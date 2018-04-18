Золото подорожал до недельного максимума на росте спроса на надежные активы

МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Золото подорожало до максимума с 11 апреля на фоне роста спроса на "активы-убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9 доллара, или на 0,14% - до 1351,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 2,34% - до 17,18 доллара за унцию.

"Мы наблюдаем движение вверх (на торгах золотом - ред.) из-за роста спроса на надежные активы и на фоне общего роста на товарных биржах", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика RBC Wealth Management Джорджа Геро (George Gero).

По мнению главного аналитика Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), золото преодолело важный уровень сопротивления в 1350 долларов за унцию.

"Если золото сможет оставаться выше уровня в 1350 долларов еще пару дней, то у нас есть хороший шанс увидеть, как его стоимость подпрыгнет до 1400 долларов", - добавляет де Каса.