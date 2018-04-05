Бумаги "Яндекса" и "Лукойла" в США подскочили на сообщениях об отложении санкций против РФ

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Бумаги ряда российских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили в цене после того, как издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, свидетельствуют данные торгов.

Бумаги Yandex после сообщения дорожали на 2,7%, VEON - на 2,2%, "Лукойла" LKOH - на 1,3%.

Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых в воскресенье заявила постпред США в ООН Никки Хейли, сообщило чуть ранее в понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что о санкциях было официально объявлено, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", - отметила газета.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.