Электроснабжение в Чечне полностью восстановлено - Минэнерго РФ

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Электроснабжение в Чеченской Республике, где без света оставались около 286,5 тысячи человек, полностью восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что в 18.57 мск на подстанции "Акташ" действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ "Акташ – Гудермес тяговая" и "Ярыкcу – Ойсунгур". В результате в Чечне остались без света около 286,5 тысячи человек.

"После проведения переключений в сети 110 кВ запитаны все потребители", - говорится в сообщении Минэнерго.