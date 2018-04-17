Чехия может выкупить у компании ArcelorMittal ее комбинат в Остраве – глава минпромторга

ПРАГА, 17 апр /ПРАЙМ/. Чешское государство при определенных условиях могло бы выкупить у компании ArcelorMittal принадлежащий ей металлургический комбинат в Остраве, заявил журналистам во вторник после переговоров с представителями руководства этой компании в Праге глава минпромторга республики Томаш Гюнер.

Ранее чешские СМИ со ссылкой на источники в минпромторге опубликовали информацию о том, что крупнейший в мире сталепроизводитель, компания ArcelorMittal намерена продать принадлежащий ей металлургический комбинат в городе Острава на северо-востоке Чехии, на котором заняты около 7 тысяч человек. Вместо этого предприятия ArcelorMittal хочет приобрести комбинат Ilva в итальянском городе Таранто, который считается крупнейшим в своей отрасли в Западной Европе.

"(Чешское – ред.) государство могло бы рассмотреть вопрос о покупке комбината в Остраве в том случае, если бы на него не было никаких других претендентов или были бы лишь такие (претенденты), которые наше государство расценило бы как рискованные", - сказал Гюнер.

По словам министра, государство относится к судьбе остравского комбината очень серьезно не только потому, что на нем занято около 7 тысяч человек, но также потому, что он является крупным получателем продукции из расположенного в этом же регионе угольного бассейна. "То есть, речь в данном случае идет о работе и судьбе многих тысяч жителей Северо-Моравского региона", – подчеркнул Гюнер.

Ранее предполагаемую продажу металлургического комбината в Остраве подверг резкой критике глава общенациональной конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула, который заявил, что в связи с падением производства растут проблемы с занятостью на большинстве предприятий Северной Моравии и призвал правительство взять под свой контроль ситуацию с продажей остравского комбината.

На заводе ArcelorMittal в Остраве ежегодно выплавляется более 2 миллионов тонн стали, предназначенной, прежде всего, для строительства и машиностроения. Изделия комбината экспортируются более чем в 40 стран. Чистая прибыль остравского предприятия в 2016 году, согласно данным минпромторга, составила 1,3 миллиарда крон (около 69 миллионов долларов).