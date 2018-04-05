Дайджест российских СМИ – 17 апреля

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КОММЕРСАНТ

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- Порты примеряют химзащиту - На время ЧМ-2018 безопасность встает поперек грузопотоков - Как выяснил "Ъ", на время чемпионата мира по футболу власти могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи. Капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали предупреждать клиентов. Широкое понимание опасности веществ приводит к тому, что запрет коснется не только, например, радиоактивных изотопов, но и любой химии. В итоге под угрозой простоя оказались, в частности, автозаводы Петербурга: им грозит нехватка компонентов. Это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.

- Медийная Россия - "Медиалогия" составила для "Ъ" рейтинг самых упоминаемых федеральных политиков - Накануне формирования нового правительства "Медиалогия" по просьбе "Ъ" составила рейтинг упоминаемости в СМИ федеральных чиновников и политиков. Среди лидеров — действующий премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Чечни Рамзан Кадыров и министр обороны Сергей Шойгу. Телевидение расставляет несколько иные приоритеты: главным ньюсмейкером в течение года на федеральных каналах был господин Лавров.

- Соцпомощи подберут семью - Минтруд сплетет новую потребительскую корзину - Минтруд не видит необходимости в разработке федеральных критериев для введения принципов адресности и нуждаемости населения при его соцподдержке. Ведомство полагает, что регионы уже успешно справляются с этой задачей на своем уровне. В чуть более отдаленной перспективе, после 2020 года, Минтруд считает возможным переход к оказанию соцподдержки не отдельным гражданам, а домохозяйствам, а также — увеличение прожиточного минимума на 40% за счет расширения потребительской корзины по части расходов на одежду и жилье.

- Долги граждан отдали банкирам - Показатель закредитованности населения рассчитают сами кредиторы - Банк России готовится к практическому применению показателя долговой нагрузки (ПДН). Поручение о разработке данного показателя и учете его при кредитовании граждан президент Владимир Путин дал еще в конце 2016 года. Однако с тех пор единый механизм расчета показателя профильным ведомствам разработать так и не удалось, в результате этот вопрос отдан на откуп банкам.

- Полис для руин - Власти определились с проектом страхования недвижимости граждан - Минфин согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Как следует из последней версии проекта, в минимальной конфигурации страховаться будет только полная утрата жилья, но регионы смогут расширять защиту. Помощь государства в виде предоставления жилого помещения не станет основанием для отказа в страховой выплате, само возмещение можно будет получить как деньгами, так и жильем. 95% рисков по страхованию жилья будет передано национальному перестраховщику, созданному ЦБ. На страховом рынке уверяют, что в такой конструкции проект в проблемных регионах работать не будет.

- Холода подогрели промышленную статистику - Но не смогли удержать обработку от падения - В первом квартале 2018-го годовые темпы роста промпроизводства в РФ составили 1,9%, сообщил Росстат. Позитивную динамику выпуска к концу квартала обеспечили энергетические отрасли и добыча — исключительно благодаря рекордно низким температурам. Обработка в марте при этом из-за холодов и меньшего количества рабочих дней сжалась. Фундаментальные факторы роста в промышленности по-прежнему отсутствуют. Это фактически признают в Минэкономики: на 2018 год прогноз роста промпроизводства снижен с 2,5% до 1,7%.

- Развивающиеся рынки уходят в отрыв - Мониторинг экономического роста - Прогнозы Института международных финансов (Institute of International finances, IIF) предполагают усиление расслоения экономик мира по темпам роста в ближайшие годы. Развитые экономики, включая такие крупные, как США и ЕС, будут до 2019 года расти темпами не выше 3% в год, тогда как emergency markets — в первую очередь Китай и Индия — опережают их в скорости прироста ВВП втрое (см. график). В среднем в развитых странах экономический подъем в 2019 году, по оценкам IIF, составит лишь 2,2%, и расхождение темпов роста ВВП с emerging markets станет самым существенным с 2013 года.

- Госдума ответит Америке в мае - К проекту о контрсанкциях присоединились еще 322 депутата - Депутаты рассмотрят законопроект об антисанкциях 15 мая, после обсуждения с экспертами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам собеседника "Ъ" в нижней палате, официальные отзывы из правительства на инициативу пока не поступали. Под проектом, который был внесен спикером и руководителями четырех думских фракций, подписались еще 322 депутата, в основном из "Единой России". Впрочем, судя по электронной базе Госдумы, 16 единороссов соавторами инициативы пока не стали.

- Сергею Цивилеву не подошли заместители Амана Тулеева - Врио кемеровского губернатора уволил четырех вице-губернаторов - Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку всех своих заместителей: четырех он уволил, еще девять будут работать до губернаторских выборов с приставкой "и. о.". Партийцы и эксперты полагают, что новая команда, необходимая господину Цивилеву для победы на выборах, будет сформирована из варягов, а не на основе местных кадров. Назначенный 1 апреля врио кемеровского губернатора провел первые кадровые перестановки, отправив в отставку всех своих заместителей.

- Защита космодрома не устояла перед махинациями - Арестован бывший руководитель подведомственного "Росатому" предприятия - Как стало известно "Ъ", под следствием оказался экс-директор подведомственного "Росатому" АО "НПК "Дедал" Сергей Федяев. На протяжении 20 лет он возглавлял предприятие, которое специализируется на разработке секретных средств защиты особо охраняемых ядерных объектов, сигнализаций для охраны границы, устройств для обнаружения подводных диверсантов и антитеррористических детекторов, способных уловить малейшие следы соприкосновения человека с взрывчатыми веществами. Заслуженного 65-летнего конструктора, прошедшего войну в Афганистане, отправили в СИЗО по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. Нарушения были выявлены при внутреннем аудите предприятия. Сам господин Федяев вину категорически отрицает, называя преследование интригами недоброжелателей и сведением счетов.

- Из дела "Суммы" нет выхода - Мосгорсуд оставил под арестом братьев Магомедовых - Мосгорсуд вчера оставил в СИЗО бывшего гендиректора компании "Интэкс" Артура Максидова и совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Последний неожиданно стал главным героем разбирательства, рассказав суду, что последние годы практически не общался с братом и поэтому, вопреки версии следствия, они никак не могли совместно руководить преступным сообществом и расхищать бюджетные средства через предприятия, в которые семья сама вкладывала деньги. Однако суд отклонил жалобы защиты на аресты подследственных, встав на сторону следствия и прокуратуры.

- За контракт с МВД расплатились с женой чиновника - Арестован бывший руководитель засекреченного института - Как стало известно "Ъ", в рамках громкого уголовного дела о злоупотреблениях при организации интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ стоимостью 1,4 млрд руб арестован Геннадий Купинский — генподрядчик проекта, бывший первый заместитель гендиректора авторитетнейшего в стране профильного НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) им. академика Семенихина. Следствие считает, что он, как и другой обвиняемый, заказчик ИСОД от МВД Андрей Нечаев, злоупотребил должностными полномочиями, однако в перспективе их взаимоотношения могут быть квалифицированы как дача и получение особо крупной взятки. Большую часть вознаграждения господин Нечаев, по предварительным данным, мог получить наличными. Кроме того, его якобы отблагодарили трудоустройством жены — не выходя из дома, она получала по 200 тыс. руб. в месяц.

- Приговор гематологу дошел до отмены - Дело Елены Мисюриной вернули в прокуратуру - Мосгорсуд постановил отменить приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной в январе 2018 года к двум годам лишения свободы. Напомним, в 2013 году госпожа Мисюрина сделала 55-летнему пациенту диагностическую процедуру — трепанобиопсию (забор образца костного мозга), спустя четыре дня мужчина умер из-за открывшегося кровотечения. Мосгорсуд также вынес несколько определений в адрес суда первой инстанции — Черемушкинского районного суда, прокуратуры и следственных органов. Опрошенные "Ъ" эксперты не исключили, что дело Елены Мисюриной в прокуратуре может быть закрыто.

- От прав школьников до прав пенсионеров - Татьяна Москалькова отчиталась за 2017 год - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала свой ежегодный доклад президенту России Владимиру Путину. В нем она подробно проанализировала соблюдение прав пенсионеров, инвалидов, военнослужащих, митингующих, верующих, а также мужчин и женщин в прошлом году. Омбудсмен, в частности, коснулась обострившейся в последнее время проблемы мусора, сделав вывод, что мусоросжигание наименее предпочтительный метод утилизации. Минздраву и Минтруду она указала на необходимость пересмотреть список запрещенных для женщин профессий. А организаторам уличных акций предложила предоставить возможность согласовывать мероприятия и собирать участников через портал "Госуслуги".

- "Зимняя вишня" сгорела из-за протечки - "Ъ" стали известны выводы экспертов о причинах трагедии в Кемерово - Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека. По данным источника "Ъ", к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше ТРЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-то не сработали.

- Студентам разработали курс на возвращение - Обучающимся за рубежом предлагают сменить Великобританию на Дальний Восток - Россотрудничество запустило проект "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" по созданию условий для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, "проявляющих недружественное отношение" к России. Создатели проекта уверены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию "по политическим причинам". Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток. Опрошенные "Ъ" студенты и эксперты в Великобритании говорят, что никакого давления не испытывают. В посольстве Великобритании в России заверили "Ъ", что в стране, "как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью обучения или туризма".

- "Русланы" увольняются со службы НАТО - Группа "Волга-Днепр" не будет продлевать контракт на перевозку западных военных грузов - По данным французских СМИ, российская группа компаний (ГК) "Волга-Днепр" объявила западным партнерам, что с 1 января будущего года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 "Руслан". По данным "Ъ", "Волга-Днепр" действительно не намерена продлевать соответствующий контракт с французской стороной на 2019 год — из-за санкционной политики западных стран в отношении ряда российских компаний.

- "Мы стоим на краю пропасти" - Генсек ОБСЕ Томас Гремингер о том, как предотвратить большой конфликт в Европе - В статье, написанной специально для "Ъ", генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер призывает государства свернуть с пути, следование по которому, как он убежден, "закончится плохо, причем для всех".

- В Сирии не разобрались с налету - Последствия ракетного обстрела обсудили в Европе и на Ближнем Востоке - В понедельник вся мировая политика по-прежнему крутилась вокруг Сирии, которая в субботу подверглась налету американских, британских и французских ВВС. Главы МИД Великобритании и Франции Борис Джонсон и Жан-Ив Ле Дриан попытались убедить коллег из ЕС в правомерности операции, ставшей ответом на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. В итоге министры приняли сдержанное заявление, не содержавшее ни горячей поддержки партнеров, присоединившихся к авиаударам, ни какой-либо критики в их адрес. На саммите Лиги арабских государств проявились куда большие разногласия: участники встречи вообще не стали указывать, кто несет ответственность за химатаки. Точку в споре могут поставить эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые должны будут начать работу в Думе.

- Бензин зеленеет на бирже - Его розничная стоимость готовится к скачку - Рост мировых цен на нефть и ослабление рубля толкают оптовые цены на топливо в России к новым максимумам, несмотря на попытки ФАС повлиять на поведение нефтекомпаний. Сейчас экспорт бензина гораздо выгоднее, чем продажа на внутреннем рынке, и стоимость тонны топлива на бирже стремительно приближается к 50 тыс. руб.— опасному уровню для АЗС, после которого они должны будут резко повышать розничные цены. Пока в отрасли надеются, что выход НПЗ из ремонтов в мае облегчит ситуацию на рынке.

- Скромные запросы выросли в цене - Койко-места подорожали из-за экономных туристов - Хотя интерес к поездкам за рубеж растет, туристы по-прежнему вынуждены экономить на путешествиях. Средняя стоимость бронирования хостелов на предстоящие майские праздники выросла в полтора раза. Этому способствовал резкий рост интереса к бюджетным средствам размещения, который также стал причиной повышения стоимости проживания в заграничных хостелах на 37%.

- "Вымпелком" не допустили к тесту - Частоты для 5G за всех опробуют "МегаФон" MFON и "Ростелеком" RTKM - Тестировать частоты для 5G в России, скорее всего, будут только "МегаФон" и "Ростелеком", на результаты которых придется ориентироваться остальным операторам. Претендовавший на этот ресурс "Вымпелком" получил от госкомиссии по радиочастотам отказ: в "Роскосмосе" посчитали, что выделение частот помешает работе наземных станций управления космическими аппаратами. Наличие тестовых зон даст операторам преимущества в тестировании оборудования, но все же не приведет к существенному разрыву на рынке, считают эксперты.

- Заемный рост - Первый квартал принес долгожданный рост кредитования - Первый квартал 2018 года оказался в целом лучше, чем аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ. Хотя прибыль банковского сектора выросла незначительно, начало года ознаменовалось ростом корпоративного кредитования — на 1,4% за квартал против 0,2% за весь прошлый год. При этом, по мнению экспертов, этот позитивный тренд сохранится как минимум в ближайшие месяцы.

- Инвесторы защищаются золотом - Геополитическая напряженность отливается в котировках - Обострение отношений между США и Россией из-за Сирии вынуждает инвесторов увеличивать долю защитных активов в своих портфелях. Котировки драгоценного металла находятся вблизи максимумов с августа 2016 года, а суммарные активы биржевых золотых фондов превысили 2,3 тыс. тонн — максимальное значение с мая 2013 года. Впрочем, снижение напряженности, а также возобновление подъема процентных ставок в США может на время охладить интерес инвесторов к золоту.

- Поволжье оставили без аудитора - Крупнейший игрок Татарстана оспаривает приостановку членства в СРО - Лишиться возможности аудировать отчетность за 2018 год может старейшая компания Республики Татарстан "ФБК Поволжье". Компании приостановили членство в саморегулируемой организации (СРО) на 90 дней, что не позволит ей быть выбранной аудитором на 2018 год проходящими в указанный срок общими собраниями акционеров. Учитывая риски потери части бизнеса, "ФБК Поволжье" пытается оперативно оспорить предписание в суде.

- "ИрАэро" сдала SSJ 100 на сторону - Самолеты будут летать по маршрутам UTair - На фоне роста пассажиропотока UTair арендовала для своих маршрутов три самолета SSJ 100 у "ИрАэро". По данным "Ъ", в 2017 году "ИрАэро" взяла в лизинг дополнительные пять SSJ 100 в максимальной версии специально для полетов по маршрутам стороннего заказчика. Но эксплуатация еще двух самолетов в базовой комплектации затруднена из-за технических трудностей с двигателем, из-за чего "ИрАэро" судится с лизингодателем ГТЛК.

- "Россети" без второго лица - Из холдинга ушел первый замглавы Роман Бердников - Как выяснил "Ъ", "Россети" покинул второй по статусу топ-менеджер — первый заместитель гендиректора Роман Бердников, с 2013 года курировавший там техническую политику. Источники "Ъ" не исключают, что после его отставки эта должность может быть вообще ликвидирована, а глава "Россетей" будет курировать техполитику лично. Итоги работы господина Бердникова в сетевом комплексе эксперты оценивают скорее положительно, отмечая его антикризисный менеджмент в "Ленэнерго" LSNG и снижение потерь.

- Polymetal обогащается серебром и медью - Компания получает 50% Прогноза и Восточно-Тарутинское месторождение - Polymetal, как и анонсировал в феврале, досрочно реализовал опцион на увеличение доли в месторождении серебра Прогноз, заплатив за 45% $72 млн собственными акциями. По мнению аналитиков, в перспективе может последовать выкуп и оставшейся доли, и тоже, вероятно, за акции. Также компания для упрощения логистики обменялась с Русской медной компанией соседствующими золотомедными месторождениями, получив Восточно-Тарутинское месторождение в Казахстане в обмен на Тарутинское в Челябинской области.

- Telegram ищет адрес - В России начали блокировать мессенджер Павла Дурова и IP сервиса Amazon - С понедельника в России введены меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В черный список начали включать и сотни тысяч IP-адресов облачного сервиса Amazon, которые могли использоваться для обхода блокировок. Со стороны клиентов Amazon, среди которых может быть много отечественных онлайн-сервисов, подтверждений проблем в связи с блокировкой Telegram пока не поступало.

- KFC расширят из торгцентров - Развивать рестораны сети будет "Гарант-Инвест" - ФПК "Гарант-Инвест" заключила с Yum! Brands Russia трехлетнее соглашение об открытии новых ресторанов KFC в Москве, первое заведение должно быть запущено до конца мая. Сегмент фастфуда — главный драйвер роста рынка питания вне дома, но новым игрокам будет сложнее работать на рынке из-за сужения резервов для дальнейшего развития.

- Франчайзи пригласили поиграть - Детские парки "Замания" привлекут партнеров в регионах - Российская сеть детских парков развлечений "Замания", 30% в которой недавно получили экс-владельцы "Мортона", запускает франчайзинговую программу. В ее рамках планируется до конца года открыть заведения в пяти регионах. Формат "Замании" может быть востребован в провинции, где рынок развлечений для детей пока остается неконсолидированным, отмечают эксперты.

- "Афишу" встроят в продажи - Rambler Group перезапускает сайт - Одно из старейших изданий о развлечениях "Афиша" пройдет через очередной перезапуск. Rambler Group Александра Мамута планирует ориентировать его в первую очередь на кино и видеоконтент. Цель перезапуска — продавать больше билетов через "Рамблер-Кассу", а впоследствии встроить сайт в программу лояльности для киносетей "Синема Парк" и "Формула кино" и онлайн-кинотеатра Okko.

ВЕДОМОСТИ

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- Принятие законопроекта о контрсанкциях против США отложено на месяц - Депутаты хотят обсудить его с бизнесменами и экспертами - Депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая, сообщил в понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату, в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, – перечислял Володин после внеочередного заседания совета Думы. – Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект".

- Омбудсмен Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад о правах человека - Согласно оценкам доклада, социальные права для граждан важнее, чем политические - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в понедельник представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации с правами человека в России. Представляя документ, Москалькова с удовлетворением констатировала, что в общественном сознании ситуация с правами человека "несколько стабилизировалась и улучшилась". В аппарате уполномоченного рассчитали региональный индекс интенсивности обращений, который находится в прямой зависимости от социальной напряженности и чрезвычайных ситуаций, доложила Москалькова.

- Эксперты ВШЭ оценили ущерб экономике России из-за санкций - Ситуация ухудшится в случае ответных мер со стороны России - Война санкций еще больше изолирует российскую экономику, закрепляет ее технологическое отставание и низкие темпы роста, пишут директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова и его ведущий эксперт Николай Кондрашов. Ущерб экономике от них они оценивают в 0,2 п. п. ВВП. Из-за введенных США санкций в отношении российского бизнеса отток частного капитала из России в 2018 г. будет на $20 млрд больше, чем предполагалось, – около $49 млрд, оценивают эксперты.

- Санкции США повышают стоимость займов для российских компаний - До конца 2019 года им нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд - Российским компаниям до конца 2019 г. нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд. Но санкции США повышают для них стоимость займов. После объявления о санкциях против крупных российских бизнесменов и их компаний инвесторы стали избавляться не только от облигаций последних, но и от бумаг связанных с ними организаций. Они опасаются, что в следующем раунде круг фигурантов санкционного списка расширится, а в будущем ограничения могут быть введены даже против государственного долга России.

- ЦБ снял табу с повышения ключевой ставки - Вместе с ростом доходности его облигаций это должно снизить давление на рубль - ЦБ планирует в мае предложить инвесторам новый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) на более привлекательных условиях, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. "Мы несколько смягчим ограничения на цену, и здесь уже будет не с дисконтом к ключевой ставке возможность приобрести КОБР, а, даже если на аукционе выиграют эти заявки, с некоторой премией к ключевой", – сказал Дмитриев (цитаты по Reuters).

- WiFi умрет очень скоро - Новый гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич рассказал, чего ждет от государства и почему ему больше не интересно пересчитывать сотовых абонентов - За 16 лет в МТС MTSS Василь Лацанич дослужился до вице-президента по стратегии и маркетингу – в неофициальной табели о рангах сотовых операторов это фактически второе лицо компании. 10 января он занял пост гендиректора "Вымпелкома".

- Нового президента для "АвтоВАЗа" AVAZ вновь нашли в Румынии - Николя Мора сменит другой выходец из румынской Dacia – Ив Каракатзанис - С 1 июня президентом "АвтоВАЗа" вместо Николя Мора станет Ив Каракатзанис, сообщили основные владельцы компании – Renault и госкорпорация "Ростех". Через голландскую Alliance Rostec Auto B.V. партнеры контролируют 83,5% "АвтоВАЗа". В свою очередь, в этом СП у Renault 61,1%, у "Ростеха" – 38,9%.

- Экс-глава немецкой сети Globus станет топ-менеджером X5 - Он поможет российскому ритейлеру выстроить отношения с крупнейшими поставщиками - Йоханнес Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, сообщил представитель группы и подтвердил "Ведомостям" топ-менеджер. Толай работал в немецкой сети гипермаркетов Globus c 1987 г., в том числе руководил выходом сети на российский рынок, а с 2009 г. был гендиректором ее российского подразделения "Гиперглобус".

- Роскомнадзор намерен заблокировать более 1 млн IP-адресов ради запрета Telegram - Руководитель ведомства Александр Жаров считает, что это даст результат - "Власти России начали блокировать Telegram" – такое уведомление разработчики Telegram разослали пользователям 16 апреля. Они также предупредили, что без VPN сервис может работать нестабильно. Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, заявил представитель ведомства. Решение о блокировке мессенджера, аудитория которого в России составляет 15 млн человек (по данным его основателя Павла Дурова), 13 апреля принял Таганский суд Москвы.

- "РЕСО-гарантия" объявила охоту на клиентов "Росгосстраха" - Им предлагается каско со скидкой 45% - "РЕСО-гарантия" начала переманивать клиентов по автокаско, предлагая перебежчикам скидку на каско до 45%, говорится на сайте компании. Минимальная скидка – 25%, а максимальную компания готова предоставить клиентам, который перейдут из "Росгосстраха", рассказывает управляющий продуктом управления розничного страхования Екатерина Захарова.

- Сын губернатора Сахалинской области хочет выращивать овощи - Инвестиции в огурцы и помидоры могут превысить 7 млрд рублей - Компания из Владивостока "НК-лотус" построит тепличный комплекс на территории опережающего развития "Михайловский" Приморского края, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 100% долей в компании принадлежит Никите Олеговичу Кожемяко. Его имя и ИНН совпадают с именем и ИНН Никиты Кожемяко – президента некоммерческой организации "ДВ ассоциация "Аквакультура", а он приходится сыном губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко. Это именно сын губернатора, говорит его знакомый.

- "Газпром GAZP нефть" разработает цифровую стратегию - Компания рассчитывает с ее помощью повысить эффективность всех бизнес-процессов - 16 апреля "Газпром нефть" сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию. Она предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов, за счет которых планируется повысить операционную эффективность всех бизнес-процессов и развить собственные сервисы. Во сколько обойдется стратегия, представитель "Газпром нефти" не говорит.

- ФСК может арендовать здание на Патриарших прудах под штаб-квартиру - Дружественная ей структура хочет купить комплекс бывшей типографии Левенсона - Структура, дружественная Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС FEES), ведет переговоры с банком ВТБ о покупке у него комплекса зданий Товарищества скоропечатни Александра Левенсона, расположенного в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки, и топ-менеджер инвестиционной компании – потенциального покупателя.

- Студенты бизнес-школ мечтают о дипломе аналитика больших данных - Работодатели готовы хорошо платить выпускникам бизнес-школ с такими дипломами - Курсы, дающие степень МВА по анализу больших данных, стремительно набирают популярность – вслед за ростом спроса на аналитику в бизнесе. К тому же многие специалисты боятся, что из-за автоматизации останутся не у дел. В США количество абитуриентов традиционных программ MBA снижается уже несколько лет подряд, а спрос на места в магистратурах со специализацией на анализе данных растет.

- Сделали в России - Российская стройиндустрия может полностью обеспечить стройку как по базовым, так и по отделочным материалам, говорит замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Все, что необходимо для строительства, кроме некоторых отделочных материалов и сантехники, уже давно можно найти в стране, считает и Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации "Технониколь".

- Ипотека на дерево - Деревянные каркасные дома можно быстро и сравнительно недорого строить, объясняет Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству России, но, чтобы увеличить их долю в общем объеме частного жилья, необходима и поддержка производителей. В марте 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о государственном субсидировании кредитов на покупку деревянных домов. Речь идет о временном снижении процентной ставки с 15 до 10%.

- Цена не проблема - Затяжная зима не помешала самым настойчивым клиентам: стало больше целевых звонков и показов, что обещает в будущем новые договоры, говорит Тимур Сайфутдинов, гендиректор Point Estate. По данным "Метриум премиум", в начале 2018 г. на рынок вышли клиенты, которые по тем или иным причинам, включая политические риски, откладывали сделки. С 20 по 29 марта было зафиксировано на 11% звонков больше, чем с 10 по 19 марта, людей интересуют дорогостоящие объекты как первичного, так и вторичного рынка, рассказывает Илья Менжунов, управляющий директор "Метриум премиум", участник партнерской сети CBRE.

- Девелоперы на стройку не спешат - Пусть спрос на офисы в столице рекорды не бьет, но он по-прежнему остается достаточно высоким и уверенным, а вот предложения практически нет, уверял на конференции "Ведомостей" на MIPIM-2018 Алексей Богданов, партнер S.A. Ricci. Он наблюдает, что "вакансия" (так на жаргоне брокеров называется число не сданных в аренду кабинетов), особенно в интересных и удобных районах города, почти "достигла докризисных уровней", и рекомендует "начать проектировать и строить офисные объекты".

- Спрос перетекает в город - Сейчас сдаются в эксплуатацию объекты, которые начинали строиться в "докрымские" времена: в 2013-2014 гг., если не раньше. Жилищное строительство – отрасль крайне инерционная. На областных стройплощадках – их более 600 – выданы разрешения на строительство 9 млн кв. м жилья. Вопрос в том, будут ли начаты все эти проекты и найдутся ли на них покупатели. Потому что динамика заключения договоров долевого участия показывает обратную картину: спрос на городское жилье растет, на областное – падает. За первые два месяца прошлого года по городским объектам было заключено 7189 ДДУ, за январь – февраль 2018-го – 12 236. Рост на 70%. В Ленинградской области – 5465 ДДУ за тот же период в прошлом году, 4879 – в этом. Минус 11%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Права и право - Доклад омбудсмена Татьяны Москальковой представлен президенту и публикуется сегодня в "Российской газете" - Президент Владимир Путин встретился с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о состоянии прав человека/ Сегодня она отвечает на вопросы корреспондента "РГ".

- За "Мир" во всем мире - Одной транспортной картой можно будет заплатить в любом городе страны - Пассажиры, включая льготников, смогут оплачивать проезд одной транспортной картой в любом городе России, независимо от региональных различий в технологиях оплаты. Об этом "Российской газете" рассказали в Банке России. Вместе с министерством транспорта ЦБ работает над созданием универсальной системы оплаты проезда на базе единого транспортного процессингового решения и карты "Мир".

- Верховный суд поднимает шлагбаум - Верховный суд разъяснил, кто имеет право на въезд во двор многоквартирного дома. И кто может лишить автовладельца такого права. После введения платной парковки массовые огораживания дворовой территории и установка шлагбаумов буквально захлестнули крупные города. Еще бы, гаражи есть не у всех.

- Тайная дипломатия - Кому нужен фальшивый диплом - Суд в Хабаровском крае запретил доступ к сайтам, где продавались поддельные дипломы по самым разным специальностям. Прокуратура Охотского района выявила пять интернет-ресурсов, предлагающих приобрести дипломы гособразца о высшем и среднем профобразовании. Районный суд удовлетворил требования прокурора признать информацию запрещенной к распространению на всей территории РФ, — сообщила старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

- Банкам добавят надежности - Для сопровождения госконтрактов кредитным учреждениям прописали критерии - Для привлечения к исполнению госконтрактов банки должны будут обладать не менее чем 300 миллионами рублей капитала и минимально необходимым рейтингом. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования для банков, участвующих в исполнении государственных контрактов.

- Повестка в почтовом ящике - Правила вызова в армию могут изменить - На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который в случае его принятия скорректирует порядок набора ребят в солдатский строй. Инициируемые нововведения касаются как оповещения новобранцев о призыве на военную службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик. Смысл законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание.

- Отпустили и забыли - Закон защитит оправданных граждан от повторных обвинений - Вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК, прописывающий порядок возобновления закрытых дел. Инициатива защищает человека, который уже был оправдан, от бесконечных придирок следствия по тому же поводу. Бывает так, что обвинения оказались напрасны, человек невиновен, но следствие всеми правдами и неправдами хочет его посадить. Причины могут быть разные. Например, следователь так и не поверил в алиби гражданина и пытается найти все новые и новые доказательства. Или человек в погонах не желает портить отчетность, ведь напрасные обвинения всегда прокол в работе.

- Сеть вместо очереди - Судебным приставам могут разрешить работать с гражданами по СМС - Судебные приставы смогут взаимодействовать с гражданами в режиме онлайн, а не только через почту. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В случае принятия поправок документы от службы судебных приставов будут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в личный кабинет портала госуслуг. Правда, только при условии согласия самого гражданина, которое он подтвердит порталу. Кроме того, у приставов появится возможность направлять извещения по СМС. На это тоже должно быть дано согласие, подтвержденное распиской с указанием номера мобильного телефона.

- Успели вовремя - Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, спасшим людей - Такой масштабной церемонии награждения в Министерстве внутренних дел РФ, как утверждают ветераны, не было со времен Великой Отечественной. Впрочем, как подчеркнул Владимир Колокольцев, нынешний год тоже знаменательный — скоро исполняется 300 лет российскому МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев вручил медали 16 своим подчиненным из 14 регионов: шесть — по Указу президента России "За спасение погибавших", десять — ведомственные "За смелость во имя спасения" и "За доблесть в службе". Эти награды объединяет одно — за каждой стоит спасенная человеческая жизнь.

- Как скачать права - Блокчейн поможет защитить интеллектуальную собственность - Блокчейн поможет защитить права на интеллектуальную собственность в России, рассчитывают в Роспатенте. При этом доля такой собственности в стоимости отечественных компаний все еще не видна невооруженным глазом, а законодательство отстает от скорости внедрения новых технологий. Об этом шла речь на международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии". По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в службе видят, что с помощью блокчейн-технологий можно защищать интеллектуальные права, поскольку их качество, надежность и скорость заметно выросли.

- Лишили колес - В Орле из-за банкротства муниципального предприятия инвалиды остались без автобусов - Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта призвали администрацию Орла немедленно принять меры для возобновления движения низкопольного транспорта. Из-за банкротства МУП инвалиды остались без средств передвижения. Пару лет назад по просьбе общества инвалидов мэрия приобрела для муниципального предприятия ПАТП-1 специализированные автобусы. Они имеют низкую посадку и приспособлены для перевозки колясочников. Автобусы купили в лизинг.

- На чистую воду - Уголовным делом закончилась для турецкого истца погоня за $15 млн - В течение шести лет семь крупных отечественных компаний, объединившихся в Российский пул страховщиков, были вынуждены отбиваться от иска в $15 млн, которые намеревалась взыскать с них некая турецкая фирма. За развитием этого прямо-таки детективного сюжета "РГ" следит почти четыре года. Напомним обстоятельства: отживший свой век плавучий док из Туапсе организация "Вторсырье" приобрела на металлолом за 15 миллионов рублей, а спустя четыре месяца перепродала его некой турецкой фирме уже якобы за 15 миллионов долларов. В ноябре 2011 года плавдок затонул при буксировке, после чего миллионы долларов "всплыли" в иске, поданном к компаниям, которые никогда не являлись его страховщиками.

- Критериям отвечает - Легитимность торгов определяет правительство РФ - Министерство финансов вынесло решение по дальнейшей работе Российского аукционного дома (РАД). В соответствии с письмом министра финансов РФ Антона Силуанова (копия имеется в распоряжении "РГ") электронная торговая площадка (ЭТП) РАД вправе функционировать без заключения нового соглашения, на основании распоряжения правительства РФ от 31.12.2016 № 2933-р "О проведении электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ". Согласно этому распоряжению, торги для продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме проводятся на ЭТП, указанных в утвержденном перечне (распоряжение правительства РФ от 04.12.15 № 2488-р).

- Сохранили тайну - Мосгорсуд закрыл от публики процесс по делу врача Мисюриной - Мосгорсуд вчера начал в закрытом режиме рассматривать апелляционные жалобы и представление на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года колонии из-за смерти пациента. Суд согласился с доводами представителей потерпевшей стороны, которые попросили закрыть процесс, поскольку, по их мнению, в ходе заседания может быть разглашена охраняемая законом врачебная тайна. По решению суда в открытом режиме будет оглашена только резолютивная часть решения апелляционной коллегии.

- Трепанг остается - Минсельхоз расширил список контрабандных товаров - Минсельхоз предложил расширить список рыбной продукции, перемещение которой через границу считается контрабандой. В "джентльменский набор" контрабандиста, помимо черной икры, рыбы осетровых пород, крабов, морских ежей и прочего, могут войти продукты их переработки. Это, как считают в министерстве, поможет в борьбе с незаконным вывозом. В список добавили рыбное филе, включая фарш, рыбу сушеную, соленую или в рассоле, копченую рыбу, рыбную муку, готовую или консервированную рыбу.

- Ближе к солнцу - На майские праздники россияне едут в Крым и на Кавказ - Стоимость авиабилетов на майские праздники по внутрироссийским направлениям по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 17 процентов, а по зарубежным — на 50, рассказали "РГ" представители поисковых систем. В результате популярны те направления, куда добраться дешевле. Самые популярные направления — Сочи и другие курорты Краснодарского края, Крым (Симферополь), Калининград, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

- Время — деньги - Компании ТЭК замещают импорт неравномерно, но быстро - В Москве открылась международная выставка "Нефтегаз", куда ежегодно приезжают зарубежные и российские отраслевые компании, чтобы представить новейшее оборудование и технологии. Небольшим и новым игрокам эта площадка дает возможность привлечь внимание к своим разработкам и предложениям потенциальных заказчиков. Одна из ключевых тем выставки и параллельно открывающегося Национального нефтегазового форума — импортозамещение в ТЭК. Зависимость отрасли от импорта с 2014 года сократилась с 60 до 52 процентов, что выше плана минпромторга (55 процентов), но сектора показывают разную динамику, обусловленную стартовыми условиями (долей иностранного оборудования, уровнем развития отечественных компетенций, финансовыми возможностями компаний и другими).

- Когда таблетка убивает - Раскрыта банда, которая продавала просроченные лекарства - Столичные оперативники пресекли в Юго-Западном административном округе опасную деятельность группировки, которая занималась ввозом и распространением на территории России незарегистрированных и недоброкачественных медикаментов. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

- Сами засветим - Могут ли дачников заставить заключать договоры с энергосетями - На сайте Союза садоводов России появилась информация, что дачников призывают срочно заключать договоры с территориальными сетевыми организациями на обслуживание или на передачу им в собственность электросетей, которые сейчас принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Электричество — одна из самых серьезных проблем в любом дачном хозяйстве. А их по стране насчитывается более 80 тысяч. Дачами владеют почти 60 миллионов россиян. И каждый новый сезон для них обостряются старые проблемы: чайник включишь — лампочки гаснут. И все из-за того, что не хватает мощностей или они очень изношенные.

- Возможны варианты - К 2030 году уровень газификации в России составит 85 процентов - В Москве проходит Национальный нефтегазовый форум и международная выставка "Нефтегаз-2018". В повестке — газификация сибирских регионов и создание единого рынка нефти и газа в ЕАЭС. Подробности накануне форума "РГ" рассказал замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

- Канал закрыт - Роскомнадзор изучает пути обхода блокировки Telegram - Роскомнадзор приступил к выполнению решения суда о блокировке Telegram. Ведомство начало выгрузку из Единого реестра запрещенной информации об этом мессенджере и во вторник направит запросы в магазины приложений App Store и Google Play с требованием сделать недоступным его скачивание для российского сегмента пользователей. Когда состоялось решение суда, многие начали устанавливать программы обхода блокировки. За их использование никакие санкции пользователям не грозят, подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров на вопрос "Российской газеты". Сам Жаров тоже установил один из таких сервисов.

- Страшных аварий стало меньше - ООН приняла внесенную Россией резолюцию о повышении безопасности дорожного движения в мире - На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был единогласно принят проект резолюции о повышении безопасности дорожного движения во всем мире, разработанный Россией. Проект этого документа, соавторами которого выступили свыше 60 государств, представил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, возглавивший российскую делегацию. В мероприятии также принял участие начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

- Особо не разгонишься - Франция ограничит скорости на второстепенных дорогах - В минувшее воскресенье окружная дорога вокруг Парижа была полностью блокирована растянувшейся почти на километр кавалькадой мотоциклистов. А до этого многие сотни байкеров устроили митинг на востоке французской столицы на площади перед Венсенским замком с плакатами "Мотоциклисты возмущены!", "Прекратить диктатуру автофобии!". Аналогичные акции прошли и в других городах страны, в том числе Лионе, Страсбурге, Тулузе, Орлеане. Их гнев вызван решением правительства снизить скоростной режим на целом ряде дорог с нынешних 90 километров в час до 80. Сразу поясним: речь не идет о скоростных автотрассах (там лимит — 130 километров в час), а о тех департаментских и региональных дорогах с двусторонним движением, которые не имеют центральной разделительной полосы. Их здесь считают "второстепенными", но общая протяженность этих магистралей во много раз превышает автобаны, составляя свыше 400 тысяч километров.

- Дома и в браслете - Суд рассмотрит просьбу следствия продлить арест Серебренникову - Басманный районный суд Москвы вчера рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Фигурантами по громкому делу о хищении 133 миллионов бюджетных средств являются также экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, художественный руководитель этого Центра и основатель некоммерческой организации "Седьмая студия" Кирилл Серебренников, гендиректор студии Юрий Итин, бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Под стражей находится только Малобродский. Обвиняемые Апфельбаум, Серебренников и Итин — под домашним арестом. Воронова сбежала от правосудия за границу. Она объявлена в розыск и арестована заочно.

- Пустые траты - Украина похожа на Сомали - Разоренному гражданской войной и коррупцией африканскому государству Сомали уподобили современную Украину журналисты "Немецкой волны" (DW) в публикации "Почему финансовая помощь Украине не приносит результатов". В статье немецкие журналисты исследуют опыт расходования европейских грантов, направляемых на Украину, и результаты от их освоения.

- Брюссель пока не принял - Мило Джуканович стал президентом Черногории - Мило Джуканович одержал победу в первом туре выборов президента Черногории. По данным Государственной избирательной комиссии, обработавшей более 97 процентов бюллетеней, в поддержку 56-летнего Джукановича было подано 54,15 процента голосов. Представитель оппозиционных партий Младен Боянич, который финишировал вторым, во время избирательной кампании обвинял правящую партию в коррупции после всплеска насилия в Черногории в последние годы.

- "Сидельцев" некем заменить - Сотни тысяч человек вышли на марш в поддержку каталонских политиков - Сотни тысяч человек прошли по улицам Барселоны с требованием освободить каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с попыткой добиться независимости региона. Манифестация стала одной из самых массовых за последние полгода. Ее участники съехались со всей Каталонии, в город прибыли 957 автобусов с демонстрантами. По данным организаторов, в центре Барселоны собрались 750 тысяч человек. Полиция заявляет, что протестующих было в два раза меньше — лишь 315 тысяч. Акция прошла ровно через шесть месяцев после того, как лидеров каталонских националистов задержали по подозрению в мятеже, подстрекательстве к мятежу, а кого-то из них и в растрате госсредств.

- Касса в нокауте - Суд объяснил, как вернуть деньги за билеты на представление - Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за несостоявшийся бой известного российского боксера-профессионала Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. Все знают, что когда что-то срывается, деньги надо возвращать. Но мало кто знает, сколько времени кассы должны держать свои окошки открытыми для этого. Правильный ответ: три года.

- Разрешите построиться - Верховный суд защитил права тех, кто решил строить дом на своей земле - Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ сделала важные разъяснения, которые касаются тех, кто начал строиться на своей земле и столкнулся с проблемами. В преддверии весны и начала сезона загородного строительства подобные разъяснения могут оказаться полезны многим собственникам. Эта конфликтная ситуация сложилась в Краснодарском крае. Там хозяйка земельного участка начала строить на нем двухэтажный дом для себя и своей семьи. Но местные чиновники отказали гражданке в выдаче разрешительных бумаг на возведение дома. Суды встали на сторону чиновников, вынудив хозяйку дойти до Верховного суда, где с ее доводами согласились.

- Проедут без наличных - Военным и отставникам не придется платить за дорогу в санаторий - По решению главы оборонного ведомства РФ расчет за путевые расходы военных, армейских пенсионеров и членов их семей теперь можно будет осуществлять и без использования наличных денег. Билеты к месту службы, в командировку, на отдых в ведомственные здравницы им станут выдавать в обмен на оформленные в армейских и флотских частях, учреждениях и военкоматах воинские перевозочные документы — ВПД. Порядок их использования детально приписан в приказе министра обороны № 815.

- Доступные метры - В Мордовии продлили программу ипотеки под 5 процентов - Региональная программа льготной ипотеки под пять процентов, которая действует в Мордовии уже третий год, вновь продлена. Обзавестись новой квартирой на самых выгодных условиях можно будет до конца 2018-го. Эта программа родилась не от хорошей жизни: пойти на это местные власти заставил коллапс, сложившийся на рынке жилья в 2015 году.

- "Крымская волна" завораживает - Новый терминал аэропорта Симферополь принял первых пассажиров - Построенный в рекордные сроки новый терминал международного аэропорта Симферополь вчера утром принял первых пассажиров. Ими стали гости из Москвы, прилетевшие в 8 часов 20 минут рейсом авиакомпании Nordwind. К моменту принятия первого рейса все службы аэропорта оперативно, всего за одну ночь, переехали в новые помещения, где уже все было готово к работе.

- Снег скрывал убийство - СК объяснил, как раскрывают старые дела - Вчера столичное подразделение Следственного комитета объявило, что начало проверку по дикому факту — в лесополосе недалеко от улицы Вересаева нашли человеческий скелет. Умер человек около года назад. Сейчас криминалисты и следователи пытаются установить личность этого человека. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Точно такую же на прошлой неделе назначили в Петербурге на Каменном острове, где во время работ в парке обнаружили человеческий скелет. Страшную находку сделали рабочие, которые после зимы наводили порядок. Пока не установлено, сколько по времени пролежало тело в болоте, а из-за ушедшего времени не удалось определить даже пол.

- Декрет о карьере - В Тольятти женщин с маленькими детьми учат новым профессиям - Энтузиасты из частной образовательной организации реализуют социальный проект "Мама.Малыш.Карьера" — бесплатно обучают матерей новым профессиям или повышают их квалификацию. А на время учебы или начала работы за детьми в возрасте от года до пяти бесплатно присматривают в центре развития. Руководитель проекта Любовь Эсенцева говорит, что реализуют его в том числе на средства президентского гранта, который образовательная организация получила в конце прошлого года — это примерно миллион рублей.

- Дорог нет, денег тоже нет - В Орловской области половина госзакупок проходит с одним поставщиком - Больше половины заключенных контрактов в Орловской области было проведено с одним поставщиком. Такие выводы содержатся в отчете Региональной контрольно-счетной палаты, который был представлен в облсовете народных депутатов. По словам председателя КСП Ивана Левина, за год выявлено нарушений на 1,3 миллиарда рублей. По меркам региона сумма огромная. Претензии возникли к составлению смет и организации закупок.

- Огненный залп - В Забайкальском крае стремительно распространяются природные пожары - За сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась в 3,5 раза. Горят около 3 тысяч гектаров тайги. В 27 районах введен особый противопожарный режим. Всего в Сибири зафиксировано 30 пожаров разной сложности. К воскресенью площадь горения сократилась, однако выросло число пожаров — из 35 очагов, зафиксированных "Авиалесоохраной" в Сибирском округе, 20 пришлось на Забайкальский край.

- Нужен для порядка - В Арктике ищут владельца тысяч тонн оставленного там мусора - Больше полувека, еще со времен СССР, копился лом и хлам на необитаемых островах в Карском море. Сегодня там среди проржавевших бочек, полусгнивших строений, техники, давно превратившейся в лом, живут только белые медведи. Почти пять лет волонтеры из разных регионов России и стран мира собирали лом и мусор на острове Белый — в общей сложности очистили 52 гектара территории, собрав 1200 тонн разного хлама. И только успели вывезти третью его часть, как неожиданно возникла юридическая проблема. Ни лом, ни прочий мусор невозможно вывезти по закону до тех пор, пока не будет определен его владелец.

- Молоко течет за рубеж - Производители молока пока не готовы удовлетворить спрос граждан - Российские производители молока и молочной продукции намерены расширять экспорт, хотя внутри страны товар в дефиците. Оптовые мировые цены на молоко и молочные продукты пока растут. В марте повышение составило 3,3 процента по сравнению с февралем, а в феврале — 6,2 процента к январю, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Толкает стоимость вверх растущий мировой спрос на масло, сыр и цельное сухое молоко.

- Время перебрать камни - Систему классификации бриллиантов скоро пересмотрят - В России появится новая классификация бриллиантов. Рядовые потребители могут это на себе и не почувствовать, а вот для ювелирной отрасли это может дать новый импульс к выходу на мировые рынки. Как рассказала "РГ" начальник управления Гохрана России Татьяна Гореленкова, назрела необходимость пересмотра некоторых положений действующей российской системы классификации бриллиантов.

- Полис для пашни - С агрострахованием фермерам предлагают подождать до октября - Фермеры снова останутся без страховой защиты урожая от непогоды и чрезвычайных ситуаций. Поправки нынешней схеме субсидирования агрострахования, из-за которой регионы стали массово отказываться от страховок, будут подготовлены только осенью, хотя должны были быть готовы в конце весны. Об этом сообщил глава Экспертного совета по страхованию при Комитете Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников.

- К вам едет магазин - Мобильную торговлю поставят на колеса - Законопроект о нестационарной и мобильной торговле готов к внесению в Госдуму. Об этом заявил замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции минпромторга Никита Кузнецов на II медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли. Если нормативный акт примут, то, по подсчетам ведомства, в течение 2—3 лет отечественный автопром получит заказ на 50 тысяч автолавок.

- Чем сердце успокоится - Интеллигенция в Польше дает церкви советы, как вернуть людей в храмы - В самой католической стране Европы — Польше — интеллигенция ищет новую общую идею, способную вернуть костелу его былую роль в жизни людей.

- Высший балл - Как теперь будут оценивать ректоров - Минобрнауки определило показатели эффективности работы ректоров вузов и количество баллов, которые можно получить за тот или иной показатель. Таких показателей четыре. Это средний балл ЕГЭ у абитуриентов, количество иностранных студентов и преподавателей, публикации и цитирование в научных базах данных, финансовая деятельность.

- Между молотом и готовальней - Как получить сразу и аттестат, и профессию - В этом году несколько выпускников Кэнтикской средней школы Верхневилюйского улуса Якутии впервые вместе с аттестатами получат свидетельства о профобразовании. В школьной кузнице они прошли полный курс обучения художественной ковке по металлу. При школе есть кузня, и многое, начиная с убранства гардероба, здесь выковано руками мальчишек. Курс длится два года, к концу обучения "кузнечики" способны мастерить не только всевозможные завитушки и домашнюю утварь, но даже изящные музыкальные инструменты — хомусы.

- Двойка за мобильник - 200 человек выгнали с ЕГЭ - Во время досрочной волны в ЕГЭ-2018 выгнали около 200 нарушителей. Из них 67 удалили с экзамена за шпаргалки, 106 — за использование мобильников. — Технология такая, что мы все эти нарушения видим, — рассказал глава Рособрнадзора, замминистра образования и науки Сергей Кравцов.

ИЗВЕСТИЯ

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- Вклад по расчету - Объем средств граждан в банках с госучастием вырос на 10 процентов и достиг 18,8 триллиона рублей - Две трети всех вкладов россиян хранятся в госбанках, и за последние два года переток средств из частных кредитных организаций усилился, показали подсчеты "Эксперт РА" для "Известий". Общий объем банковских депозитов граждан оценивается в 25,4 трлн рублей, примерно 18,8 трлн из них хранятся в финансовых организациях с госучастием. Тенденцию подтвердили и в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Из-за массового отзыва лицензий россияне боятся потерять деньги в маленьких банках и выбирают более надежные, считают эксперты. Но в комитете Госдумы по финрынку опасаются, что это может привести к монополизации рынка, поэтому государство должно предложить новые механизмы для усиления конкуренции.

- Вождение без обязательств - В России резко увеличилось количество автомобилистов, которые не покупают полисы ОСАГО. Согласно данным, предоставленным "Известиям" в МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса автогражданки увеличилось на 40% — до 2,8 млн штук. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки.

- Прописку измерят долями - Продажу микродолей (например, 1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц. Прописаться удастся только в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади. Так, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей. Соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве, разногласия перед первым чтением устранены, рассказали четыре собеседника "Известий", знакомых с итогом обсуждения документа. Эксперты полагают, что новация поможет в борьбе с резиновыми квартирами.

- Настоящий полковник - Военнослужащий запаса сможет, оставаясь "на гражданке", дослужиться до полковника. Впервые в истории отечественного Минобороны при военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны. При этом комиссия будет принимать во внимание военное образование, состояние здоровья, моральные и деловые качества претендента. По мнению экспертов, новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.

- Расплата за зарплату - Владимир Путин заявил о необходимости усилить ответственность владельцев предприятий перед работниками - Президент Владимир Путин заявил о необходимости усилить ответственность собственников предприятий перед работниками. Об этом глава государства сказал на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. По ее словам, владельцы обанкротившихся компаний нередко остаются "при достаточно больших денежных капиталах", не рассчитавшись со своими сотрудниками. В то же время удалось разрешить и целый ряд ситуаций, связанных с невыплатами после банкротства, отметила омбудсмен.

- Регистратор порядка - Сотрудников правоохранительных органов предлагают снабдить видеорегистраторами, чтобы фиксировать работу стражей порядка во время публичных акций. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем итоговом докладе президенту. Она считает, что это позволит соблюдать права граждан, задержанных на массовых мероприятиях. Сам факт съемки будет мотивировать и полицейских, и митингующих вести себя корректнее, согласны эксперты.

- Торговля станет свободнее - В мае ЕАЭС подпишет соглашение о сотрудничестве с Китаем, на очереди — Иран и Сингапур - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве уже в мае, сообщили "Известиям" два высокопоставленных источника в Евразийской экономической комиссии. В течение двух ближайших месяцев организация также намерена выйти на соглашение о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а к концу года — с Сингапуром. Как заверяют эксперты, активное движение торгового блока постсоветских стран по пути заключения двусторонних соглашений логично укладывается в канву глобального тренда: договариваться на двусторонней основе проще и быстрее, чем идти по пути либерализации в рамках переговоров с большим числом игроков.

- "Нам нужно восстановить доверие" - Одной из основных причин ужесточения антироссийской политики стало усиление позиций "ястребов" и неоконов в администрации Дональда Трампа. Так, недавно на пост советника по нацбезопасности заступил Джон Болтон — консерватор, ранее работавший в администрации Джорджа Буша-младшего. Кроме того, ожидается, что шефом американской дипломатии в скором времени станет другой "ястреб" — экс-глава ЦРУ Майкл Помпео. О том, как в связи с этим изменятся отношения России и США, "Известия" поговорили с американским политологом Полом Сондерсом, в 2003–2005 годах работавшим в администрации президента.

- В Брюсселе русского не понимают - Европейский союз закрывает глаза на ситуацию в Латвии, власти которой недавно утвердили перевод русскоязычных школ на латышский язык. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, Москва не оставит происходящее без внимания и будет поднимать проблему в профильных международных организациях. В Европарламенте (ЕП) "Известиям" рассказали, что депутаты в ближайшее время обратятся к латвийским властям с требованием отказаться от реформ в сфере образования.

- Возврату не подлежит - Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития и Минфин поддержали введение в России запрета для продуктовых магазинов на возврат поставщикам нераспроданного товара. В начале 2018 года такие поправки предложила внести в закон о торговле группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. По данным парламентариев, в хлебной отрасли объем возвратов доходит до 50%. Если закон будет принят, торговые сети могут сократить закупки или увеличить цену на продукты, прогнозируют эксперты.

- Теледрама Дурова - Пользователи Telegram начали искать замену сервису после того, как стартовала его блокировка в России. Наиболее уверенно новых клиентов набирает WhatsApp. Нарастить аудиторию смогут также Viber, Facebook FB Messenger и ICQ, полагают эксперты. По их мнению, Telegram может потерять не менее половины пользователей, если не начнет выполнять российское законодательство.

- "Повысить продолжительность жизни только за счет медицины невозможно" - Что необходимо для того, чтобы Россия вошла в клуб стран "80+"? Почему для повышения продолжительности жизни недостаточно только медицинских технологий? Какие меры предлагают регионы? Все эти вопросы будут обсуждаться на XII Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России", который пройдет в Гостином Дворе в Москве с 30 мая по 1 июня. Об особенностях предстоящего мероприятия "Известиям" рассказал руководитель исполнительной дирекции форума, вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.

- Офицеры в турборежиме - Военное ведомство на год сократило программу подготовки общевойсковых лейтенантов - Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет. Одновременно смягчены требования к будущим кандидатам в офицеры. Например, для поступления в самое престижное Московское общевойсковое училище достаточно набрать 108 баллов по трем предметам ЕГЭ. По словам экспертов, армии срочно понадобились лейтенанты, чтобы укомплектовать должности во вновь создаваемых частях.

- Тесты против взяток - Министерство обороны серьезно ужесточило требования к директорам подведомственных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В последнее время количество таких структур в военном ведомстве значительно выросло. К предприятиям, которые обеспечивают армию продовольствием, управляют жильем и гостиничным хозяйством, добавились подразделения бывшего Спецстроя.

РБК RBCM daily

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- Под раздачу попали миллионы - В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор объявил, что направил операторам связи информацию для блокировки интернет-ресурсов компании Telegram Messenger LLP (владеет одноименным мессенджером). Таким образом ведомство приступило к исполнению решения Таганского районного суда, который в пятницу, 13 апреля, постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам Telegram. Решение принято в связи с тем, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

- К худшему всегда готовы - В Кремле и правительстве заранее готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в отношении санкционных мер против России, рассказали РБК два федеральных чиновника. В качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве страны рассматривают санкции против российского госдолга и отключение России от системы SWIFT, сказали оба собеседника РБК. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка SBER и ВТБ, добавил источник, близкий к Кремлю.

- Виктору Вексельбергу прописали закрытый режим - Из размещенного на сайте Центробанка списка акционеров Меткомбанка исчез Виктор Вексельберг, которому через ООО "Ренова" принадлежало в банке 9,9%. На сайте Меткомбанка ООО "Ренова" есть в списке акционеров (100% в ООО "Ренова" принадлежит Вексельбергу, следует из ЕГРЮЛ). При этом Вексельберг и "Ренова" присутствовали на схеме акционеров банка на сайте ЦБ как минимум до конца прошлой недели. Это показывает и версия соответствующего документа ЦБ, сохранившаяся в кэше Google.

- Хакасский отзыв - Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Республики Хакасия, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК. Были отозваны долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте, которые находились на спекулятивном ("мусорном") уровне B+ (означает наличие кредитных рисков) со "стабильным" прогнозом. В Fitch пояснили, что решение об отзыве рейтингов было принято "по коммерческим причинам".

- Подача из Dacia - Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие "Ростеха" и Renault), владеющая 83,5% АвтоВАЗа, утвердила кандидатуру нового президента крупнейшего российского автоконцерна — с 1 июня 2018 года им станет Ив Каракатзанис. Об этом говорится в сообщении "Ростеха", поступившем в РБК. Представитель Renault подтвердил РБК назначение Каракатзаниса. Сейчас он является гендиректором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность компании, а также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

- В кольце врио - О своем решении уволить четырех вице-губернаторов, а остальных членов коллегии администрации Кемеровской области перевести в статус временно исполняющих обязанности Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области, объявил в понедельник утром, 16 апреля. "В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области", — цитирует Цивилева пресс-служба областной администрации. В минувшую пятницу Цивилев провел первую встречу с главами муниципалитетов на своем новом посту и представил план развития региона.

- Запад требует доступа в Думу - В понедельник, 16 апреля, участники бомбардировки Сирии (Великобритания, Франция и США) продолжали защищать свое право на нанесение ударов, которые вызывали негодование не только Дамаска и Москвы, но и некоторых членов оппозиции в трех странах. Одновременно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прошло заседание исполнительного совета, на котором представители США и Великобритании повторили тезисы своих правительств о воспрепятствовании расследованию со стороны России и Сирии.

- Рубль впал в зависимость от санкций - Новые санкции против граждан и компаний из России, введенные США 6 апреля, приведут к более слабому (по сравнению с прошлыми ожиданиями) среднегодовому курсу рубля, следует из прогноза института "Центр развития" Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованного в новом бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе".

- Фонд твердых бытовых отходов - Минприроды предложило взимать с владельцев мусорных полигонов средства в специальные ликвидационные фонды. Деньги оттуда будут тратиться на устранение экологических последствий и вывод из эксплуатации свалок. Министр природных ресурсов Сергей Донской 10 апреля направил в правительство предложения по рекультивации мусорных полигонов. Документ подготовлен в рамках правительственного поручения от 15 марта 2018 года о создании финансовых моделей источников финансирования таких работ. У РБК есть копия письма, чью подлинность подтвердил представитель Минприроды Николай Гудков.