Два сотрудника Chevron арестованы в Венесуэле

МЕХИКО, 17 апр /ПРАЙМ/. Два сотрудника американской нефтяной компании Chevron арестованы в Венесуэле на фоне многочисленных арестов сотрудников государственной PDVSA по подозрению в коррупции, сообщило агентство Bloomberg. Это первый арест сотрудников иностранной энергокомпании, о котором стало известно.

"Мы связались с местными властями для того, чтобы узнать, в чем их обвиняют, и обеспечить безопасность этих сотрудников", - заявила Chevron. Компания сообщила, что ее юристы делают все возможное для того, чтобы задержанных выпустили как можно скорее. Гражданами какой страны они являются, неизвестно.

Chevron работает в Венесуэле с 1920-х годов, в 2017 году компания добывала в стране 52 тысячи баррелей и 15 миллионов кубических футов газа в сутки.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.