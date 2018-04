Дайджест российских СМИ – 19 апреля

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

- "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не подтвердила наличие отравляющего вещества BZ в образцах, собранных экспертами в британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании вещества в яде, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе GAZA изменят в пользу группы ГАЗ - Вопреки мировым тенденциям Россия в развитии экологичного транспорта сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые меры поддержки — теперь речь идет уже о том, чтобы автомобили на метане могли пользоваться выделенными полосами. Основным бенефициаром этого может стать пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.

- Размещение со смещением - "Черкизово" и HeadHunter могут отложить выход на биржу - Новый виток санкций США может вынудить российские компании перенести публичные размещения акций. Под вопросом уже оказалось назначенное на май SPO агрохолдинга "Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно было состояться в Нью-Йорке. Инвесторов отпугивает непредсказуемость геополитической ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.

- Telegram неисчерпаем, как электрон - Заблокировать мессенджер оказалось физически невозможно - Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ", 18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии.

- Орган разберется - Бизнес просит правительство создать структуру по реагированию на санкции - Глава РСПП Александр Шохин предлагает правительству создать специальный орган, который займется определением способов поддержки пострадавшего от санкций бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью создания подобного центра согласился.

- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость - Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках свободного порта Владивосток регионального финансового центра с особым банковским, налоговым и судебным режимом. Проект разработан по поручению президента и призван создать на Дальнем Востоке локальный центр с "конкурентоспособными в Азиатско-Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".

- Статистика против ощущений - Первый квартал не принес заметного роста внутреннего спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно — домохозяйства покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.

- Инвестиции ушли на больничный - Мониторинг здравоохранения - Объем инвестиций в российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012–2016 годы снизился на 50%, отмечают в своем "Мониторинге экономической ситуации в России" эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды огласил послание - В Иркутской области, где в сентябре пройдут выборы в заксобрание, депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с посланием о состоянии дел в области — сначала перед депутатами, а затем в более широком формате. В Новосибирской области, где в сентябре пройдут выборы губернатора, к противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.

- Столичный парламент решил опередить Госдуму - Несмотря на замечания прокуратуры к поправкам мэра к Избирательному кодексу - Мосгордума (МГД) приняла в первом чтении законопроект мэра Москвы Сергея Собянина, который, в частности, наделяет правом Общественную палату (ОП) Москвы назначать наблюдателей на выборы. Городская прокуратура указала, что проект не соответствует федеральному законодательству — внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не приняты.

- Замглавы Сочи взяли за стройку - Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий - В Сочи на своем рабочем месте задержан первый вице-мэр города Мугдин Чермит. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий: по версии следствия, господин Чермит "согласовал разрешение" на строительство компанией "Остринский" жилого комплекса, хотя ему было известно, что речь фактически идет о самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков.

- Банкиру дали скидку - Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего делать в СИЗО - Как стало известно "Ъ", отсидев пять месяцев в СИЗО, домой вернулся бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего 800 млн.

- Пожар разгорелся над прокурором - На допросе об отсутствии проверок в ТРЦ "Зимняя вишня" он прикрылся мнением руководства - Генпрокурор Юрий Чайка вчера жестко раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня", несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.

- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете - В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы №1 Стерлитамака (Башкирия) Артема Т., ранившего утром ножом на уроке учителя информатики и одноклассницу, а затем попытавшегося перерезать себе горло. Показания подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.

- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года. Среди обвинений — призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, организация экстремистского сообщества. Эксперты не видят объективных причин для увеличения показателей. В МВД признают наличие ошибочных судебных решений по "экстремистским" статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит и раскачивает ситуацию в стране".

- Истязание и поощрение — слова одноименные - Обвиненный в пытках оперативник ФСБ получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления программиста Виктора Филинкова о пытках со стороны сотрудников ФСБ, которые якобы выбивали из него признание об участии в террористической организации "Сеть". Согласно жалобам 23-летнего Филинкова, пытками руководил старший оперуполномоченный УФСБ Константин Александрович Бондарев.

- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З. А. и другие против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.

- ЦРУ дотянулось до Пхеньяна - Майк Помпео провел тайную встречу с Ким Чен Ыном - Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ, встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, собеседники "установили хорошие отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.

- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" - Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко о последствиях возможного разрыва Киева с организацией.

- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) никак не могут приступить к расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.

- SWIFT против блокчейн-стартапа - Российским банкам предлагают новую систему международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту — глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными. Фактически это ответ на развитие крупнейшими зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.

- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за десять лет - Реформа РАО ЕЭС и обязательные инвестконтракты с гарантией возврата вложений за десять лет дали энергетике инвестиционный толчок, отмечено в итоговом исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции, по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.

- Безразличная валютная позиция - Светлана Самусева — о новой реакции граждан на обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в отличие, например, от 2014 года панических настроений среди граждан это уже не вызывает.

- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба - ЦБ впервые установил факт использования инсайдерской информации при использовании стратегии автоследования. По версии регулятора, автор нескольких стратегий на онлайн-площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам", которой принадлежит интернет-сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.

- Над банками нависла новая киберугроза - Троян Dimnie переключился на кредитные организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось — не прошло и месяца с момента, когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt, как появилась новая угроза. Банки стали получать рассылки с трояном, который ранее злоумышленники использовали лишь для атак на их клиентов, но после ухода группировки Cobalt переформатировали его и для атак на банки. Несмотря на то что хищений нет, ЦБ указывает на массовость атак и высокие риски.

- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены на нефть на европейском рынке взлетели к трехлетним максимумам. Так, стоимость североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.

- Доходы главы ЦБ растут в десять раз быстрее инфляции - Глава Банка России Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила свой доход на 25%, до 33,8 млн руб., следует из депутатской декларации ее мужа — ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры Набиуллиной составил 26,9 млн руб.

- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл—Курагино - Как выяснил "Ъ", после десяти лет согласований все же начинается реализация концессии по строительству железной дороги Кызыл—Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но один из ключевых вопросов — приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на Элегестское месторождение угля,— в распоряжение правительства не вошел.

- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю холдинга "Балтимор" Алексею Антипову, который в 1990-х годах контролировал половину российского рынка кетчупов, удалось избежать субсидиарной ответственности. Ему не придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.

- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов - ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год — почти до 140 млрд руб., объяснив это ростом погрузки, грузооборота и тарифов. Но платить государству большие дивиденды монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб.— всей чистой прибыли за 2017 год по РСБУ.

- В Калининграде нарисуются кинопродюсеры - Kinodanz планирует строительство кластера компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950 млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" YNDX и рекламной группы BBDO Игорь Лутц. Уровень российской компьютерной графики высок по мировым меркам, но ее студии в дефиците, отмечают продюсеры.

- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок - Спортивный сайт Sports.ru инвестировал 25 млн руб. в запуск сервиса и мобильного приложения для клиентов букмекерских контор Betting Insider. Это социальная сеть с букмекерской статистикой и прогнозами, где можно делать виртуальные ставки без денег и обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.

- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для сотрудников - Российские предприятия будут платить за организованные туры своих сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации, одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс, ждут теперь, что рынок организованного корпоративного отдыха внутри России уже в 2019 году вырастет вдвое, до 6 млрд руб. Туроператоры не так оптимистичны: компенсацию от работодателей за отдых в России получают менее 10% их клиентов.

- Пользователи привыкли к мобильности - Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на настольных компьютерах и планшетах.

- "В зоне риска находятся около 30% дилеров" - Глава РОАД Олег Мосеев о кредитах, банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте далеко не столь радужная. Из-за сильной закредитованности на рынке не удержались два крупных холдинга — "Независимость" и Genser, и в отрасли считают, что новые потери в сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой климат, будет полезен тем, кто под санкциями - Законопроект, предлагающий снизить налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Документ учитывает предложения российского бизнеса и участников парламентских слушаний, которые прошли в 2017 г., рассказывает партнер KPMG Михаил Орлов.

- "Единая Россия" создаст группы быстрого реагирования для участия в уличных акциях - Молодые единороссы будут бороться с локальными протестами в условиях экономического кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже уверены, что это были единичные случаи - Центризбирком поручил в среду региональным избиркомам вскрыть опечатанные коробки со списками избирателей более чем на 1000 участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента. Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" – в частности, жалоба лидера КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с использованием нового порядка голосования по месту пребывания, пояснил зампред ЦИК Николай Булаев.

- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в этом бизнес-цикле, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.

- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17 мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней традиции. Патриарх клана Давид Рене доверил управление инвестиционным банком NM Rothschild не сыну Александру, как все ожидали, а человеку не из родни. Правда, и не со стороны – к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.

- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших предприятиях, на наших производителях?" – риторически спросил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").

- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг, трейдер использовал сервис автоследования за своим счетом, заявил ЦБ - Центробанк, похоже, не зря беспокоился из-за так называемого автоследования, позволяющего автоматически копировать действия выбранного управляющего. Один из них – известный трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.

- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику - Чтобы вернуть клиентов, она будет давать скидки за размер покупки - Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry решило с 19 апреля снизить цены для оптовых клиентов, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок) и для штучных покупок.

- Государство может купить экспортный алюминий у UC Rusal - Власти могут опасаться социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассматривает варианты поддержки компаний, пострадавших от санкций США, один из них – госзакупка их товаров.

- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые] проекты требуют особых усилий, а сырьевая и материальная база здесь еще требует развития", – говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по "Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР), Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.

- Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из России - За последние четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое, следует из отчета агентства Kalinka Realty, работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.

- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании комитета по этике, который обсудит примеры этичного поведения российских компаний и выработает стандарты бизнес-этики в России. При комитете открыта комиссия по этике, которая будет рассматривать споры между компаниями – членами ассоциации.

- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города наконец появилось место не только для машин, но и для пешеходов. Столица заметно "поумнела" - по развитию цифровых технологий и их использованию в жизни горожан она входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.

- Нипочем - Fitch оценило устойчивость банков - Российские банки могут без проблем переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак не скажутся.

- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а мотоциклисты уже поспешили открыть сезон. Но столкнулись с неожиданными проблемами. Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.

- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц - Шокирующая новость о ЧП в стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю Башкирию. Один из учащихся девятого класса во время урока информатики набросился с канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил самого себя.

- Газ бережет природу - Владимир Путин провел совещание с членами правительства - Использование газомоторного топлива в России важнее, чем рост числа электромобилей. Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и вопросах демографии.

- Поедем на своих - Автопрому добавят денег из бюджета - За четыре года Россия инвестировала в создание российских аналогов иностранной продукции 600 миллиардов рублей. При этом 120 миллиардов - это государственные вложения. Об этом на коллегии Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США - Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из главных на пленарном заседании Совета Федерации.

- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017 году позитивная тенденция к снижению уровня преступности получила развитие, однако выросло количество тяжких преступлений и у Генпрокуратуры накопилось много вопросов к следствию. Об этом и других аспектах состояния законности и правопорядка в России рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.

- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты московским донорам будут увеличены на 20 процентов. Мэр столицы Сергей Собянин дал такое поручение департаменту здравоохранения.

- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины - "Евразия" на широкой колее - Правительство рассмотрит проект скоростной магистрали из Китая в Европу - В этом году начнется проектирование железнодорожных линий, которые позволят увеличить пропускную способность БАМа, Транссиба и железных дорог Азово-Черноморского бассейна. Также планируется начать проектирование высокоскоростной магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.

- Пилюли лишат эфира - В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы лекарственных средств.

- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции. Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом досрочных поставок по целому ряду позиций выполнение контрактов-2018 уже достигло 44 процентов.

- Звони, раз должен - Сотовым компаниям разрешат сообщать сумму долга в SMS - Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.

- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство - Ялтинский международный экономический форум, который открывается в четверг, будет посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении общих перспектив примут делегаты из 71 страны. Внушительное зарубежное представительство свидетельствует, что сложная геополитическая обстановка внешнеэкономическим связям не помеха.

- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи с Европой - России сейчас стоит направить энергию не на разработку встречных мер на санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор экономических наук, первый заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.

- Связанные одной сетью - К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование Интернета может стать тормозом развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким предупреждением на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) выступил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков - Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих подписчиков.

- Запасной режим - Участников новой налоговой системы в нефтянке станет больше - Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Месторождения четвертой группы (новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки недр. Сейчас квота составляет 50 миллионов тонн на всю группу, минэнерго же хочет увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн.

- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-2018" - Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как анонс фестиваля "Спасская башня".

- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима Варшавского - О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне. Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их прямой ответственности за факты "правового нигилизма".

- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду стало известно, что при получении большой взятки с поличным задержаны три сотрудника налоговой инспекции Московской области - двое мужчин и женщина. Их имена в СК не называют.

- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование - В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.

- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов. Среди них - зарубежные из 75 стран мира.

- Залог не взяли - Суд рассматривал ходатайство следствия о продлении срока ареста Серебренникова - Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" и основателю некоммерческой организации "Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.

- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной техники города-спутника Екатеринбурга Верхней Пышмы воссоздали уникальный пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк "сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".

- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о новой инициативе: предлагается предусмотреть обязательное согласие прокурора при аресте обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.

- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае, новые детские сады и школы, президентские гранты - сюжеты видеомоста Москва - Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной годовщине указа президента о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.

- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят 49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.

- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Арт-прививка - это не больно - В Морозовской детской больнице "прописалась" шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков... Эти и другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект - полностью благотворительный, созданный неравнодушными людьми, мечтающими помочь детям легче перенести болезнь.

- Лондон стирает улики - Совет безопасности ООН и ОЗХО провели заседания по "делу Скрипаля" - На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.

- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне - В Праге прошел "круглый стол" "Освобождение узников концлагерей и гетто". Российские и чешские историки собрались для того, чтобы обсудить возможности сохранения памяти об узниках и освободителях для молодого поколения.

- Дела семейные - Итальянский суд приравнял просмотр сайтов знакомств к супружеской измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв посещение сайтов знакомств к супружеской измене.

- Трамп возвращает хаос - Президент США недоволен членством во Всемирной торговой организации - Президент США Дональд Трамп разрушает все достигнутые до него международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На этот раз хозяин Белого дома выступил против Всемирной торговой организации и Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа старших офицеров Военно-морских сил Украины (ВМСУ), покинувших Крым после присоединения полуострова к России, обратилась с открытым письмом к президенту Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство. Текст письма опубликован в одесском провластном издании "Думская" - именно в Одессе сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.

- Дрейф по Волге - Во время половодья унесло плавучую гостиницу - В Самаре во время половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.

- Сажаем-поливаем - Улицы и дворы столицы приведут в порядок к 1 мая - Генеральная весенняя уборка столицы вступила в завершающую стадию - половина намеченных работ, которые предстояло выполнить в течение месячника по благоустройству, уже выполнена. Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и фасады домов.

- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке, который начал разрушаться из-за нарушений при реконструкции. Как заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, территорию после сноса здания приведут в порядок, а с собственником, по вине которого рухнул дом, уже начали работать правоохранительные органы.

- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и расширению существующих производств, продукция которых на фоне ограничения потребительского спроса востребована за пределами города, региона и страны, будут развивать в моногородах Кузбасса. Только так добывающий регион сможет преодолеть угольную зависимость и стать удобным для жизни.

- Путь Свободы - Сын Эрнесто Че Гевары открыл фотовыставку, посвященную отцу - В Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".

- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011 года отреставрировано более 1000 памятников архитектуры. Об этом сегодня, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе.

- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала портала iz.ru.

- Антисанкционная лига - В случае избрания Маттео Сальвини премьер-министром Италия будет добиваться отмены антироссийских санкций - Глава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио. По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.

- Башкирский "Колумбайн" - Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 с ножом напал на учительницу информатики и одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом году.

- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает студентов-бюджетников работать по распределению после окончания вуза. С такой инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники должны будут отработать на госпредприятии столько лет, сколько учились в вузе. Если же молодой специалист откажется от работы по распределению, ему придется полностью возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.

- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить войска из Сирии - В Белом доме настойчиво говорят о том, что планируют максимально оперативно вывести войска с территории Сирии, которая остается как плацдармом для противодействия остаткам террористических группировок, так и местом уже многолетней гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой ситуации оказался французский президент Эммануэль Макрон — ему пришлось опровергать собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской Республике и готов ли Вашингтон считать свою миссию там завершенной, — в материале портала iz.ru.

- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России - Весной нынешнего года керченский завод "Залив" приступил к ремонту боевых кораблей. Еще недавно это предприятие занималось восстановлением гражданских судов. Главное преимущество завода — возможность работы с надстройками современных боевых кораблей. Они выполнены из алюминиево-магниевых сплавов и требуют особых технологий починки. По мнению экспертов, "Залив" имеет хорошие шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ.

- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее - Российские специалисты разработали новый набор реагентов для изучения генома вируса - Российские ученые нашли способ быстрой расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит эффективно подобрать индивидуальную программу лечения. Сейчас диагностические лаборатории не справляются с необходимым объемом исследований лекарственной устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в несколько раз.

- Банки убедят бизнес отказаться от сомнительных операций - Сотрудники финансовых организаций будут регулярно проводить личные встречи с предпринимателями - Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это требование к кредитным организациям содержится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном в Центробанк и Росфинмониторинг. "Известия" ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить или отказаться от проведения тех или иных сделок.

- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ - Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" — выйти из состава Содружества, оставшись при этом участником целого ряда важных соглашений. Об этом "Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.

- Легендарный штурмовик снова полетит на Берлин - Ил-2 времен Великой Отечественной готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.

- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок некачественных медикаментов, а в 2016-м — 7,2 млн.

- "У Крыма светлое будущее" - Депутат Европарламента Яромир Кохличек — о сирийском кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском международном экономическом форуме. В преддверии ЯМЭФ парламентарий рассказал "Известиям" о недальновидности позиции западных стран в отношении Сирии, "деле Скрипаля", негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного потока – 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз.

- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за подходящими под эту концепцию псевдосенсациями. Что происходит с американской журналистикой и почему за непрофессионализм дают самую престижную награду в этой области — в материале портала iz.ru.

- Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами - Вакансия капитана океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с квалификацией капитана океанского судна. Также в топе вакансий с самыми большими зарплатами — начальник цеха нефтегазовой промышленности и гендиректор рекламной компании (по 400 тыс. рублей). При этом три из десяти самых выгодных предложений с вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных отраслей.

- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не смогут устроиться водителями такси и общественного транспорта. Соответствующее предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8–10 лет. По словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения в первую очередь коснутся таксистов — индивидуальных предпринимателей.

- Реформа пенсий и человеческий капитал выведут ВВП на мировой уровень - Повышение пенсионного возраста и производительности труда обеспечат рост экономики выше 3% ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на уровне выше среднемировых возможно при повышении пенсионного возраста и качества человеческого капитала. Об этом говорится в исследовании Центра развития НИУ ВШЭ, с которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по 3,2% в год, а после 2025 года — по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального возраста для выхода на пенсию необходимо, но также нужно наращивать инвестиции в экономику.

- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива - Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для России этот вопрос даже более приоритетный, чем внедрение электромобилей. В кабинете министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают, что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.

- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны проходить с согласия органов опеки, если в квартире или доме проживают дети. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23 апреля документ рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Эксперты полагают, что, с одной стороны, проект сможет гарантировать соблюдение жилищных прав ребенка, с другой — велика вероятность возникновения коррупциогенного фактора.

- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера - Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах только по номеру телефона. Больше ничего вводить не потребуется. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ. Банки и Ассоциация компаний интернет-торговли поддержали новацию, отметив, что она стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто будет гарантировать безопасность процесса.

- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" - Гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова Юрий Белый — о сирийском опыте, конкуренции с F-35 и "умной коже" перспективных боевых самолетов.

- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала реформу следственной системы.

- Компаниям позволяют поменьше пенять - После поручения президента о "донастройке" налоговой системы Госдума подготовила законопроект, позволяющий бизнесу экономить на пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают эксперты.

- На семь бед — зеркальный ответ - Британский регулятор в области коммуникаций может лишить лицензии вещающий в Великобритании российский телеканал RT: в освещении событий в Солсбери канал не был беспристрастным, чем нарушил лицензионный кодекс, считает регулятор.

- Столовка на доверии - Как работает общепит без персонала - Дмитрий Пронин придумал новый вид общепита — "станции здорового питания", работающие без продавцов, кассиров и систем дистанционного контроля. Покупатели сами решают, платить или нет. Какой доход приносит этот бизнес на доверии?

- Столица начала подготовку к выборам - В Москве фактически началась предвыборная кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают источники РБК.

- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова" не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США.