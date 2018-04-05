Совет директоров "Газпрома" согласовал участие члена правления Аксютина в совдире TurkAk?m

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" GAZP согласовал участие члена правления концерна Олега Аксютина в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A.S., созданной для реализации сухопутной части второй нитки газопровода "Турецкий поток", говорится в материалах российской компании.

"Согласовать участие члена правления ПАО "Газпром" Аксютина Олега Евгеньевича в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A.S.", - говорится в материалах.

Аксютин является членом правления "Газпрома" с 2015 года, также он возглавляет департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО "Газпром", входит в совет директоров South Stream Transport B.V.

Совет директоров "Газпрома" в сентябре 2017 года одобрил 50%-ное участие компании в проектном совместном предприятии TurkAk?m Gaz Tas?ma A.S. с Botas. Совместное предприятие на паритетных началах между "Газпромом" и турецкой Botas создано по межправительственному соглашению для реализации сухопутной части второй нитки газопровода "Турецкий поток".

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.