защитные активы, например золото.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОНФЛИКТА

В свою очередь, аналитик "Финама" Алексей Калачев считает, что события в Сирии не столько влияют на рынок металлов, сколько на рынок нефти, да и там они влияют лишь в плане общего роста нестабильности, что ведет к росту котировок.

"Если и будет некоторое повышение цен на промышленные металлы после ударов по Сирии, то в меньше степени за счет этого фактора. Ценами на промышленные металлы в большей степени управляет рост или снижение спроса со стороны промышленности: машиностроения, производства транспорта, строительной отрасли. Есть оживление в экономике – растет спрос на металлы. Рост в промышленности затормаживается – снижается спрос. В периоды нестабильности, экономической, политической или в случае обострения военного противостояния на рынках скорее растет спрос на драгметаллы", - говорит эксперт.

"Если же действия США в Сирии выведут ситуацию на новый уровень вооруженного противостояния, проще говоря – к войне присутствующих в Сирии держав, то цены на металлы на мировых биржах будут всех волновать меньше всего. Перевод экономик на военные рельсы вообще может прекратить международную торговлю, так как металлы понадобятся для собственной военной промышленности. Но это – теоретически. Я не верю, что до этого дойдет", - считает Калачев.