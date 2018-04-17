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Цены на нефть растут в ожидании данных по запасам в США


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Нефть слегка дорожает, так как инвесторы ожидают выхода данных статистики по запасам сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.11 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2%, до 71,56 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,47% - до 66,53 доллара за баррель.

"Мы начинаем видеть, что некоторые (инвесторы - ред.) на торгах нефтяными контрактами отходят от оценки геополитики и основное внимание начинают уделять запасам (в США - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение президента Blue Line Futures в Чикаго Билла Баруха (Bill Baruch).

Данные по запасам от Американского института нефти (API) и минэнерго страны будут опубликованы позднее во вторник и в среду. Аналитики ожидают, что запасы за неделю снизились на 1,429 миллиона баррелей.

При этом эксперты все еще считают, что тема возобновления американских санкций против Ирана в связи с ядерной программой страны может оказать поддержку нефтяным ценам. Президент США Дональд Трамп продлил режим частичного снятия санкций с Тегерана в январе, но объявил, что это продление будет последним. Ожидается, что следующее решение по санкциям будет принято до 12 мая.

Трейдеры опасаются, что возобновление санкций может привести к перебоям поставок нефти с Ближнего Востока и, соответственно, к росту спроса на топливо.

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