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Меморандум между "Росатомом" и РАН будет подписан в самое ближайшее время - Сергеев


Энергосети / Мировая экономика

ПАРИЖ, 18 апр /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Меморандум о развитии сотрудничества по различным передовым высокотехнологичным направлениям между Российской академией наук (РАН) и госкорпорацией "Росатом" будет подписан в самое ближайшее время, сообщил РИА Новости президента РАН Александр Сергеев в ходе визита в Париж.

"Меморандум готов. Мы столкнулись с чисто техническим вопросом - просто руководитель ФАНО в этот день был занят, был вызван в правительство и не смог подъехать на подписание. Меморандум подготовлен и как только мы найдем время встретиться втроем, он будет подписан. Это будет в самое ближайшее время", - сказал ученый.

История сотрудничества академической науки и атомной отрасли началась во времена советского атомного проекта. Ученые Академии наук внесли огромный вклад в создание отечественного ядерного оружия и мирной атомной энергетики. Сейчас РАН и "Росатом" активно взаимодействуют, в частности, по реализации проектов в интересах обороноспособности России и созданию ядерных энергетических технологий нового поколения. Еще одним направлением совместной работы специалистов "Росатома" и РАН стали так называемые меганаучные проекты по созданию крупных исследовательских установок мирового уровня.

Предложение о разработке меморандума обсуждалось в ноябре 2017 года на заседании президиума РАН. Тогда член президиума РАН, председатель научно-технического совета (НТС) "Росатома", научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ) академик Георгий Рыкованов сообщил, что ученые-ядерщики предлагают подготовить и заключить меморандум о взаимодействии между РАН, Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и "Росатомом". Президент РАН поддержал это предложение.

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