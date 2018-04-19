Казахстан приложит максимум усилий для полного выполнения обязательств по сделке ОПЕК+

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 19 апр /ПРАЙМ/. Казахстан намерен прилагать максимальные усилия для полного выполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), несмотря на его неполное соблюдение из-за месторождения Кашаган, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев.

"Кашаган является уникальным проектом, который мы не в силах остановить. Наши партнёры относятся с пониманием. Мы когда к этой сделке присоединялись, говорили, что Кашаган с учетом его масштаба, с учетом затрат по этому проекту и задержек при запуске проекта, не можем ограничить, об этом мы предупреждали своих коллег",- сообщил министр.

Он добавил, что страна намерена прилагать "максимум усилий, чтобы удерживать свои обязательства" по ОПЕК+.

Казахстан, который по условиям сделки ОПЕК+ должен снизить производство нефти на 20 тысяч баррелей в день с октябрьского уровня, вновь нарастил добычу в марте — на 150 тысяч баррелей в день, сообщило в апрельском докладе МЭА.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года. Пресс-служба Минэнерго сообщала, что Казахстан планирует нарастить добычу нефти на Кашагане до 13 миллионов тонн в год после 2017 года. В феврале министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что план добычи на Кашагане в 2018 году составляет порядка 11 миллионов тонн.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.