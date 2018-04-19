Комитет ОПЕК+ не будет обсуждать цены на нефть в пятницу - аль-Фалих

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 19 апр /ПРАЙМ/. Министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) не будет обсуждать цены на нефть на встрече в пятницу, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы не будем обсуждать цену на нефть, мы смотрим на фундаментальные показатели - и это основная тема завтра",- ответил он на вопрос, какая будет основная повестка министерской встречи.

Цены на нефть в настоящий момент торгуются у максимумов с 2014 года. Нефть марки Brent стоит около 74 долларов за баррель.

Восьмое заседание министерского комитета по мониторингу выполнения ОПЕК+ состоится пятницу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.