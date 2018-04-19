FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Казахстан приложит максимум усилий для полного выполнения обязательств по сделке ОПЕК+


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 19 апр /ПРАЙМ/. Казахстан намерен прилагать максимальные усилия для полного выполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), несмотря на его неполное соблюдение из-за месторождения Кашаган, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

"Кашаган является уникальным проектом, который мы не в силах остановить. Наши партнёры относятся с пониманием. Мы когда к этой сделке присоединялись, говорили, что Кашаган с учетом его масштаба, с учетом затрат по этому проекту и задержек при запуске проекта, не можем ограничить, об этом мы предупреждали своих коллег",- сообщил министр.

Он добавил, что страна намерена прилагать "максимум усилий, чтобы удерживать свои обязательства" по ОПЕК+.

Казахстан, который по условиям сделки ОПЕК+ должен снизить производство нефти на 20 тысяч баррелей в день с октябрьского уровня, вновь нарастил добычу в марте — на 150 тысяч баррелей в день, сообщило в апрельском докладе МЭА.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. Пресс-служба Минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года. В феврале министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что план добычи на Кашагане в 2018 году составляет порядка 11 миллионов тонн.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ