Четвертый турбогенератор Армянской АЭС остановят в полночь в рамках модернизации

ЕРЕВАН, 14 апр /ПРАЙМ/. Четвертый турбогенератор Армянской атомной электростанции будет остановлен в полночь субботы в рамках программы модернизации АЭС, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью ведомства Римма Еганян.

"Стартовала программа подготовительных работ к планово-предупредительному ремонту второго энергоблока Армянской атомной электростанции, в результате чего, сегодня, 14 апреля в полночь будет остановлен четвертый турбогенератор действующего энергоблока", - сказала Еганян.

По ее словам, в рамках реализации программы продолжатся мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности АЭС, и начнутся работы по модернизации оборудования машинного зала. "С 1 июня будут остановлены реактор и третий турбогенератор. Планируется, что реактор второго энергоблока Армянской АЭС будет перезапущен 1 августа одновременно с четвертым турбогенератором. Третий турбогенератор будет задействован 1 декабря", - отметила Еганян.

Ранее и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Ашот Манукян заявил РИА Новости, что Армения имеет достаточно резервных мощностей и нехватку электроэнергии в период модернизации АЭС восполнит установленными в республике другими мощностями, включая возобновляемые источники. По его словам, частный сектор реализует ряд инвестиционных проектов для создания новых базовых и возобновляемых мощностей. Манукян также заявил, что необходимости в привлечении кредитов с целью покрытия возможного дефицита электроэнергии во время модернизации атомной станции сейчас нет.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

Армянская АЭС, единственная в регионе, находится возле города Мецамор. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.