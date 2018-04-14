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Цены на нефть могут вырасти на 2-3% на фоне ударов по Сирии


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent могут вырасти на 2-3% на фоне ударов США по Сирии, считает директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Напряженность останется, и если планы военного решения конфликта будут реализованы не до конца или не слишком успешно, нефть вырастет на 2-3%", - сказал РИА Новости эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

По мнению эксперта, доллар против рубля, возможно, краткосрочно будет торговаться в диапазоне 60-65 рублей. "Нормальный диапазон, так как 18% для него естественная волатильность за месяц, хотя есть тревожные признаки того, что доллар может быть дороже", - говорит он.

Он также добавил, что индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, может испытает облегчение в случае снижения рубля к доллару. При этом эксперт не советует зарабатывать на этом, так как "движение по индексу будет неполноценным".

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