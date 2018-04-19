Стоимость нефти марки WTI снижается в коррекции, Brent торгуется в слабом плюсе

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть затормозили ралли двух предыдущих дней - стоимость WTI перешла к снижению в рамках коррекции, Brent торгуется в слабом плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.38 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,44% - до 73,81 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,23%, до 68,3 доллара за баррель.

Обе нефтяные марки подскочили в цене в среду и четверг, добравшись до максимумов с конца ноября-декабря 2014 года на фоне данных о снижении запасов в США и позитивной риторики по поводу продления сделки ОПЕК+.

В среду на этой неделе Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за прошедшую неделю снизились больше ожидаемого - на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.

В то же время участники рынка готовятся оценить итоги заседания министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, которое состоится в пятницу. Ранее на этой неделе Рейтер сообщил, что Саудовская Аравия, скорее всего, будет стремиться продлить венскую сделку, чтобы поднять нефтяные цены до уровня в 80-100 долларов за баррель.

При этом в четверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил журналистам, что цены на нефть не станут предметом обсуждения на заседании министерского комитета. Он добавил, что члены комитета будут оценивать фундаментальные показатели рынка. Министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи также обозначил диапазон цен в 65-75 долларов за баррель как "реалистичный сценарий для цен до конца года".