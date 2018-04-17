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ЕП принял закон, предполагающий реновацию зданий в ЕС для повышения их энергоэффективности


Энергосети / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 17 апр /ПРАЙМ/. Мария Князева. Европарламент принял законопроект, предполагающий реновацию общественных и частных зданий в странах Евросоюза для повышения их энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов, говорится в сообщениях Европарламента и Еврокомиссии.

"Регулирование требует от стран ЕС разработать национальные долгосрочные стратегии для поддержки реновации общественных и частных зданий с целью сократить объемы выбросов" ими парниковых газов, говорится в релизе ЕП.

Предполагаемые законопроектом меры ускорят процесс реновации зданий для создания в них "более энергоэффективных систем", отмечает ЕК.

Именно здания потребляют в ЕС больше всего энергии, при этом три из четырех зданий являются "энергетически не эффективными", сообщает Европарламент.

Как сообщает Еврокомиссия, этот закон позволит, в том числе, сделать так, чтобы здания в ЕС практически не производили выбросов вредных газов к 2050 году.

"Новые правила сделают здания более умными и более энергоэффективными", это позволит снизить размер платы за энергию, а также будет "создавать рабочие места в секторах реновации и строительства", отмечает ЕК в своем сообщении.

Законопроект, прежде чем вступить в силу, еще должен пройти утверждение Советом стран ЕС.

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