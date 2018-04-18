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Первую тонну золота добыли на Наталкинском месторождении на Колыме


МАГАДАН, 18 апр /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Горняки Наталкинского месторождения компании "Полюс" в Тенькинском округе Колымы, запущенном в сентябре 2017 года, добыли первую тонну золота, сообщает в среду правительство региона.

"На Наталкинском ГОКе, главном новом проекте золотодобывающей компании "Полюс", получена первая тонна золота. В настоящее время золотоизвлекающая фабрика (ЗИФ) находится в процессе выхода на проектную мощность при текущей производительности на уровне 50% от проектной. Суточный объем переработки свыше 15 тысяч тонн руды позволил получить первую тонну золота", - говорится в сообщении.

Поясняется, что "Полюс" ожидает выхода Наталки на проектную мощность во втором полугодии 2018 года.

"С момента запуска предприятия, который произвел президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года, прошло немного времени. Но мы видим, что предприятие стремится выйти на проектную мощность. Это высокая планка, которая позволит с учетом работы других золотодобывающих предприятий Магаданской области приблизиться к годовой добыче в 40 тонн золота", - цитирует правительство Колымы губернатора Владимира Печеного.

Утоняется, что всего в 2018 году в Магаданской области планируют добыть 37 тонн золота. В этом году регион ожидает увеличение добычи по отношению к прошлому году, в первую очередь, за счет увеличения добычи рудного золота.

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