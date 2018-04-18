Нефть торгуется на максимумах с 2014 года на фоне снижения запасов в США

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть дорожают в среднем на 3% на фоне неожиданно резкого снижения запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 21.49 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,82% - до 73,61 доллара за баррель, что является максимумом с 27 ноября 2014 года. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 3,14%, до 68,59 доллара за баррель - максимум с 1 декабря 2014 года.

Как сообщило ранее в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов лишь на 0,5 миллиона баррелей - до 428,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США также сократились на 3 миллиона баррелей, запасы дистиллятов за неделю упали на 3,1 миллиона баррелей, или на 2,4%, составив 125,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение показателя на 0,27 миллиона баррелей.