Нефть теряет 1,5% на фоне снижения опасений относительно конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Нефтяные цены теряют 1,5% на фоне ослабления рисков для сырьевых поставок после того, как воздушные удары по Сирии не привели к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, на 22.41 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,46%, до 71,52 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,53%, до 66,36 доллара за баррель.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Некоторое облегчение по поводу Сирии приносят заголовки новостей (об этой ситуации - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега RJO Futures Филлипа Стрейбла (Phillip Streible) в Чикаго. Он добавил, что воздушные атаки были более "точечными, по сравнению с тем, что предполагалось в наиболее экстремальных сценариях".

При этом аналитик добавил, что нефтяные цены могут перейти к росту. "У нас есть все, чтобы их поднять: слабый доллар, Сирия, потенциальные санкции, неопределенность Белого дома, торговля с Китаем", - добавил Стрейбл.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные Минэнерго США. Ведомство прогнозирует, что в мае страна увеличит добычу сланцевой нефти на 125 тысяч баррелей в день, до почти 7 миллионов баррелей в день. В апреле объем добычи оценивается в 6,871 миллиона баррелей в сутки.