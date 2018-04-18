Глава Минфина Украины готов изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму

ВАШИНГТОН, 18 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Украина может изучить идею о подписании соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма, заявил, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", - отметил он.

На уточняющий вопрос, возможно ли рассмотреть какое-либо соглашение по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил: "Просто сидеть и ждать - неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это".

При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться - с международными инвесторами или российским флотом.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу Украины" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.